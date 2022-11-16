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Ердоган наполягає на діалозі з Путіним: Інакше "наслідки будуть безмежні"

ердоган,путін

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган застеріг світ від ізоляції країни-окупанта Росії та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв".

Про це він заявив на пресконференції на полях саміту G20 в Індонезії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Anadolu.

"Якими будуть наслідки ізоляції РФ?" - запитав Ердогана журналіст.

"Наслідки будуть безмежні", - відповів Ердоган і запевнив, що Туреччина "докладає всіх зусиль для миру, справедливості та добробуту в Україні".

Він застеріг світ від окупації РФ та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв".

Також читайте: Не варто наполягати, що ракети були запущені з Росії по Польщі, - Ердоган

Також Ердоган зазначив, що проявляє повагу до реакції РФ на падіння ракети на території Польщі.

"Для нас важливо, що Росія заявила, що не має до цього стосунку", - сказав президент Туреччини.

Автор: 

путін володимир (24088) росія (65925) Туреччина (3614) Ердоган Реджеп Таїп (949)


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Топ коментарі
+110
пішов би він на х-й зі своїм путіним!
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16.11.2022 11:35
+86
Йди нах#й разом зі своїм дружком.
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16.11.2022 11:36
+65
Пєрдоган іди *****
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16.11.2022 11:36
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Пердогана на х*й
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16.11.2022 15:29 Відповісти
Дипломатично Туреччина засвідчила: вона засудила вторгнення, але все ж відмовилася стягувати санкції і продовжує вітати російських олігархів та інших відвідувачів.

Хоча Росія скаржилася Туреччині на продаж Bayraktar TB2, Анкара наполягала, що Київ придбав дрони в приватній якості і не є угодою між двома урядами.

Для Росії, яка зараз вважається парією на більшій частині Заходу, Туреччина стала безпечною гаванню, єдиною країною в Європі, яка вітає російські компанії. Для Туреччини Росія стала більш цінним торговим партнером і джерелом грошових коштів.

Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.

У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна.
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16.11.2022 15:37 Відповісти
пердоган скоріше за все просто грает подвійну гру, алеж ввпаде з двух стільцев 100 відсотково , з таким груком, що кісток не збере
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16.11.2022 16:33 Відповісти
Земля налетит на небесную ось🤡🤡🤡
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16.11.2022 16:34 Відповісти
Скорее бы этого пи@ора переизбрали.
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16.11.2022 16:37 Відповісти
Ердоган такий хитровиє*аний, що сам себе скоро виє*е.
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16.11.2022 17:30 Відповісти
Диалог с раковым карликом путиным должен выглядеть так: подошел и справа ****** ***** по уху. Именно так Премьер-Министр Великобритании Риши сунак планировал сделать на форуме G20 Сунак хотел дать карлику при всех пощечину и "бросить вызов")) разведка доложила и ***** обосравшись не поехало)
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16.11.2022 17:35 Відповісти
не переговоры-а заезд ***** между булок,на бутылку собаку.
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16.11.2022 19:37 Відповісти
ну і нехай собі там з ним цілується в ясна, нам його прога не підходить
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16.11.2022 19:43 Відповісти
Если у них мужская любовь то зачем это офишировать.
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16.11.2022 20:50 Відповісти
Треба визнати: Ердоган є неперевершеним майстром проходити між крапельками.
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16.11.2022 21:33 Відповісти
наслідки будуть безмежні Для османа росія - це Путін і тільки він. Рідна восточна деспотія. Деспот деспоту друг, товариш та брат. А те що велич друга пахне вже іншими запахами, то ніщо.
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16.11.2022 21:52 Відповісти
эрдоган - это проститутка политики, возомнившей себя миротворцем после того, как была оттрахана куда только можно...
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16.11.2022 23:57 Відповісти
а хто рф ізольовував? весь час тільки і дзвонили їм і умовляли їх, а може ви передумаєте, а може ви не будете. вони самі себе в кут глухий загнали, самі себе до ізоляції відпрвляють. А як сказали би русскіє "Константинополь наш", та почали би Турцію бомбити, збаві Боже, тоді теж ...поставився би з повагою до їх слів, чи може сказав би "ви там уху ели?" та й врізав би у відповідь?
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17.11.2022 00:05 Відповісти
Ердоган та цзі пін використовують путіна як таран, на свою користь.

Лякають Захід "шайтаном" аби просувати свої забаганки
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17.11.2022 00:59 Відповісти
отето поворот! .... Окупация РФ ....

Він застеріг світ від окупації РФ та нагадав, що "ми з першого дня конфлікту заявляли, що у війни немає переможців, а у миру - тих, хто програв". Джерело:
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17.11.2022 05:21 Відповісти
"окупації роССії"???
цей старий також в маразм впав, як і біден? яка окупація московії?? поки що тільки москалі крадуть сусідні землі і весь світ якось мляво реагує....
що далі? заявить, що Україна бомбить ракетами мацакву??? ДЕБІЛ!!!
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17.11.2022 05:44 Відповісти
Коментатори:Пердоган прочитав ваші коменти і замислився.Після замислився він прорве що ви і далі можете пердіти на диванчику.
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17.11.2022 06:54 Відповісти
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