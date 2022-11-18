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Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ, - Йозвяк

лавров

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу, где пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Варшава решила запретить въезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в адрес ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Требования Украины неадекватны. Запад должен быть заинтересован в "дисциплинировании Зеленского", - Лавров. ВИДЕО

Автор: 

Лавров Сергей (2325) ОБСЕ (4883) Польша (8504) Йозвяк Рикард (135)


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Топ комментарии
+76
Апять навєрна вєтпаспарт прасрочєний...
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18.11.2022 18:18 Ответить
+37
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18.11.2022 18:20 Ответить
+29
В смысле НЕХАЙ ШАСТИТЬ 🤣🤣🤣
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18.11.2022 18:23 Ответить
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Апять навєрна вєтпаспарт прасрочєний...
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18.11.2022 18:18 Ответить
це неприхована алєнєфобія
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18.11.2022 18:23 Ответить
Полякам респект і величезна подяка за те , що послали
Калантаряна - конякіна на ....... й
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18.11.2022 18:47 Ответить
У него еще другое им есть-ВЕДРО(размер головы).
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18.11.2022 19:52 Ответить
Хай лошак їде до йовбиків
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18.11.2022 18:56 Ответить
Чи КОНЄФОБІЯ.
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18.11.2022 19:27 Ответить
сміявся до колік
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18.11.2022 18:36 Ответить
***, я от смеха упал! +100500. Мои собаки аплодируют.
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18.11.2022 18:48 Ответить
Самое интересное, что мои псины по своим паспортам могут делать кругосветку. А печальному наркоконю остаётся алкомашка.
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18.11.2022 18:50 Ответить
Пшол вон, пёс смердящий
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18.11.2022 19:11 Ответить
А б'є ж не під сраку, а по яйцях (хто побачив)!!!
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18.11.2022 19:49 Ответить
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18.11.2022 19:33 Ответить
Потом ,за ним кизяки собирать?
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18.11.2022 22:06 Ответить
ще, до речі, кожні півроку треба оновлювати щеплення від сказу... може прострочив чи антітіла не виявили
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19.11.2022 04:23 Ответить
Йому так й казали: "Нехай щастить".
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18.11.2022 18:18 Ответить
В смысле НЕХАЙ ШАСТИТЬ 🤣🤣🤣
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18.11.2022 18:23 Ответить
Опечаточка у вас, пани. В слове *****.
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18.11.2022 19:19 Ответить
В Європі за больнічку платить треба
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18.11.2022 18:18 Ответить
Насыпте ему овса и дайте соли, пускай успокоится.
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18.11.2022 18:18 Ответить
Овса нет, иди домой...
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18.11.2022 18:18 Ответить
а можна було ще і по лошадячій, брехливій харі натовкти.
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18.11.2022 18:18 Ответить
"Росія відповіла гІВним листом...". Як завжди.
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18.11.2022 18:18 Ответить
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18.11.2022 18:19 Ответить
коняра був здивований і розгніваний? А що він собі думав.
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18.11.2022 18:20 Ответить
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18.11.2022 18:20 Ответить
"Росія відповіла гівняним глистом на адресу ОБСЄ"
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18.11.2022 18:22 Ответить
Еще бы кони двинул на заседании. Только как из индонезийской больнички выписался, пожалели дедушку
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18.11.2022 18:22 Ответить
і це є гуд ляхи хлопці з яйцями
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18.11.2022 18:22 Ответить
Польща показала Росії і Путлеру що вона чхати хотіла на них .
Невже жодну справу не можна вирішити без Росії?
Європа поступово показує Росії - БЕЗ ВАС І БЕЗ ВАШОЇ ДУМКИ КРАЩЕ НІЖ ВИ Є.
Тобто без одного в церкві правиться
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18.11.2022 18:24 Ответить
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18.11.2022 18:26 Ответить
Конефобы
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18.11.2022 18:28 Ответить
Надо было в наморднике ехать. Возможно, пустили бы...
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18.11.2022 18:29 Ответить
Не пропустят, ведь он без справки от ветеринара и без паспорта домашнего живоного.
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18.11.2022 20:53 Ответить
лаврошадь надо пустить, на "Конскую колбасу". Для другого, оно, не годится!
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18.11.2022 18:30 Ответить
У мене батько на "коньячну" ковбасу казав "коняча"...
Просто згадалось...
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18.11.2022 19:29 Ответить
І вийде коняча ковбаса, що смердить не кастрірованим бараном
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22.11.2022 08:14 Ответить
Щоби не смерділо конячим гівном

Все правильно.
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18.11.2022 18:33 Ответить
Воно ж не просто смердить , воно є терористом 🙁
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18.11.2022 18:54 Ответить
Осторожно - больная скотина!
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18.11.2022 18:37 Ответить
Пускай *************** лавролошадь в кремле посется!Нехер свинособаке по ЕВРОПЕ шастать.............................
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18.11.2022 18:37 Ответить
Мабуть вже набридло навоз за ним прибирати.
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18.11.2022 18:37 Ответить
А може просто світ вже втомився від їхньої ахінеї, яку вони несуть чим далі тим більше?)
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18.11.2022 18:41 Ответить
У яку клініку із серцевим нападом ця сумна конячка тепер ляже?
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18.11.2022 18:46 Ответить
ну нічого,як тільки Маруся Захарова вийде із запою,вона дасть гнєвную отповєдь етой вопіющєй іпофобії страни-лімітрофа!!
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18.11.2022 18:49 Ответить
вона дасть її не виходячі iз запою, як і завжди...
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18.11.2022 19:56 Ответить
її тут зайве
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18.11.2022 21:28 Ответить
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18.11.2022 21:33 Ответить
Добрий приклад для наслідування. Чому б Штатам не впускати людоїдів до будівлі ООН на гарматний постріл?! І того, хто голосував разом з людоїдами.
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18.11.2022 18:50 Ответить
Пора конякіну до пекла , а рашинських представників гнати із
такоі поважноі організаціі , як ОБСЄ !

Не так давно , кацапи вимагали , щоби в цій організаціі (:ОБСЕ):не було
представників із України
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18.11.2022 18:52 Ответить
Гиппофобы!!!!
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18.11.2022 18:52 Ответить
Коняку на гілляку
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18.11.2022 18:57 Ответить
«бєдная, бєдная старая лошадь…»
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18.11.2022 19:05 Ответить
- І го го - прокоментував цю подію лавров.
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18.11.2022 19:08 Ответить
"Вот всё у вас, как на параде, салфетку сюда, галстук туда" (с) А не проще-ли кувалдой по башке?
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18.11.2022 19:46 Ответить
Жаль что его в Карабах пустили-прибыл, обосрал-своровал (как все цыгане) и ушел.Какого куя вообще в ИндоПэриджанский= Одэрбэйджанский АхырБах(Конец смотрящего-5- вторник праздника Ноуруз=Масленница=Тро битва) пришел??????????
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18.11.2022 20:06 Ответить
В Российские и вообще общие(ТикТоки,Твиттеры и т.д. региональные офисы в Москве) из Одэрбэйджана вообще клипы не пропускают.Уже хайские арабы под никами одэров(азэров) пишут туфту разную за нас и полно дешевого пошива клипов вского арабского мусора против ИндоПэриджана.
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18.11.2022 20:14 Ответить
Бактрия, Согдиана - это Средняя Азия?
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18.11.2022 21:36 Ответить
Это сталиняно(двойник с 1927г)-Микояны вам так написали в истории. Она- на КАВКАЗЕ и я зню в каком месте. БАКТРИЯ=Бах(Смотри) Ата(Отец,а если Од-то Огонь)Эр(Муж). Перевод с ИндоПэриджанского=ГрекоРимского(Анар)=ОдЭр(Огн муж=ТарТар,Азэр)БэйДжанского.А слово Бахт-судьба.
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19.11.2022 08:47 Ответить
Отсюда Бахтиар(Судьбы Муж)=Гектор в Трое=ПАХРОВСКИЙ соборы в Украине и в России.
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19.11.2022 12:28 Ответить
Все правильно. Що робити терористу там, де збираються нормальні люди.
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18.11.2022 20:28 Ответить
за Микол Яничом Азіровим"некуй шастать".Потім втече , як з Балі.а окурок куйло віддасть команду знову обстрілювати Польщизну ракетами....
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18.11.2022 20:38 Ответить
думав, що ніхто вже не напише істиної причини
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20.11.2022 21:16 Ответить
ЧТО ОВСА ЖАЛКО !?)
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18.11.2022 21:40 Ответить
 
 