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ЗСУ дуже ефективно використовують системи NASAMS, - Остін

nasams

Зенітні ракетні комплекси NASAMS, поставлені Україні західними країнами, уже застосовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін у середу.

"Системи NASAMS, які ми передали Україні, перебувають у бойовій готовності", - сказав він на пресконференції в Пентагоні.

Остін наголосив, що, за його даними, ці системи застосовуються "дуже ефективно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає перші системи NASAMS на початку листопада, – Пентагон

Автор: 

Остін Ллойд (521) NASAMS (41)


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Дуже ефективно в лапках виглядає якось двозначно...
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16.11.2022 20:43 Відповісти
Якщо є сумніви, передайте ЗСУ ядерну зброю.

Ви будете приємно вражені від теплого попілу "мацква" 😂
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16.11.2022 21:19 Відповісти
Про ефективність краще питати у московитів. Якщо мовчать - значить надефективно, якщо десь чути стогін - то просто ефективно, а якщо щось репетують про те, що вертіли ті НАСАМСи на причинному місті - то ще з ними не зустрічалися.
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16.11.2022 20:47 Відповісти
ATACMS будемо використовувати ще ефективніше.
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16.11.2022 20:47 Відповісти
Можем американцев поучить... дайте нам f16, научим на самолётах летать...
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16.11.2022 20:48 Відповісти
Якщо стане питання про виживання то навчаться з ЗРК по підводних човнах їбашити
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16.11.2022 20:53 Відповісти
Типа Зеля дал на Клык Шуту КГБисту🤣🤣🤣
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16.11.2022 21:00 Відповісти
Кто бы сомневался, просто их нужно БОЛЬШЕ... ну что за тянучая тянучка... ) ну в самом деле...
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16.11.2022 22:06 Відповісти
 
 