Ердоган наполягає на діалозі з Путіним: Інакше "наслідки будуть безмежні"
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган застеріг світ від ізоляції країни-окупанта Росії та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв".
Про це він заявив на пресконференції на полях саміту G20 в Індонезії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.
"Якими будуть наслідки ізоляції РФ?" - запитав Ердогана журналіст.
"Наслідки будуть безмежні", - відповів Ердоган і запевнив, що Туреччина "докладає всіх зусиль для миру, справедливості та добробуту в Україні".
Він застеріг світ від окупації РФ та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв".
Також Ердоган зазначив, що проявляє повагу до реакції РФ на падіння ракети на території Польщі.
"Для нас важливо, що Росія заявила, що не має до цього стосунку", - сказав президент Туреччини.
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Хоча Росія скаржилася Туреччині на продаж Bayraktar TB2, Анкара наполягала, що Київ придбав дрони в приватній якості і не є угодою між двома урядами.
Для Росії, яка зараз вважається парією на більшій частині Заходу, Туреччина стала безпечною гаванню, єдиною країною в Європі, яка вітає російські компанії. Для Туреччини Росія стала більш цінним торговим партнером і джерелом грошових коштів.
Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.
У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна.
Лякають Захід "шайтаном" аби просувати свої забаганки
Він застеріг світ від окупації РФ та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв". Джерело:
цей старий також в маразм впав, як і біден? яка окупація московії?? поки що тільки москалі крадуть сусідні землі і весь світ якось мляво реагує....
що далі? заявить, що Україна бомбить ракетами мацакву??? ДЕБІЛ!!!