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Новости Помощь Украине Война
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Украина отчитывается США за каждый доллар полученной от них помощи, - Маркарова

допомога

Украина полностью согласна с тем, что использование помощи Соединенных Штатов должно контролироваться, поэтому отчитывается за каждый доллар.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, она прокомментировала заявление лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти относительно возможного ограничения помощи Украине.

Маркарова отметила, что Маккарти не призывал к ограничению помощи, считая, что она должна быть адресной и иметь механизмы контроля.

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"На самом деле Украина абсолютно с этим соглашается. И мы никогда другой помощи и не просили. И военная помощь, и бюджетная помощь, и гуманитарная помощь – мы не только отчитываемся за каждый доллар, который мы получаем, каждый из них тратится именно по назначению", – сказала дипломат.

По ее словам, если "требуются дополнительные пояснения", Киев готов их предоставить.

"Если потребуется дополнительная работа, мы тоже к этому готовы. Но еще раз: я достаточно оптимистично смотрю на то, что и с этим Конгрессом, который будет работать до конца года, и со следующим Конгрессом мы выстроим конструктивные отношения, потому что они базируются на стремлениях американских людей. И мы видим поддержку среди обычных американцев. Избиратели американские поддерживают эту борьбу Украины", - добавила Маркарова.

Напомним, перед выборами в Конгресс в октябре Кевин Маккарти заявил, что приверженность США Украине не может быть неограниченной. Он выразил мнение, что в условиях экономического спада американские налогоплательщики "не будут выписывать Украине чек без обозначения суммы".

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В то же время сенатор от Республиканской партии Роб Портман в ходе визита в Киев 4 ноября отметил, что слова некоторых из его коллег неправильно поняли: "Это в пользу национальной безопасности Америки, чтобы Россия не достигла своих целей в Украине". При этом Портман добавил, что в оказании помощи должно быть больше ответственности.

Автор: 

отчет (412) помощь (7861) США (27061) Маркарова Оксана (282)


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Топ комментарии
+12
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16.11.2022 22:44
+12
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16.11.2022 23:01
+6
Бюджет України напряму наповнюється грошима США.

Хочу подивитися звіт про ЗЄмарафон та Велике крадівництво за гроші американських платників податків.
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16.11.2022 23:15
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16.11.2022 22:44 Ответить
Перевожу на понятный каZZапам язык- Штаты будут помогать Украине столько, сколько будет нужно Украине, а Куйло будет сосать столько, сколько будет нужно Штатам.
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16.11.2022 22:49 Ответить
віримо
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16.11.2022 22:55 Ответить
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16.11.2022 23:01 Ответить
Ну нужно умерить аппетиты, но на Беню с Боголюбовым могут и сменять
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16.11.2022 23:17 Ответить
а на інші пять місць ( і буде їх цифра 95 ) замовили 5 РолсРойсів.
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17.11.2022 05:25 Ответить
Скандал! Чиновників спалили на РОЗКРАДАННІ КОШТІВ для ЗСУ

https://youtu.be/xkvi8aKLNYA
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16.11.2022 23:04 Ответить
Бюджет України напряму наповнюється грошима США.

Хочу подивитися звіт про ЗЄмарафон та Велике крадівництво за гроші американських платників податків.
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16.11.2022 23:15 Ответить
А всё "сволочная " Спартс.
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17.11.2022 00:30 Ответить
Ну мабуть гроші для фітнес - тренерки це інше.
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17.11.2022 04:18 Ответить
Спостерігаючі за зеленими, можна наперед передбачити, що шось вкрай невигідне для них може трапитись. Це попереджувальні рухи. Десь протікло, надто підозріло Пригожин відпускав компліменти Гнусавому. З чого б це ?
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17.11.2022 05:33 Ответить
 
 