Одесские таможенники изъяли на пункте пропуска американский самолет CESSNA. ФОТО

Одесские таможенники изъяли у мужчины на пункте пропуска "Старокозачье-Тудор" американский самолет CESSNA 182R, который тот вез в Молдову на прицепе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе таможни 18 ноября.

Как выяснили на таможне, самолет ввезли под обязательства об обратном вывозе в срок, истекший три месяца назад.

Из-за превышения срока ввоза самолета его забрали у владельца. После решения суда воздушное судно может конфисковать или наложить на мужчину штраф в размере 170 000 грн.

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