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Новини
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Одеські митники вилучили на пункті пропуску американський літак CESSNA. ФОТО

митниця

Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" американський літак CESSNA 182R, який той віз до Молдови на причепі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі митниці 18 листопада.

Як з'ясували на митниці, літак ввезли під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому.

Через перевищення строку ввезення літака його забрали у власника. Після рішення суду повітряне судно можуть конфіскувати або накласти на чоловіка штраф у розмірі 170 000 грн.

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Одеські митники вилучили на пункті пропуску американський літак CESSNA 01
Одеські митники вилучили на пункті пропуску американський літак CESSNA 02
Одеські митники вилучили на пункті пропуску американський літак CESSNA 03

Автор: 

Одеса (5498) літак (2957) митниця (1881)


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Топ коментарі
+29
от здавалось би - ну перевищив строк (не на роки, три місяці), що трапилось, кому завдано непоправної шкоди?... можливо, ввезений був ще до початку війни та не мали змоги відправити назад... але практика, коли сума "конфіскованого" або штрафу в сотні, а то й тисячі разів перевищує нанесені збитки - то є наше фсьо... хтось з митників бажає придбати пташку за безцінь у подальшому?...
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18.11.2022 15:53 Відповісти
+16
Подарять найвеличнішому? Чи скумбрії по 8?
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18.11.2022 15:49 Відповісти
+14
Ви там подивіться уважно, вилучених F-16 або Apache немає часом?
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18.11.2022 15:52 Відповісти
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Подарять найвеличнішому? Чи скумбрії по 8?
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18.11.2022 15:49 Відповісти
щоб до Оману здриснули?? цікаво..вони льотні курси закінчували?
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18.11.2022 15:53 Відповісти
Про скумбрію- то доречно.
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18.11.2022 16:25 Відповісти
Ви там подивіться уважно, вилучених F-16 або Apache немає часом?
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18.11.2022 15:52 Відповісти
То автомобили с оружием находят, то вертолёт в контейнере, сча самолёт, скоро шатлы найдут
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18.11.2022 15:59 Відповісти
Якщо дуже хочеться - то F-16 можна у воєнторгу знайти. Серйозно. Купити F-16 на Близькому Сході, які списані із повітряних сил, - цілком реально.
А от що з ним робити далі, як і за яку ціну привести у боєздатний стан та як знайти зброю та ракети на нього - це вже зовсім інше...
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18.11.2022 19:35 Відповісти
от здавалось би - ну перевищив строк (не на роки, три місяці), що трапилось, кому завдано непоправної шкоди?... можливо, ввезений був ще до початку війни та не мали змоги відправити назад... але практика, коли сума "конфіскованого" або штрафу в сотні, а то й тисячі разів перевищує нанесені збитки - то є наше фсьо... хтось з митників бажає придбати пташку за безцінь у подальшому?...
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18.11.2022 15:53 Відповісти
Согласен с вами 3 месяца назад уже были военные действия. Но нужно ж чем то хвалиться перед начальством.
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18.11.2022 16:10 Відповісти
****** просто!
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18.11.2022 17:29 Відповісти
Якщо там гарно пошукати то і Зірка Смерті знайдеться.
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18.11.2022 15:54 Відповісти
номери ВХ? Хмельниччина?
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18.11.2022 15:55 Відповісти
Підозрюю, для того, щоб контрабас возить...
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18.11.2022 16:00 Відповісти
.....який той віз до Молдови на причепі." Петю вывозил в самолёте?
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18.11.2022 16:03 Відповісти
Ви про щ0о? Хіба Зеля людина?
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18.11.2022 16:23 Відповісти
А шо скотиняка?
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18.11.2022 16:33 Відповісти
Гірше
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18.11.2022 19:03 Відповісти
Обікрали людину.
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18.11.2022 16:16 Відповісти
Що в цій новині важливого? От що? Просто незвично,що цесну везуть? І все?
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18.11.2022 16:18 Відповісти
Так в чому пермога? Тепер літак конфіскуютьь та подарять якійсь хвойді з ОП!?
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18.11.2022 16:22 Відповісти
Подоляку,
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18.11.2022 16:34 Відповісти
От цікаво, а перевізник не міг завчасно усе розпитати, щоб у халепу не вскочити ??
Підозрюю, думав проскочити !
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18.11.2022 16:26 Відповісти
Скоріш за все ввозили до війни. Але якщо по відношенню держави до громадян війна - форсмажор, а от по відношенню людей до держави - ні.
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18.11.2022 16:39 Відповісти
Насправді у митному законодавстві теж є форс-мажор. Якби він його не вивозив, а заявив, що втратив внаслідок війни, то не платив би нічого.
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18.11.2022 20:08 Відповісти
Тільки він його не втратив, а не зміг довести куди було потрібно. Як я зрозумів, літак десь був на зберіганні на митниці. А ось втрату ще треба було б довести
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19.11.2022 00:17 Відповісти
Зберігання на митному складі не є тимчасовим ввезенням про що йдеться у статті. Якщо рашисти забрали, то що ж там доводити? Форс-мажорні обставини уже є доказом ймовірної втрати товару
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19.11.2022 01:55 Відповісти
Рашисти забрали в Одесі??? А потім митниця конфіскувала те що рашисти вкрали??? Що ви там палите?
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19.11.2022 15:31 Відповісти
як тут не згадати гвинтокрил знайдений на одеській митниці що багато-багато років там знаходився?
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18.11.2022 17:28 Відповісти
Варто обшукати детальніше, бо може виявитися , що літак лише прикриття чогось більш вартісного (в грошовому еквіваленті).
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18.11.2022 17:46 Відповісти
Не варто. Це звичайний "спортивний" літачок. На ньому друзів катають на вихідних.
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18.11.2022 22:48 Відповісти
Одесский таможенник - это лучше чем царь
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18.11.2022 19:06 Відповісти
Наша митниця фуйнею займалася завжди. Очікувала хабаря від власника, а він не дав.
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18.11.2022 19:23 Відповісти
N9755H
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18.11.2022 22:40 Відповісти
штраф у розмірі 170 000 грн - это разве штраф?
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19.11.2022 09:51 Відповісти
 
 