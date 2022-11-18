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23 081 34

Одесские таможенники изъяли на пункте пропуска американский самолет CESSNA. ФОТО

митниця

Одесские таможенники изъяли у мужчины на пункте пропуска "Старокозачье-Тудор" американский самолет CESSNA 182R, который тот вез в Молдову на прицепе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе таможни 18 ноября.

Как выяснили на таможне, самолет ввезли под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад.

Из-за превышения срока ввоза самолета его забрали у владельца. После решения суда воздушное судно может конфисковать или наложить на мужчину штраф в размере 170 000 грн.

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Одесские таможенники изъяли на пункте пропуска американский самолет CESSNA 01
Одесские таможенники изъяли на пункте пропуска американский самолет CESSNA 02
Одесские таможенники изъяли на пункте пропуска американский самолет CESSNA 03

Автор: 

Одесса (7919) самолет (3639) таможня (1962)


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Топ комментарии
+29
от здавалось би - ну перевищив строк (не на роки, три місяці), що трапилось, кому завдано непоправної шкоди?... можливо, ввезений був ще до початку війни та не мали змоги відправити назад... але практика, коли сума "конфіскованого" або штрафу в сотні, а то й тисячі разів перевищує нанесені збитки - то є наше фсьо... хтось з митників бажає придбати пташку за безцінь у подальшому?...
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18.11.2022 15:53 Ответить
+16
Подарять найвеличнішому? Чи скумбрії по 8?
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18.11.2022 15:49 Ответить
+14
Ви там подивіться уважно, вилучених F-16 або Apache немає часом?
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18.11.2022 15:52 Ответить
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Подарять найвеличнішому? Чи скумбрії по 8?
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18.11.2022 15:49 Ответить
щоб до Оману здриснули?? цікаво..вони льотні курси закінчували?
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18.11.2022 15:53 Ответить
Про скумбрію- то доречно.
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18.11.2022 16:25 Ответить
Ви там подивіться уважно, вилучених F-16 або Apache немає часом?
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18.11.2022 15:52 Ответить
То автомобили с оружием находят, то вертолёт в контейнере, сча самолёт, скоро шатлы найдут
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18.11.2022 15:59 Ответить
Якщо дуже хочеться - то F-16 можна у воєнторгу знайти. Серйозно. Купити F-16 на Близькому Сході, які списані із повітряних сил, - цілком реально.
А от що з ним робити далі, як і за яку ціну привести у боєздатний стан та як знайти зброю та ракети на нього - це вже зовсім інше...
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18.11.2022 19:35 Ответить
от здавалось би - ну перевищив строк (не на роки, три місяці), що трапилось, кому завдано непоправної шкоди?... можливо, ввезений був ще до початку війни та не мали змоги відправити назад... але практика, коли сума "конфіскованого" або штрафу в сотні, а то й тисячі разів перевищує нанесені збитки - то є наше фсьо... хтось з митників бажає придбати пташку за безцінь у подальшому?...
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18.11.2022 15:53 Ответить
Согласен с вами 3 месяца назад уже были военные действия. Но нужно ж чем то хвалиться перед начальством.
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18.11.2022 16:10 Ответить
****** просто!
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18.11.2022 17:29 Ответить
Якщо там гарно пошукати то і Зірка Смерті знайдеться.
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18.11.2022 15:54 Ответить
номери ВХ? Хмельниччина?
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18.11.2022 15:55 Ответить
Підозрюю, для того, щоб контрабас возить...
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18.11.2022 16:00 Ответить
.....який той віз до Молдови на причепі." Петю вывозил в самолёте?
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18.11.2022 16:03 Ответить
Ви про щ0о? Хіба Зеля людина?
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18.11.2022 16:23 Ответить
А шо скотиняка?
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18.11.2022 16:33 Ответить
Гірше
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18.11.2022 19:03 Ответить
Обікрали людину.
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18.11.2022 16:16 Ответить
Що в цій новині важливого? От що? Просто незвично,що цесну везуть? І все?
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18.11.2022 16:18 Ответить
Так в чому пермога? Тепер літак конфіскуютьь та подарять якійсь хвойді з ОП!?
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18.11.2022 16:22 Ответить
Подоляку,
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18.11.2022 16:34 Ответить
От цікаво, а перевізник не міг завчасно усе розпитати, щоб у халепу не вскочити ??
Підозрюю, думав проскочити !
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18.11.2022 16:26 Ответить
Скоріш за все ввозили до війни. Але якщо по відношенню держави до громадян війна - форсмажор, а от по відношенню людей до держави - ні.
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18.11.2022 16:39 Ответить
Насправді у митному законодавстві теж є форс-мажор. Якби він його не вивозив, а заявив, що втратив внаслідок війни, то не платив би нічого.
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18.11.2022 20:08 Ответить
Тільки він його не втратив, а не зміг довести куди було потрібно. Як я зрозумів, літак десь був на зберіганні на митниці. А ось втрату ще треба було б довести
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19.11.2022 00:17 Ответить
Зберігання на митному складі не є тимчасовим ввезенням про що йдеться у статті. Якщо рашисти забрали, то що ж там доводити? Форс-мажорні обставини уже є доказом ймовірної втрати товару
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19.11.2022 01:55 Ответить
Рашисти забрали в Одесі??? А потім митниця конфіскувала те що рашисти вкрали??? Що ви там палите?
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19.11.2022 15:31 Ответить
як тут не згадати гвинтокрил знайдений на одеській митниці що багато-багато років там знаходився?
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18.11.2022 17:28 Ответить
Варто обшукати детальніше, бо може виявитися , що літак лише прикриття чогось більш вартісного (в грошовому еквіваленті).
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18.11.2022 17:46 Ответить
Не варто. Це звичайний "спортивний" літачок. На ньому друзів катають на вихідних.
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18.11.2022 22:48 Ответить
Одесский таможенник - это лучше чем царь
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18.11.2022 19:06 Ответить
Наша митниця фуйнею займалася завжди. Очікувала хабаря від власника, а він не дав.
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18.11.2022 19:23 Ответить
N9755H
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18.11.2022 22:40 Ответить
штраф у розмірі 170 000 грн - это разве штраф?
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19.11.2022 09:51 Ответить
 
 