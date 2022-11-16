Верховная Рада требует исключить Россию из G20
Верховная Рада обратилась в "Большую двадцатку" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
"Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19", - сообщил он.
Рада аргументировала свое требование тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, имеющее все признаки геноцида.
"Целенаправленное уничтожение Россией населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также невыборность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, не преследующими никаких военных целей и преследующих исключительно террористическую цель", - цитирует Железняк текст.
Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" заявил, что пора прекратить разрушительную войну России в Украине.
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Ви спочатку увійдіть у G-20, а потім будете щось вимагати.
Якщо ващого блазня запросили виступити, це ще не означає, що ви можете щось комусь диктувати.
Наприклад, ЗЄ та ****** кацапи запрошували виступати у лазні. Але ж ЗЄ та ***** не могли щось вимагати.