Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ, - Йозвяк
Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу, где пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Варшава решила запретить въезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в адрес ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+76 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.11.2022 18:18 Ответить Ссылка
+37 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий18.11.2022 18:20 Ответить Ссылка
+29 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий18.11.2022 18:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Калантаряна - конякіна на ....... й
Невже жодну справу не можна вирішити без Росії?
Європа поступово показує Росії - БЕЗ ВАС І БЕЗ ВАШОЇ ДУМКИ КРАЩЕ НІЖ ВИ Є.
Тобто без одного в церкві правиться
Просто згадалось...
Все правильно.
такоі поважноі організаціі , як ОБСЄ !
Не так давно , кацапи вимагали , щоби в цій організаціі (:ОБСЕ):не було
представників із України