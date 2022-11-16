ВСУ "очень эффективно" используют системы NASAMAS, - Остин
Зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставляемые Украине западными странами, уже применяются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в среду.
"Системы NASAMS, которые мы передали Украине, находятся в боевой готовности", – сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.
Остин отметил, что, по его данным, эти системы применяются "очень эффективно".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви будете приємно вражені від теплого попілу "мацква" 😂