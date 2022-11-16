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ВСУ "очень эффективно" используют системы NASAMAS, - Остин

nasams

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, поставляемые Украине западными странами, уже применяются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в среду.

"Системы NASAMS, которые мы передали Украине, находятся в боевой готовности", – сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Остин отметил, что, по его данным, эти системы применяются "очень эффективно".

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Автор: 

Остин Ллойд (420) NASAMS (30)


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Дуже ефективно в лапках виглядає якось двозначно...
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16.11.2022 20:43 Ответить
Якщо є сумніви, передайте ЗСУ ядерну зброю.

Ви будете приємно вражені від теплого попілу "мацква" 😂
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16.11.2022 21:19 Ответить
Про ефективність краще питати у московитів. Якщо мовчать - значить надефективно, якщо десь чути стогін - то просто ефективно, а якщо щось репетують про те, що вертіли ті НАСАМСи на причинному місті - то ще з ними не зустрічалися.
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16.11.2022 20:47 Ответить
ATACMS будемо використовувати ще ефективніше.
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16.11.2022 20:47 Ответить
Можем американцев поучить... дайте нам f16, научим на самолётах летать...
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16.11.2022 20:48 Ответить
Якщо стане питання про виживання то навчаться з ЗРК по підводних човнах їбашити
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16.11.2022 20:53 Ответить
Типа Зеля дал на Клык Шуту КГБисту🤣🤣🤣
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16.11.2022 21:00 Ответить
Кто бы сомневался, просто их нужно БОЛЬШЕ... ну что за тянучая тянучка... ) ну в самом деле...
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16.11.2022 22:06 Ответить
 
 