США, Нидерланды и Чехия работают вместе над предоставлением Украине современных танков, - Остин

Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы предоставить Украине современные танки.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на заседании Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Остин также рассказал о 7 странах, которые либо уже передали Украине обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и оно в процессе доставки

"Мы понимаем роль собрания этой контактной группы, ведь нам очень важно координировать ту поддержку, в которой нуждается Украина. Мы понимаем, что 7 стран либо уже передали обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и сейчас оно в процессе доставки. В то время США, Нидерланды и Чехия работают вместе для того, чтобы передать украинцам современные танки. Также следующий пакет оборонной помощи обсуждается в США", - сказал чиновник.

Читайте также: Заседание седьмого "Рамштайна" состоится 16 ноября в виртуальном формате, - Пентагон

По словам Остина, мир видит успехи ВСУ и должен поддерживать Украину в дальнейшем.

"Мы также внедряем индустриальную программу от имени Украины с привлечением наработок контактной группы. Мы предполагаем увеличение поддержки Украины и продолжим обучать военных, а также передавать дополнительное оборонное оборудование. ВСУ с помощью нашей поддержки сейчас имеют возможность защищать свою территорию. Мы видим, каких успехов они достигают, поэтому должны помочь и поддержать такой кураж", - заявил Остин.

Министр также добавил, что партнеры должны сделать больше, чем могут, чтобы удовлетворить потребности, которые сейчас возникают в Украине, в частности, по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии и отопления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Остин открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн": Жестокость России только усиливает нашу решимость

Напомним, 16 ноября проходит седьмое заседание в формате "Рамштайн".

Шестое заседание глав оборонных ведомств в формате "Рамштайн", в которое вошли около 50 стран, прошло в октябре в Брюсселе.

По итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.