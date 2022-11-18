ЗСУ намагаються унеможливити логістику окупантів, - ОК "Південь"

Збройні Сили України намагаються унеможливити логістику противника на півдні, встановлюючи вогневий контроль над основними транспортними артеріями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, українські воїни продовжують військову операцію, яка відбувається на "великих ділянках". Вона зазначила, що росіяни намагаються облаштовувати межі оборони на лівому березі Дніпра в Херсонській області, мінують місцевість та евакуюють "важливих" колабораціоністів у бік окупованого Криму.

"Вогневим контролем ми робимо так, щоб їхня логістика на півдні була неможливою. Ми вже має досвід такої роботи під час операції на правому березі Дніпра", - сказала Гуменюк.

Також вона сказала, що окупанти можуть поширювати дезінформацію про нібито дії українських військових, щоб виявляти проукраїнські настрої, а також під виглядом "евакуації" звозить цивільних у населені пункти, де він розташовує військові об'єкти.

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