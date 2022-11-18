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Новости Война
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ВСУ пытаются сделать невозможной логистику оккупантов, - ОК "Південь"

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Вооруженные Силы Украины пытаются сделать невозможной логистику противника на юге, устанавливая огневой контроль над основными транспортными артериями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщила спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские воины продолжают военную операцию, которая проходит на "больших участках". Она отметила, что россияне пытаются обустраивать рубежи обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, минируют местность и эвакуируют "важных" коллаборационистов в сторону Крыма.

"Огневым контролем мы делаем так, чтобы их логистика на юге была невозможной. У нас уже есть опыт такой работы во время операции на правом берегу Днепра", — сказала Гуменюк.

Также она сказала, что оккупанты могут распространять дезинформацию о якобы действиях украинских военных, чтобы выявлять проукраинские настроения, а также под видом "эвакуации" свозят гражданских в населенные пункты, где размещают военные объекты.

Читайте также: На левом берегу Днепра оккупанты покидают обустроенные рубежи и продвигаются вглубь на 15-20 км, - ОК "Південь"

Автор: 

Гуменюк Наталья (577) ВСУ (6686)


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18.11.2022 17:41 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyashhie-v-sugrobah/ https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyashhie-v-sugrobah/

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18.11.2022 18:44 Ответить
https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyat-v-snegu/ https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyat-v-snegu/

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18.11.2022 18:46 Ответить
окупант ділиться враженнями після того, як HIMARS напихав їх вольфрамовими кульками:
https://t.me/Ukraine_365News/41128


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18.11.2022 18:20 Ответить
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18.11.2022 18:46 Ответить
почему бы не потратить одну две пачки химарсов и не продыврявить жд полотно от мелитополя до рф?
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18.11.2022 19:17 Ответить
 
 