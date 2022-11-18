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Новини Війна
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ЗСУ намагаються унеможливити логістику окупантів, - ОК "Південь"

зсу

Збройні Сили України намагаються унеможливити логістику противника на півдні, встановлюючи вогневий контроль над основними транспортними артеріями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, українські воїни продовжують військову операцію, яка відбувається на "великих ділянках". Вона зазначила, що росіяни намагаються облаштовувати межі оборони на лівому березі Дніпра в Херсонській області, мінують місцевість та евакуюють "важливих" колабораціоністів у бік окупованого Криму.

"Вогневим контролем ми робимо так, щоб їхня логістика на півдні була неможливою. Ми вже має досвід такої роботи під час операції на правому березі Дніпра", - сказала Гуменюк.

Також вона сказала, що окупанти можуть поширювати дезінформацію про нібито дії українських військових, щоб виявляти проукраїнські настрої, а також під виглядом "евакуації" звозить цивільних у населені пункти, де він розташовує військові об'єкти.

Читайте: Інформацію про Кінбурнську косу повідомляти зарано, - Сили оборони півдня

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7658)


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18.11.2022 17:41 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyashhie-v-sugrobah/ https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyashhie-v-sugrobah/

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18.11.2022 18:44 Відповісти
https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyat-v-snegu/ https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-ukrainskie-soldaty-spyat-v-snegu/

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18.11.2022 18:46 Відповісти
окупант ділиться враженнями після того, як HIMARS напихав їх вольфрамовими кульками:
https://t.me/Ukraine_365News/41128


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18.11.2022 18:20 Відповісти
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18.11.2022 18:46 Відповісти
почему бы не потратить одну две пачки химарсов и не продыврявить жд полотно от мелитополя до рф?
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18.11.2022 19:17 Відповісти
 
 