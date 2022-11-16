ВСУ "очень эффективно" используют системы NASAMAS, - Остин

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставляемые Украине западными странами, уже применяются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в среду.

"Системы NASAMS, которые мы передали Украине, находятся в боевой готовности", – сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Остин отметил, что, по его данным, эти системы применяются "очень эффективно".

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