Верховная Рада требует исключить Россию из G20

Верховная Рада обратилась в "Большую двадцатку" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19", - сообщил он.

Рада аргументировала свое требование тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, имеющее все признаки геноцида.

"Целенаправленное уничтожение Россией населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также невыборность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, не преследующими никаких военных целей и преследующих исключительно террористическую цель", - цитирует Железняк текст.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" заявил, что пора прекратить разрушительную войну России в Украине.

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