Украина отчитывается США за каждый доллар полученной от них помощи, - Маркарова

Украина полностью согласна с тем, что использование помощи Соединенных Штатов должно контролироваться, поэтому отчитывается за каждый доллар.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Таким образом, она прокомментировала заявление лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти относительно возможного ограничения помощи Украине.

Маркарова отметила, что Маккарти не призывал к ограничению помощи, считая, что она должна быть адресной и иметь механизмы контроля.

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"На самом деле Украина абсолютно с этим соглашается. И мы никогда другой помощи и не просили. И военная помощь, и бюджетная помощь, и гуманитарная помощь – мы не только отчитываемся за каждый доллар, который мы получаем, каждый из них тратится именно по назначению", – сказала дипломат.

По ее словам, если "требуются дополнительные пояснения", Киев готов их предоставить.

"Если потребуется дополнительная работа, мы тоже к этому готовы. Но еще раз: я достаточно оптимистично смотрю на то, что и с этим Конгрессом, который будет работать до конца года, и со следующим Конгрессом мы выстроим конструктивные отношения, потому что они базируются на стремлениях американских людей. И мы видим поддержку среди обычных американцев. Избиратели американские поддерживают эту борьбу Украины", - добавила Маркарова.

Напомним, перед выборами в Конгресс в октябре Кевин Маккарти заявил, что приверженность США Украине не может быть неограниченной. Он выразил мнение, что в условиях экономического спада американские налогоплательщики "не будут выписывать Украине чек без обозначения суммы".

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В то же время сенатор от Республиканской партии Роб Портман в ходе визита в Киев 4 ноября отметил, что слова некоторых из его коллег неправильно поняли: "Это в пользу национальной безопасности Америки, чтобы Россия не достигла своих целей в Украине". При этом Портман добавил, что в оказании помощи должно быть больше ответственности.