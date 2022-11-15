Інформацію про Кінбурнську косу повідомляти зарано, - Сили оборони півдня

Ситуація на території тимчасово окупованої Кінбурнської коси розвивається, але детальну інформацію повідомляти зарано.

Про це повідомила речниця пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.

Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.

"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.

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Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.

12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.

14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.

У той же день мережею розповсюджувалась інформація щодо звільнення Кінбурнської коси на Херсонщині.

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