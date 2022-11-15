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Інформацію про Кінбурнську косу повідомляти зарано, - Сили оборони півдня

коса,кінбурнська

Ситуація на території тимчасово окупованої Кінбурнської коси розвивається, але детальну інформацію повідомляти зарано.

Про це повідомила речниця пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.

Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.

"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна "адміністрація" залишила Нову Каховку, - росЗМІ

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.

14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.

У той же день мережею розповсюджувалась інформація щодо звільнення Кінбурнської коси на Херсонщині.

Також читайте: На лівому березі Дніпра окупанти залишають облаштовані рубежі та просуваються вглиб на 15-20 км, - ОК "Південь"

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) деокупація (950) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+8
"...Інформацію про Кінбурнську косу повідомляти зарано..."

Походу ждут когда "величайший полководец всех времён" лично, на серебряном коне въедет на эту Косу... и асвабадит её...
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15.11.2022 16:26
+1
А я ж казав, що це авантюра...
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15.11.2022 16:15
+1
інформацію повідомляти зарано. Джерело:

але приємно
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15.11.2022 16:20
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А я ж казав, що це авантюра...
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15.11.2022 16:15 Відповісти
"...Інформацію про Кінбурнську косу повідомляти зарано..."

Походу ждут когда "величайший полководец всех времён" лично, на серебряном коне въедет на эту Косу... и асвабадит её...
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15.11.2022 16:26 Відповісти
це до чого? Чи ти адвокат Хланя?
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15.11.2022 17:30 Відповісти
інформацію повідомляти зарано. Джерело:

але приємно
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15.11.2022 16:20 Відповісти
Щось притихли щодо успіхів на Косі. І відео ніяких не було. Мабуть не дуже добре закінчилось.
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15.11.2022 16:28 Відповісти
Пока так. Но вчера ЗСУ попросили не разгонять тему косы в сетях. А то услышали звон м звонят везде, только мешают.

"Ночью оккупанты с Кинбурнской косы обстреляли Очаков "Градами"Обошлось без пострадавших

15 Ноя 2022"
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15.11.2022 16:32 Відповісти
Several thousand infantry would need to be set over,
with their weaponry,
especially air defence.

They need at least small vans and trucks
to haul supplies from the shore
to the frontlines.

Not very plausible.

Plausible would be special operations
to capture enemy equipment,
like circuit boards from radar vehicles,
and bring them home.
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15.11.2022 17:05 Відповісти
не розумію навіщо в інформпростір пускають ***** від хланя? І особливо це питання до "цензор"
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15.11.2022 17:31 Відповісти
Наскільки було відомо, що ЗСУ не звільнили всю косу, а закріпилися на невеличкій ділянці. Все робиться тамк, як це потрібно робити. Можливо це і фейк, але диму від вогню не буває.
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15.11.2022 20:45 Відповісти
чоловіче, я що сьогодні в тебе улюблений герой? Що ти дойобуєшся до моїх меседжів, знаходячи в них щось між рядків. Не шукай, бо між рядків нічого немає. Я вкладаю тільки той сенс який вбачає люба адекватна людина: хлань *****!
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15.11.2022 21:45 Відповісти
Адекватна людина? Та адекватна людина не пре матюки на показ( не пише). Для мене Хлань більш адекватна людина чим татаров, єрмак чи любий "слуга", які довели країну до такого стану і осогбливо південь.
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15.11.2022 21:49 Відповісти
схоже там все добре (і дай то Бог)

Кінбургська коса може виконувати ту саму функцію що колись ДАП - коригувати вогонь артилерії для розчищення плацдарму для висадки на лівому березі

На косі майже суцільний ліс, сипуча піщана почва заважає використанню важкої техніки, під прикриттям нашої арти хлопців можуть там триматися довго і є ще тою занозою в кацапській дупі
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15.11.2022 19:52 Відповісти
 
 