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Верховна Рада вимагає виключити Росію з G20

депутат,вр,рада,верховна

Верховна Рада звернулася до "Великої двадцятки" з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи. Тобто зробити G19", - повідомив він.

Рада аргументувала свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду.

"Цілеспрямоване знищення Росії населення України, яке має всі ознаки геноциду, а також невиборчість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету", - цитує Железняк текст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована ракетна атака України на тлі саміту G20 є доказом безпринципності Росії, - глава МЗС Франції Колонна

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив на саміті G20 у режимі онлайн. Глава держави у своєму зверненні до учасників "Великої двадцятки" заявив, що настав час припинити руйнівну війну Росії в Україні.

Автор: 

G20 (323) ВР (15027) Железняк Ярослав (563)


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Топ коментарі
+7
На сонечку перегрілитя фотографи та аніматори з СН.

Ви спочатку увійдіть у G-20, а потім будете щось вимагати.

Якщо ващого блазня запросили виступити, це ще не означає, що ви можете щось комусь диктувати.

Наприклад, ЗЄ та ****** кацапи запрошували виступати у лазні. Але ж ЗЄ та ***** не могли щось вимагати.
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16.11.2022 16:55
+4
Нашо? Краще зробіть G22, додайте Іран та КНДР
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16.11.2022 16:54
+2
исключить не нахлебника, а коммерческого партнёра и остаться в девятнадцати? нєт! на это G-20 пойтить не могут!
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16.11.2022 16:54
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А як там СН і ОПЗЖ , за виключення рашки ?
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16.11.2022 16:49 Відповісти
Звернення підтримали 310 народних депутатів, а чому не всі підтримали?
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16.11.2022 18:44 Відповісти
Пора уже начинать шантажировать мир ядерным шантажом. Как серйозность наших намерений слить бочку с отработанным ядерным топливом в черное море. Если не дадут томагавки - слить еще пару бочек. Не дадут и дальше слить все остальное. Потом заминировать все свои атомные станции и дать последнее китайское предупреждение, что если не убьете ***** то земной шар - ВСЬО!!! Бо это стурпованая решительность уже если честно подзадолбала
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16.11.2022 16:53 Відповісти
)) ок. но только какие смертники будут в бочку наливать, подвозить сливать? напомнило байку, как кжись к фарадею пришёл проситься в ученики-изобретатели один босяк, которого фарадей спросил, что же он хочет такого гениального изобрести. - универсальный растворитель, который будет растворять Абсолютно любые материалы! - ок! ну и в чём его можно будет хранить?
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16.11.2022 17:00 Відповісти
Там пленной ******* расейской целая куча, так что за это не переживай
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16.11.2022 17:01 Відповісти
Нашо? Краще зробіть G22, додайте Іран та КНДР
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16.11.2022 16:54 Відповісти
Тебе сегодня не налили?
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16.11.2022 17:15 Відповісти
непонимание сарказма - симптом идиотизма
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16.11.2022 17:23 Відповісти
исключить не нахлебника, а коммерческого партнёра и остаться в девятнадцати? нєт! на это G-20 пойтить не могут!
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16.11.2022 16:54 Відповісти
Ви ще б через рік запропонували після того як закінчився саміт.
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16.11.2022 16:54 Відповісти
На сонечку перегрілитя фотографи та аніматори з СН.

Ви спочатку увійдіть у G-20, а потім будете щось вимагати.

Якщо ващого блазня запросили виступити, це ще не означає, що ви можете щось комусь диктувати.

Наприклад, ЗЄ та ****** кацапи запрошували виступати у лазні. Але ж ЗЄ та ***** не могли щось вимагати.
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16.11.2022 16:55 Відповісти
Де G20 а де ВР. Шо за марнування час
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16.11.2022 17:00 Відповісти
310 депутатов За. Интересно посмотреть какие партии голосовали, у каких это партий крышу снесло
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16.11.2022 17:08 Відповісти
Ще скотокацапію потрібно обнести колючим дротом і щоб були рови з водою з крокодайлами.
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16.11.2022 17:20 Відповісти
ну чего g19? Взять туда нормальную страну.
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16.11.2022 17:27 Відповісти
То ще треба порахувати хто більше нищить Україну та українців, Верховна Зрада своїми драконівськими законами чи рашка ракетами. Чомусь мені здається, що Зрада буде на першому місці.
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16.11.2022 17:36 Відповісти
 
 