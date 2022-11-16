Ердоган наполягає на діалозі з Путіним: Інакше "наслідки будуть безмежні"

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган застеріг світ від ізоляції країни-окупанта Росії та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв".

Про це він заявив на пресконференції на полях саміту G20 в Індонезії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

"Якими будуть наслідки ізоляції РФ?" - запитав Ердогана журналіст.

"Наслідки будуть безмежні", - відповів Ердоган і запевнив, що Туреччина "докладає всіх зусиль для миру, справедливості та добробуту в Україні".

Він застеріг світ від окупації РФ та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв".

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Також Ердоган зазначив, що проявляє повагу до реакції РФ на падіння ракети на території Польщі.

"Для нас важливо, що Росія заявила, що не має до цього стосунку", - сказав президент Туреччини.