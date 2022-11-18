Одеські митники вилучили на пункті пропуску американський літак CESSNA. ФОТО

Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" американський літак CESSNA 182R, який той віз до Молдови на причепі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі митниці 18 листопада.

Як з'ясували на митниці, літак ввезли під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому.

Через перевищення строку ввезення літака його забрали у власника. Після рішення суду повітряне судно можуть конфіскувати або накласти на чоловіка штраф у розмірі 170 000 грн.

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