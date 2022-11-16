ЗСУ дуже ефективно використовують системи NASAMS, - Остін

Зенітні ракетні комплекси NASAMS, поставлені Україні західними країнами, уже застосовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін у середу.

"Системи NASAMS, які ми передали Україні, перебувають у бойовій готовності", - сказав він на пресконференції в Пентагоні.

Остін наголосив, що, за його даними, ці системи застосовуються "дуже ефективно".

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