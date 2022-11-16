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Верховная Рада требует исключить Россию из G20

депутат,вр,рада,верховна

Верховная Рада обратилась в "Большую двадцатку" с требованием исключить Россию из G20. Обращение поддержали 310 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Парламент обратился к государствам Группы Двадцати (G20) по поводу исключения Российской Федерации из состава этой Группы. То есть сделать G19", - сообщил он.

Рада аргументировала свое требование тем, что Россия целенаправленно уничтожает население Украины, имеющее все признаки геноцида.

"Целенаправленное уничтожение Россией населения Украины, имеющее все признаки геноцида, а также невыборность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупационными войсками, не преследующими никаких военных целей и преследующих исключительно террористическую цель", - цитирует Железняк текст.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на саммите G20 в режиме онлайн. Глава государства в своем обращении к участникам "Большой двадцатки" заявил, что пора прекратить разрушительную войну России в Украине.

Читайте также: Вчерашняя ракетная атака на Украину – настоящее выступление РФ на саммите G20, - Зеленский

Автор: 

G20 (300) ВР (29273) Железняк Ярослав (431)


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Топ комментарии
+7
На сонечку перегрілитя фотографи та аніматори з СН.

Ви спочатку увійдіть у G-20, а потім будете щось вимагати.

Якщо ващого блазня запросили виступити, це ще не означає, що ви можете щось комусь диктувати.

Наприклад, ЗЄ та ****** кацапи запрошували виступати у лазні. Але ж ЗЄ та ***** не могли щось вимагати.
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16.11.2022 16:55
+4
Нашо? Краще зробіть G22, додайте Іран та КНДР
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16.11.2022 16:54
+2
исключить не нахлебника, а коммерческого партнёра и остаться в девятнадцати? нєт! на это G-20 пойтить не могут!
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16.11.2022 16:54
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А як там СН і ОПЗЖ , за виключення рашки ?
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16.11.2022 16:49 Ответить
Звернення підтримали 310 народних депутатів, а чому не всі підтримали?
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16.11.2022 18:44 Ответить
Пора уже начинать шантажировать мир ядерным шантажом. Как серйозность наших намерений слить бочку с отработанным ядерным топливом в черное море. Если не дадут томагавки - слить еще пару бочек. Не дадут и дальше слить все остальное. Потом заминировать все свои атомные станции и дать последнее китайское предупреждение, что если не убьете ***** то земной шар - ВСЬО!!! Бо это стурпованая решительность уже если честно подзадолбала
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16.11.2022 16:53 Ответить
)) ок. но только какие смертники будут в бочку наливать, подвозить сливать? напомнило байку, как кжись к фарадею пришёл проситься в ученики-изобретатели один босяк, которого фарадей спросил, что же он хочет такого гениального изобрести. - универсальный растворитель, который будет растворять Абсолютно любые материалы! - ок! ну и в чём его можно будет хранить?
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16.11.2022 17:00 Ответить
Там пленной ******* расейской целая куча, так что за это не переживай
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16.11.2022 17:01 Ответить
Нашо? Краще зробіть G22, додайте Іран та КНДР
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16.11.2022 16:54 Ответить
Тебе сегодня не налили?
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16.11.2022 17:15 Ответить
непонимание сарказма - симптом идиотизма
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16.11.2022 17:23 Ответить
исключить не нахлебника, а коммерческого партнёра и остаться в девятнадцати? нєт! на это G-20 пойтить не могут!
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16.11.2022 16:54 Ответить
Ви ще б через рік запропонували після того як закінчився саміт.
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16.11.2022 16:54 Ответить
На сонечку перегрілитя фотографи та аніматори з СН.

Ви спочатку увійдіть у G-20, а потім будете щось вимагати.

Якщо ващого блазня запросили виступити, це ще не означає, що ви можете щось комусь диктувати.

Наприклад, ЗЄ та ****** кацапи запрошували виступати у лазні. Але ж ЗЄ та ***** не могли щось вимагати.
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16.11.2022 16:55 Ответить
Де G20 а де ВР. Шо за марнування час
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16.11.2022 17:00 Ответить
310 депутатов За. Интересно посмотреть какие партии голосовали, у каких это партий крышу снесло
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16.11.2022 17:08 Ответить
Ще скотокацапію потрібно обнести колючим дротом і щоб були рови з водою з крокодайлами.
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16.11.2022 17:20 Ответить
ну чего g19? Взять туда нормальную страну.
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16.11.2022 17:27 Ответить
То ще треба порахувати хто більше нищить Україну та українців, Верховна Зрада своїми драконівськими законами чи рашка ракетами. Чомусь мені здається, що Зрада буде на першому місці.
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16.11.2022 17:36 Ответить
 
 