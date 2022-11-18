"Питання часу": Кім розповів про ситуацію на Кінбурнській косі

За його словами, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться.

Кінбурнська коса, яка знаходиться у Миколаївській області, наразі офіційно не звільнена від російських окупантів. Українська влада зазначає, що поки зарано коментувати ситуацію у цьому районі. Як заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, тему Кінбурнської коси слід залишити на певний час, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Там (на Кінбурнській косі – ред.) – російські війська", – сказав Кім.

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За його словами, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться, однак росіяни на косі – питання часу.