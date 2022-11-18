Лаврова не пустили в Польшу на заседание ОБСЕ, - Йозвяк

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу, где пройдет сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Варшава решила запретить въезд министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Польшу на министерскую встречу ОБСЕ в Лодзи 1-2 декабря. Россия ответила гневным письмом в адрес ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Требования Украины неадекватны. Запад должен быть заинтересован в "дисциплинировании Зеленского", - Лавров. ВИДЕО