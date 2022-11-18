Одеські митники вилучили на пункті пропуску американський літак CESSNA. ФОТО
Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" американський літак CESSNA 182R, який той віз до Молдови на причепі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі митниці 18 листопада.
Як з'ясували на митниці, літак ввезли під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому.
Через перевищення строку ввезення літака його забрали у власника. Після рішення суду повітряне судно можуть конфіскувати або накласти на чоловіка штраф у розмірі 170 000 грн.
Топ коментарі
+29 piligrim
показати весь коментар18.11.2022 15:53 Відповісти Посилання
+16 Olga Pelle
показати весь коментар18.11.2022 15:49 Відповісти Посилання
+14 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар18.11.2022 15:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от що з ним робити далі, як і за яку ціну привести у боєздатний стан та як знайти зброю та ракети на нього - це вже зовсім інше...
Підозрюю, думав проскочити !