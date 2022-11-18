Лаврова не пустили у Польщу на засідання ОБСЄ, - Йозвяк
Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову заборонили в’їзд до Польщі, де проходитиме сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Варшава вирішила заборонити в'їзд міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Польшу на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом на адресу ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+76 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.11.2022 18:18 Відповісти Посилання
+37 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.11.2022 18:20 Відповісти Посилання
+29 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.11.2022 18:23 Відповісти Посилання
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Калантаряна - конякіна на ....... й
Невже жодну справу не можна вирішити без Росії?
Європа поступово показує Росії - БЕЗ ВАС І БЕЗ ВАШОЇ ДУМКИ КРАЩЕ НІЖ ВИ Є.
Тобто без одного в церкві правиться
Просто згадалось...
Все правильно.
такоі поважноі організаціі , як ОБСЄ !
Не так давно , кацапи вимагали , щоби в цій організаціі (:ОБСЕ):не було
представників із України