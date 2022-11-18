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"Питання часу": Кім розповів про ситуацію на Кінбурнській косі

коса,кінбурнська

За його словами, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться.

Кінбурнська коса, яка знаходиться у Миколаївській області, наразі офіційно не звільнена від російських окупантів. Українська влада зазначає, що поки зарано коментувати ситуацію у цьому районі. Як заявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, тему Кінбурнської коси слід залишити на певний час, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Там (на Кінбурнській косі – ред.) – російські війська", – сказав Кім.

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За його словами, не треба очікувати, що сьогодні у цьому районі щось зміниться, однак росіяни на косі – питання часу.

Автор: 

Миколаївська область (2295) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+20
То питання не Кіма, а артилеристів. Там ховатися нікуди. Маневрувати технікою теж неможливо.
А відстань, щоб накрити нашою артою - просто ідеальна.
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18.11.2022 17:53 Відповісти
+7
В субботу Кінбурнська коса будет наша....Ом намах Шивая
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18.11.2022 18:01 Відповісти
+6
Дебільна ідея лізти на ту косу десантом з легким озброєнням. Вже були пафосні відосики десанту та подібні обіцянки. Та схоже, вони потерпіли невдачу, раз новин про звільнення досі нема і хайпожери заткнулись.
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18.11.2022 18:04 Відповісти
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То питання не Кіма, а артилеристів. Там ховатися нікуди. Маневрувати технікою теж неможливо.
А відстань, щоб накрити нашою артою - просто ідеальна.
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18.11.2022 17:53 Відповісти
"Батьку, а там наші?
(зловісно)
Там кацапи*
Дяка Лесю за невмеруче, сорян якщо процитував недословно
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18.11.2022 17:58 Відповісти
В субботу Кінбурнська коса будет наша....Ом намах Шивая
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18.11.2022 18:01 Відповісти
Дебільна ідея лізти на ту косу десантом з легким озброєнням. Вже були пафосні відосики десанту та подібні обіцянки. Та схоже, вони потерпіли невдачу, раз новин про звільнення досі нема і хайпожери заткнулись.
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18.11.2022 18:04 Відповісти
это гибридная война,лошара.
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18.11.2022 18:41 Відповісти
беспиотниками отработать а потом
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18.11.2022 18:12 Відповісти
питаня часу часу якраз в нас немае потрібна атака рейд нічний чи дневний захопити олешкі і атакувати поки ворог не перегрупувався,перемога в скорості і в часу,поки ворог слабкий впустите час буде пізно, згуртуйте батальони спец військ атакувати крим,нічна вилазка на катерах з моря краще а там в расплох застанете і заберете техніку ворога,не спіть час грае на ворога,не можете пропустіть вперед добровольчі батальони наберіть мобілізаційний реезерв добровольців тисячі не можуть попасти на фронт,можна до зими війти в крим
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18.11.2022 18:22 Відповісти
Що трапилося з тими човнами, що туди прямували?
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18.11.2022 18:25 Відповісти
а кто сказал что они туда шли и что вообще был десант?
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18.11.2022 18:42 Відповісти
Ну раз так пошел разговор- то точно мі вигребли там люлей и серьозніх ну и заткнулись сразу . че нельзя Нову Каховку с наскоку взять а потом гравия насіпать в те два пролета что подорвні на Каховской ГЕС там же не мост а дамба- 30 самосвалов щебня на каждій пролет и проход готов для тежелой технки а руснявіе побегут- смісла им умирать сдесь на Каховке
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18.11.2022 19:00 Відповісти
Головне щоб не так як тему Зміїного, коли перший раз в травні, здається 17 числа Зєля хотів гучної перемоги і погнав на штурм спецуру, угробивши з десяток кращих натеренованих 'котиків'.
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18.11.2022 20:50 Відповісти
І не так як із Сіверодонецьком, коли заради піару туди в атаку кинули іноземний легіон і довелось його витягувати іншим, яких зняли з Лисичанського напрямку- який потім і довелось покинути весь...
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18.11.2022 20:52 Відповісти
НЕОБХОДИМО ГАРПУНОВ ТРОШКИ !)
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18.11.2022 21:42 Відповісти
 
 