Одесские таможенники изъяли на пункте пропуска американский самолет CESSNA. ФОТО
Одесские таможенники изъяли у мужчины на пункте пропуска "Старокозачье-Тудор" американский самолет CESSNA 182R, который тот вез в Молдову на прицепе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе таможни 18 ноября.
Как выяснили на таможне, самолет ввезли под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад.
Из-за превышения срока ввоза самолета его забрали у владельца. После решения суда воздушное судно может конфисковать или наложить на мужчину штраф в размере 170 000 грн.
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+29 piligrim
показать весь комментарий18.11.2022 15:53 Ответить Ссылка
+16 Olga Pelle
показать весь комментарий18.11.2022 15:49 Ответить Ссылка
+14 Mykola Trofimenko #544375
показать весь комментарий18.11.2022 15:52 Ответить Ссылка
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А от що з ним робити далі, як і за яку ціну привести у боєздатний стан та як знайти зброю та ракети на нього - це вже зовсім інше...
Підозрюю, думав проскочити !