США, Нидерланды и Чехия работают вместе над предоставлением Украине современных танков, - Остин
Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы предоставить Украине современные танки.
Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на заседании Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
Остин также рассказал о 7 странах, которые либо уже передали Украине обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и оно в процессе доставки
"Мы понимаем роль собрания этой контактной группы, ведь нам очень важно координировать ту поддержку, в которой нуждается Украина. Мы понимаем, что 7 стран либо уже передали обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и сейчас оно в процессе доставки. В то время США, Нидерланды и Чехия работают вместе для того, чтобы передать украинцам современные танки. Также следующий пакет оборонной помощи обсуждается в США", - сказал чиновник.
По словам Остина, мир видит успехи ВСУ и должен поддерживать Украину в дальнейшем.
"Мы также внедряем индустриальную программу от имени Украины с привлечением наработок контактной группы. Мы предполагаем увеличение поддержки Украины и продолжим обучать военных, а также передавать дополнительное оборонное оборудование. ВСУ с помощью нашей поддержки сейчас имеют возможность защищать свою территорию. Мы видим, каких успехов они достигают, поэтому должны помочь и поддержать такой кураж", - заявил Остин.
Министр также добавил, что партнеры должны сделать больше, чем могут, чтобы удовлетворить потребности, которые сейчас возникают в Украине, в частности, по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии и отопления.
Напомним, 16 ноября проходит седьмое заседание в формате "Рамштайн".
Шестое заседание глав оборонных ведомств в формате "Рамштайн", в которое вошли около 50 стран, прошло в октябре в Брюсселе.
По итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.
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А от ******* танки нам допоможуть... Все те саме, окрім підкресленого. Підкреслене замініти на "звільняти"
Нагадаємо, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.
Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".
Введення нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.
Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), тільки 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.
Он нижче двоє щось хочуть з себе видавити, але виходить або не про зброю, або не про Швейцарію. 😁
С https://ru.wikipedia.org/wiki/1939 1939 по https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 год 45 % всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. Основную часть поставок составляли стратегическое сырьё, инструменты и орудия производства, техническое оборудование и продукты химической промышленности. Швейцария не только экспортировала товары в Германию, она также импортировала оттуда уголь, нефть, сырьё, продукты питания.
По железным дорогам Швейцарии перевозились немецкие и итальянские военные грузы.
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Они не снаряды поставляли Германии, а станки для их производства, а также металл для пушек и снарядов, танков, порох
И только в условиях начавшегося разгрома стран Оси поставки в Германию снижались, а в 1944 году был запрещён транзит немецких и итальянских военных грузов
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Вот такой у Швейцарии "нейтралитет"
Це докорінно відрізняється від того, що і в кого купувала Швейцарія.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
Почему Украина не может поступить как поляки - тупо взять и купить у корейцев и самолеты и танки . Те еще спасибо за рекламу скажут !!!!
Штаты очень долго запрягают И вот ето **** по капельке по глоточку .Разделили помощь по 400 лямов . Тут войну можно было бы уже закончить если бы онирожали быстрее свой лендлиз .
Украина для американцев горячий жар руками разгребает . Чтобы потом американцы и перед выборцами и перед всякими талибами с китайцами могли сказать : "вот видите американское оружие дает ***** руснявым " ведите себя тихо или тоже прилетит . Поетому это не украина должна америке а украина с америкой сейчас по сути геополитические союзники !
Европа с Амирикой теперь должны украинцам ，не много не мало я думаю речь должна идти о триллионе долларов .
Премьер Британии Сунак мочит рабZeю в сортире...🤣🤣🤣
Шариковы рабZeи...Сэээррр
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✌️💙💛