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Новости Помощь Украине Война
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США, Нидерланды и Чехия работают вместе над предоставлением Украине современных танков, - Остин

остін,ллойд

Соединенные Штаты Америки, Нидерланды и Чехия вместе работают, чтобы предоставить Украине современные танки.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал на заседании Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Остин также рассказал о 7 странах, которые либо уже передали Украине обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и оно в процессе доставки

"Мы понимаем роль собрания этой контактной группы, ведь нам очень важно координировать ту поддержку, в которой нуждается Украина. Мы понимаем, что 7 стран либо уже передали обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и сейчас оно в процессе доставки. В то время США, Нидерланды и Чехия работают вместе для того, чтобы передать украинцам современные танки. Также следующий пакет оборонной помощи обсуждается в США", - сказал чиновник.

Читайте также: Заседание седьмого "Рамштайна" состоится 16 ноября в виртуальном формате, - Пентагон

По словам Остина, мир видит успехи ВСУ и должен поддерживать Украину в дальнейшем.

"Мы также внедряем индустриальную программу от имени Украины с привлечением наработок контактной группы. Мы предполагаем увеличение поддержки Украины и продолжим обучать военных, а также передавать дополнительное оборонное оборудование. ВСУ с помощью нашей поддержки сейчас имеют возможность защищать свою территорию. Мы видим, каких успехов они достигают, поэтому должны помочь и поддержать такой кураж", - заявил Остин.

Министр также добавил, что партнеры должны сделать больше, чем могут, чтобы удовлетворить потребности, которые сейчас возникают в Украине, в частности, по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии и отопления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Остин открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн": Жестокость России только усиливает нашу решимость

Напомним, 16 ноября проходит седьмое заседание в формате "Рамштайн".

Шестое заседание глав оборонных ведомств в формате "Рамштайн", в которое вошли около 50 стран, прошло в октябре в Брюсселе.

По итогам "Рамштайна-6" министр обороны США Ллойд Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли публично определили основным приоритетом оказания помощи в создании интегрированной противовоздушной и противоракетной системы защиты украинского неба.

Автор: 

Нидерланды (1598) США (27061) танк (2271) Чехия (1736) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+11
То гівно, а не ******* танки.
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16.11.2022 17:14
+9
Як нацистам, то були готові поставляти. А як зараз Україні, то ніт-ніт: ми нейтральні / просто така конституція
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16.11.2022 16:54
+7
Стосовно танків , то у нам добре працює рашинський ленд - ліз
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16.11.2022 16:44
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Стосовно танків , то у нам добре працює рашинський ленд - ліз
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16.11.2022 16:44 Ответить
То гівно, а не ******* танки.
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16.11.2022 17:14 Ответить
Це дуже забавно, що Ваш коментар оцензуровано. Що поганого в слові "*******"?
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17.11.2022 12:29 Ответить
Он потому и работает хорошо, потому что в основном это говно которое тупо сломалось прямо на поле боя даже без огневого контакта.
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16.11.2022 20:20 Ответить
Треба було раніше пульнути...
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16.11.2022 16:47 Ответить
"ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію." Джерело:

А от ******* танки нам допоможуть... Все те саме, окрім підкресленого. Підкреслене замініти на "звільняти"
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16.11.2022 16:49 Ответить
а снаряды к этим танкам, производит швейцария. она и будет их поставлять.
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16.11.2022 16:50 Ответить
Як нацистам, то були готові поставляти. А як зараз Україні, то ніт-ніт: ми нейтральні / просто така конституція
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16.11.2022 16:54 Ответить
да может просто добра, наворованного украинскими алигархами, хранится в швейцарских банках куда меньше, чем денег наворованных парашными дгузьями *****..
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16.11.2022 17:04 Ответить
Рахунки найбагатшого олігарха росії заблокувала Швейцарія
Нагадаємо, 6 квітня США ввели санкції проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, та ще 17 російських вищих посадових осіб.

Зокрема, під санкції потрапили олігарх Олег Дерипаска, голова ради директорів ВАТ "Ен Пі Ві Інжиніринг" Ігор Ротенберг, олігарх Віктор Вексельберг, голова правління "Газпромбанку" Андрій Акімов, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Михайло Фрадков, начальник Управління президента РФ з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД Олег Говорун, міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев, голова комітету Ради федерації РФ Костянтин Косачов, голова правління "Газпрому" Олексій Міллер і секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Також під санкції потрапили російська державна компанія "Рособоронекспорт", банк "Російська фінансова корпорація", холдинг "Російські машини", група компаній "Ренова" і російська алюмінієва компанія "Русал".

Введення нових санкцій США проти семи російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, спровокувало різке падіння рубля і вартості акцій цих компаній.

Зокрема, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), тільки 9 квітня російські олігархи втратили понад 15 млрд дол.
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16.11.2022 20:59 Ответить
А снаряди до Гепардів не дозволяє Німеччіни передати Україні
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17.11.2022 12:30 Ответить
Можна фактів про поставки Швейцарією зброї будь-кому під час ДСВ?
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16.11.2022 17:13 Ответить
вангую: фактів не буде
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16.11.2022 17:20 Ответить
Саме так.
Он нижче двоє щось хочуть з себе видавити, але виходить або не про зброю, або не про Швейцарію. 😁
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16.11.2022 19:18 Ответить
Википедия

С https://ru.wikipedia.org/wiki/1939 1939 по https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1942 год 45 % всех экспортируемых товаров было вывезено в Италию и Германию. Основную часть поставок составляли стратегическое сырьё, инструменты и орудия производства, техническое оборудование и продукты химической промышленности. Швейцария не только экспортировала товары в Германию, она также импортировала оттуда уголь, нефть, сырьё, продукты питания.

По железным дорогам Швейцарии перевозились немецкие и итальянские военные грузы.
==
Они не снаряды поставляли Германии, а станки для их производства, а также металл для пушек и снарядов, танков, порох
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16.11.2022 18:22 Ответить
В период с 1939 по 1944 год экспорт товаров в Германию значительно превысил показатели экспорта в союзные страны - в частности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США .
И только в условиях начавшегося разгрома стран Оси поставки в Германию снижались, а в 1944 году был запрещён транзит немецких и итальянских военных грузов
---
Вот такой у Швейцарии "нейтралитет"
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16.11.2022 18:25 Ответить
Які саме товари? Невже зброя та снаряди?
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16.11.2022 19:14 Ответить
Вибач, але заради справедливості - 1941-1942 вироблені у Цюріху Ерлікон 20 мм. авіаційні гармати «MG-FF/M», (озброєні літаки Німеччини, та також і країн антигітлерівської коаліції),, годинникових механізми, -використовувалися як підривники... ну і "відмивання" рейх марки у валюту за яку нацисти купували все що їм було потрібно. Тому гітлер і не напав на Швейцарію, бо так було вигідніше. Швейцарії були продані "мессери" - явно ж не за красиві очі. Ну імутка з золотом що йшло з концтаборів і конвертувалась у валюту. Але то все за "семі печатямі". Був якось під тиском на Швейцарію короткочасно відкритий доступ до банківської таємниці, але потім знову замок і гуляйте всі полем.
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16.11.2022 18:38 Ответить
Я питав, яку зброю і кому поставляла Швейцарія.

Це докорінно відрізняється від того, що і в кого купувала Швейцарія.
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16.11.2022 19:16 Ответить
Дли того хто в танку не полінуюсь " 1941-1942 вироблені у Цюріху Ерлікон 20 мм. авіаційні гармати «MG-FF/M», (озброєні літаки Німеччини, та також і країн антигітлерівської коаліції),, годинникових механізми, -використовувалися як підривники... ну і "відмивання" рейх марки у валюту за яку нацисти купували все що їм було потрібно." А з поганим зором к дохтуру на....
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20.11.2022 20:19 Ответить
Швейцарія - нейтральна федеративна республіка в Західній Європі.
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16.11.2022 21:03 Ответить
Нічого Швейцарія нацистам не постачала, збивала німецькі літаки, давала США вивчати посаджені літаки люфтваффе. Мені їх прзиція в масть, але ***** піздвти
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17.11.2022 00:38 Ответить
Кто сказал?
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16.11.2022 17:09 Ответить
логика поставки "гепардов"
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16.11.2022 17:14 Ответить
Швейцарія приймала біженців з України з лютого 2022 року. Станом на 10 серпня 2022 року в країні зареєстровано 60000 біженців-українців із Статусом С. Попри це Швейцарія відмовилася надавати Україні зброю, посилаючись на свій нейтральний статус. (Вікіпедія).
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16.11.2022 21:01 Ответить
абрамси-тільки для оборони США від мексиканських загарбників
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16.11.2022 16:52 Ответить
Ну или афганцам в крайнем случае
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16.11.2022 17:10 Ответить
Що таке ******* танки? Не т72, а т72б3?
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16.11.2022 16:52 Ответить
Не т-34, значіть *******.
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16.11.2022 16:55 Ответить
кращє атакмс та томагавки
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16.11.2022 16:56 Ответить
І те і те потрібно - зовсім різне призначення.
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16.11.2022 17:47 Ответить
Хмм.. в Нідерландів жодного танка нема. Шо вони збираються поставляти? Може якесь ремонтне обладнання?
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16.11.2022 16:59 Ответить
В них було 84 Леопард 1А-5 на зббериганні на 2016 рік.
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16.11.2022 17:58 Ответить
В 2019 розмовляв з чуваком, який обслуговував ті танки. Він сказав шо більше нема. Все продали.
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16.11.2022 18:05 Ответить
Пиз.ди - пиз.ди, моя губа. Могли дать втихаря уже давно. А теперь всё понятно, - пустой трёп.
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16.11.2022 17:07 Ответить
Втиху нічого не буває.
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16.11.2022 17:30 Ответить
Понятно тобі стане коли їх в бінокль побачиш))
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16.11.2022 17:51 Ответить
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - ядерною державою.

А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці) - щоб ми самі швидко не розбили рашу - я думаю, з тієї ж причини - хочуть САМІ "зберегти обличчя" Пу - і, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).

Або - вони тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
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16.11.2022 17:13 Ответить
Не боять, а не бажають. Про розпад - так, недавно навіть публікації про це була. Не хочуть вони дарувати рашку Китаю..
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16.11.2022 18:01 Ответить
Сча пособирают остатки Т-72 по всем бывшим странам СЭВ и из частных коллекций
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16.11.2022 17:17 Ответить
Раздавить донецкую группировку орков абрамсовским сапогом
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16.11.2022 17:26 Ответить
А можна нам танки з вертикальним взльотом і прольотам кілометрів так на 500? І з задніми стабілізаторами польоту.
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16.11.2022 17:28 Ответить
Нинішня війна, це не зовсім війна танків, як це було у 2 Світову. А дальнобійної артилерії. Танки з'являються, коли артилерія придавлена артилерією.
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16.11.2022 17:31 Ответить
Такий великий військовий стратег і на Цензорі (( бігом у ставку найверховнішого , там без тебе ніяк (( Це не ти тут весною писав що "нам танки не потрібні , а потрібні байрактари " ? Знаєш ти багато про другу світову , а іще більше про першу вітчизняну українську ! Танки йому не потрібні (( посидь у окопі коли на тебе виїде кацапський танк без "придавлення артилерією " , може хоч тоді дурню не писатимеш !
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16.11.2022 18:13 Ответить
Ні, не я писав весною, мій неврівноваженний друже) Так кажуть військові, про роль танків зараз. І не моя провина, що мої слова, перекрутилися в твоїй химерній свідомості)
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16.11.2022 23:21 Ответить
Врівноваженмй ! Ти військових хоч поруч із собою бачив ? (( Розказували йому військові про другорядність танка ((( Саме через його непотрібність , коли захоплюють справний танк як трофей - вся частина радіє (( Ну а ти і далі воюй на дивані далекобійними коментарями , дивися у когось може і поцілиш
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17.11.2022 14:32 Ответить
Боже что там еще планировать и доказывать . Технику упаковали привезли распокавали = ****** руснявых . Что еще нужно обсуждать ?Каким цветом красить танки темнозеленым или светлозеленым?
Почему Украина не может поступить как поляки - тупо взять и купить у корейцев и самолеты и танки . Те еще спасибо за рекламу скажут !!!!
Штаты очень долго запрягают И вот ето **** по капельке по глоточку .Разделили помощь по 400 лямов . Тут войну можно было бы уже закончить если бы онирожали быстрее свой лендлиз .
Украина для американцев горячий жар руками разгребает . Чтобы потом американцы и перед выборцами и перед всякими талибами с китайцами могли сказать : "вот видите американское оружие дает ***** руснявым " ведите себя тихо или тоже прилетит . Поетому это не украина должна америке а украина с америкой сейчас по сути геополитические союзники !
Европа с Амирикой теперь должны украинцам ，не много не мало я думаю речь должна идти о триллионе долларов .
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16.11.2022 17:34 Ответить
Коли вже вам ці мантри наостопиз*ять…
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16.11.2022 17:54 Ответить
"Почему Украина не может поступить как поляки - тупо взять и купить у корейцев и самолеты и танки . " Та потому що танк - не чоботи у супермаркеті і у шахтах , як ***** каже , не росте (( Купівля техніки розтягується на декілька років , а не на " вчора" Щоб мати корейський танк сьогодні , потрібно було його замовляти позавчора ((
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16.11.2022 18:17 Ответить
Купить можно, но партиями штук по 20 в квартал. Это не спички которые на ленте можно штамповать. Нас это не спасает. А со складов никто уже не продаст. Еще год назад продали бы с ходу, но кому ж оно надо было да?) Кто ж воевать то думал... ну кроме пуйла. А теперь хрен кто продаст, самим нада в такой то ситуации.
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16.11.2022 20:30 Ответить
https://youtu.be/yZLwiTnyFDg ....
Премьер Британии Сунак мочит рабZeю в сортире...🤣🤣🤣
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16.11.2022 18:07 Ответить
РюSSkие.. вы падаль..а не нароТ..
Шариковы рабZeи...Сэээррр

Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✌️💙💛
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16.11.2022 18:11 Ответить
Ну, чешские танки на весь мир известны. А нидерландские где-то вторые после них. Нормально придумали.
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16.11.2022 20:26 Ответить
Обіцянки - цяцянки....
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16.11.2022 22:01 Ответить
Так тяжко працюють дев'ятий місяць.. Ніяк не напрацюються.. Слава ЗСУ!!!
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17.11.2022 10:13 Ответить
Послухай но, Остіне, ти би розповідав не про "7 країн", а про ваш т.з. лендліз. А то триндіти--ми усі мастєра, а ракети оркостану як літали по 90 з гаком штук щоранку, так і літають. Блть, до мирних угод з московією підводять!..
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17.11.2022 10:24 Ответить
 
 