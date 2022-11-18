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Новости Война
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"Вопрос времени": Ким рассказал о ситуации на Кинбурнской косе

коса,кінбурнська

По его словам, не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится.

Кинбурнская коса, которая находится в Николаевской области, официально не освобождена от российских оккупантов. Украинские власти отмечают, что пока рано комментировать ситуацию в этом районе. Как заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, тему Кинбурнской косы следует оставить на время, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Там (на Кинбурнской косе – ред.) – российские войска", – сказал Ким.

По его словам, не следует ожидать, что сегодня в этом районе что-то изменится, однако россияне на косе – вопрос времени.

Читайте также: Оккупанты остаются на Кинбурнской косе, продолжается боевая работа, - ОК "Південь"

Автор: 

Николаевская область (2143) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+20
То питання не Кіма, а артилеристів. Там ховатися нікуди. Маневрувати технікою теж неможливо.
А відстань, щоб накрити нашою артою - просто ідеальна.
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18.11.2022 17:53 Ответить
+7
В субботу Кінбурнська коса будет наша....Ом намах Шивая
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18.11.2022 18:01 Ответить
+6
Дебільна ідея лізти на ту косу десантом з легким озброєнням. Вже були пафосні відосики десанту та подібні обіцянки. Та схоже, вони потерпіли невдачу, раз новин про звільнення досі нема і хайпожери заткнулись.
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18.11.2022 18:04 Ответить
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То питання не Кіма, а артилеристів. Там ховатися нікуди. Маневрувати технікою теж неможливо.
А відстань, щоб накрити нашою артою - просто ідеальна.
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18.11.2022 17:53 Ответить
"Батьку, а там наші?
(зловісно)
Там кацапи*
Дяка Лесю за невмеруче, сорян якщо процитував недословно
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18.11.2022 17:58 Ответить
В субботу Кінбурнська коса будет наша....Ом намах Шивая
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18.11.2022 18:01 Ответить
Дебільна ідея лізти на ту косу десантом з легким озброєнням. Вже були пафосні відосики десанту та подібні обіцянки. Та схоже, вони потерпіли невдачу, раз новин про звільнення досі нема і хайпожери заткнулись.
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18.11.2022 18:04 Ответить
это гибридная война,лошара.
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18.11.2022 18:41 Ответить
беспиотниками отработать а потом
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18.11.2022 18:12 Ответить
питаня часу часу якраз в нас немае потрібна атака рейд нічний чи дневний захопити олешкі і атакувати поки ворог не перегрупувався,перемога в скорості і в часу,поки ворог слабкий впустите час буде пізно, згуртуйте батальони спец військ атакувати крим,нічна вилазка на катерах з моря краще а там в расплох застанете і заберете техніку ворога,не спіть час грае на ворога,не можете пропустіть вперед добровольчі батальони наберіть мобілізаційний реезерв добровольців тисячі не можуть попасти на фронт,можна до зими війти в крим
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18.11.2022 18:22 Ответить
Що трапилося з тими човнами, що туди прямували?
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18.11.2022 18:25 Ответить
а кто сказал что они туда шли и что вообще был десант?
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18.11.2022 18:42 Ответить
Ну раз так пошел разговор- то точно мі вигребли там люлей и серьозніх ну и заткнулись сразу . че нельзя Нову Каховку с наскоку взять а потом гравия насіпать в те два пролета что подорвні на Каховской ГЕС там же не мост а дамба- 30 самосвалов щебня на каждій пролет и проход готов для тежелой технки а руснявіе побегут- смісла им умирать сдесь на Каховке
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18.11.2022 19:00 Ответить
Головне щоб не так як тему Зміїного, коли перший раз в травні, здається 17 числа Зєля хотів гучної перемоги і погнав на штурм спецуру, угробивши з десяток кращих натеренованих 'котиків'.
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18.11.2022 20:50 Ответить
І не так як із Сіверодонецьком, коли заради піару туди в атаку кинули іноземний легіон і довелось його витягувати іншим, яких зняли з Лисичанського напрямку- який потім і довелось покинути весь...
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18.11.2022 20:52 Ответить
НЕОБХОДИМО ГАРПУНОВ ТРОШКИ !)
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18.11.2022 21:42 Ответить
 
 