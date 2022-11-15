Інформацію про Кінбурнську косу повідомляти зарано, - Сили оборони півдня
Ситуація на території тимчасово окупованої Кінбурнської коси розвивається, але детальну інформацію повідомляти зарано.
Про це повідомила речниця пресцентру Cил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.
Нагадаємо, 11 листопада колона українських воїнів зайшла у Херсон. Мешканці міста зустріли бійців квітами та українськими прапорами. Увечері того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повертає Херсон.
"Наші оборонці на підступах, спецпідрозділи вже у місті", - зазначив глава держави.
Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на визволені території. Також стало відомо, що Росія знищила всю енергосистему Херсону. Російські окупанти під час відступу з Херсону на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу.
12 листопада до міста повернулася Нацполіція, там розпочалися стабілізаційні заходи. Того ж дня до Херсону повернулося українське телебачення і радіо.
14 листопада у місто приїхав президент Володимир Зеленський. За його участі відбулося офіційне підняття державного прапора в деокупованому Херсоні.
У той же день мережею розповсюджувалась інформація щодо звільнення Кінбурнської коси на Херсонщині.
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Походу ждут когда "величайший полководец всех времён" лично, на серебряном коне въедет на эту Косу... и асвабадит её...
але приємно
"Ночью оккупанты с Кинбурнской косы обстреляли Очаков "Градами"Обошлось без пострадавших
15 Ноя 2022"
with their weaponry,
especially air defence.
They need at least small vans and trucks
to haul supplies from the shore
to the frontlines.
Not very plausible.
Plausible would be special operations
to capture enemy equipment,
like circuit boards from radar vehicles,
and bring them home.
Кінбургська коса може виконувати ту саму функцію що колись ДАП - коригувати вогонь артилерії для розчищення плацдарму для висадки на лівому березі
На косі майже суцільний ліс, сипуча піщана почва заважає використанню важкої техніки, під прикриттям нашої арти хлопців можуть там триматися довго і є ще тою занозою в кацапській дупі