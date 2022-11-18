"Вопрос времени": Ким рассказал о ситуации на Кинбурнской косе
По его словам, не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится.
Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, официально не освобождена от российских оккупантов. Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе. Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, тему Кинбурнской косы следует оставить на время, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Там (на Кинбурнской косе – ред.) – российские войска", – сказал Ким.
По его словам, не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится, однако россияне на косе – вопрос времени.
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А відстань, щоб накрити нашою артою - просто ідеальна.
(зловісно)
Там кацапи*
Дяка Лесю за невмеруче, сорян якщо процитував недословно