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Новини
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Лаврова не пустили у Польщу на засідання ОБСЄ, - Йозвяк

лавров

Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову заборонили в’їзд до Польщі, де проходитиме сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Варшава вирішила заборонити в'їзд міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Польшу на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом на адресу ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: На саміті G20 набирає силу консенсус щодо засудження російського вторгнення в Україну, - Шольц

Автор: 

Лавров Сергій (1611) ОБСЄ (3510) Польща (8621) Йозвяк Рікард (158)


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Топ коментарі
+76
Апять навєрна вєтпаспарт прасрочєний...
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18.11.2022 18:18 Відповісти
+37
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18.11.2022 18:20 Відповісти
+29
В смысле НЕХАЙ ШАСТИТЬ 🤣🤣🤣
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18.11.2022 18:23 Відповісти
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Апять навєрна вєтпаспарт прасрочєний...
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18.11.2022 18:18 Відповісти
це неприхована алєнєфобія
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18.11.2022 18:23 Відповісти
Полякам респект і величезна подяка за те , що послали
Калантаряна - конякіна на ....... й
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18.11.2022 18:47 Відповісти
У него еще другое им есть-ВЕДРО(размер головы).
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18.11.2022 19:52 Відповісти
Хай лошак їде до йовбиків
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18.11.2022 18:56 Відповісти
Чи КОНЄФОБІЯ.
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18.11.2022 19:27 Відповісти
сміявся до колік
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18.11.2022 18:36 Відповісти
***, я от смеха упал! +100500. Мои собаки аплодируют.
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18.11.2022 18:48 Відповісти
Самое интересное, что мои псины по своим паспортам могут делать кругосветку. А печальному наркоконю остаётся алкомашка.
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18.11.2022 18:50 Відповісти
Пшол вон, пёс смердящий
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18.11.2022 19:11 Відповісти
А б'є ж не під сраку, а по яйцях (хто побачив)!!!
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18.11.2022 19:49 Відповісти
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18.11.2022 19:33 Відповісти
Потом ,за ним кизяки собирать?
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18.11.2022 22:06 Відповісти
ще, до речі, кожні півроку треба оновлювати щеплення від сказу... може прострочив чи антітіла не виявили
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19.11.2022 04:23 Відповісти
Йому так й казали: "Нехай щастить".
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18.11.2022 18:18 Відповісти
В смысле НЕХАЙ ШАСТИТЬ 🤣🤣🤣
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18.11.2022 18:23 Відповісти
Опечаточка у вас, пани. В слове *****.
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18.11.2022 19:19 Відповісти
В Європі за больнічку платить треба
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18.11.2022 18:18 Відповісти
Насыпте ему овса и дайте соли, пускай успокоится.
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18.11.2022 18:18 Відповісти
Овса нет, иди домой...
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18.11.2022 18:18 Відповісти
а можна було ще і по лошадячій, брехливій харі натовкти.
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18.11.2022 18:18 Відповісти
"Росія відповіла гІВним листом...". Як завжди.
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18.11.2022 18:18 Відповісти
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18.11.2022 18:19 Відповісти
коняра був здивований і розгніваний? А що він собі думав.
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18.11.2022 18:20 Відповісти
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18.11.2022 18:20 Відповісти
"Росія відповіла гівняним глистом на адресу ОБСЄ"
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18.11.2022 18:22 Відповісти
Еще бы кони двинул на заседании. Только как из индонезийской больнички выписался, пожалели дедушку
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18.11.2022 18:22 Відповісти
і це є гуд ляхи хлопці з яйцями
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18.11.2022 18:22 Відповісти
Польща показала Росії і Путлеру що вона чхати хотіла на них .
Невже жодну справу не можна вирішити без Росії?
Європа поступово показує Росії - БЕЗ ВАС І БЕЗ ВАШОЇ ДУМКИ КРАЩЕ НІЖ ВИ Є.
Тобто без одного в церкві правиться
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18.11.2022 18:24 Відповісти
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18.11.2022 18:26 Відповісти
Конефобы
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18.11.2022 18:28 Відповісти
Надо было в наморднике ехать. Возможно, пустили бы...
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18.11.2022 18:29 Відповісти
Не пропустят, ведь он без справки от ветеринара и без паспорта домашнего живоного.
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18.11.2022 20:53 Відповісти
лаврошадь надо пустить, на "Конскую колбасу". Для другого, оно, не годится!
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18.11.2022 18:30 Відповісти
У мене батько на "коньячну" ковбасу казав "коняча"...
Просто згадалось...
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18.11.2022 19:29 Відповісти
І вийде коняча ковбаса, що смердить не кастрірованим бараном
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22.11.2022 08:14 Відповісти
Щоби не смерділо конячим гівном

Все правильно.
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18.11.2022 18:33 Відповісти
Воно ж не просто смердить , воно є терористом 🙁
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18.11.2022 18:54 Відповісти
Осторожно - больная скотина!
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18.11.2022 18:37 Відповісти
Пускай *************** лавролошадь в кремле посется!Нехер свинособаке по ЕВРОПЕ шастать.............................
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18.11.2022 18:37 Відповісти
Мабуть вже набридло навоз за ним прибирати.
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18.11.2022 18:37 Відповісти
А може просто світ вже втомився від їхньої ахінеї, яку вони несуть чим далі тим більше?)
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18.11.2022 18:41 Відповісти
У яку клініку із серцевим нападом ця сумна конячка тепер ляже?
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18.11.2022 18:46 Відповісти
ну нічого,як тільки Маруся Захарова вийде із запою,вона дасть гнєвную отповєдь етой вопіющєй іпофобії страни-лімітрофа!!
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18.11.2022 18:49 Відповісти
вона дасть її не виходячі iз запою, як і завжди...
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18.11.2022 19:56 Відповісти
її тут зайве
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18.11.2022 21:28 Відповісти
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18.11.2022 21:33 Відповісти
Добрий приклад для наслідування. Чому б Штатам не впускати людоїдів до будівлі ООН на гарматний постріл?! І того, хто голосував разом з людоїдами.
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18.11.2022 18:50 Відповісти
Пора конякіну до пекла , а рашинських представників гнати із
такоі поважноі організаціі , як ОБСЄ !

Не так давно , кацапи вимагали , щоби в цій організаціі (:ОБСЕ):не було
представників із України
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18.11.2022 18:52 Відповісти
Гиппофобы!!!!
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18.11.2022 18:52 Відповісти
Коняку на гілляку
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18.11.2022 18:57 Відповісти
«бєдная, бєдная старая лошадь…»
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18.11.2022 19:05 Відповісти
- І го го - прокоментував цю подію лавров.
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18.11.2022 19:08 Відповісти
"Вот всё у вас, как на параде, салфетку сюда, галстук туда" (с) А не проще-ли кувалдой по башке?
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18.11.2022 19:46 Відповісти
Жаль что его в Карабах пустили-прибыл, обосрал-своровал (как все цыгане) и ушел.Какого куя вообще в ИндоПэриджанский= Одэрбэйджанский АхырБах(Конец смотрящего-5- вторник праздника Ноуруз=Масленница=Тро битва) пришел??????????
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18.11.2022 20:06 Відповісти
В Российские и вообще общие(ТикТоки,Твиттеры и т.д. региональные офисы в Москве) из Одэрбэйджана вообще клипы не пропускают.Уже хайские арабы под никами одэров(азэров) пишут туфту разную за нас и полно дешевого пошива клипов вского арабского мусора против ИндоПэриджана.
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18.11.2022 20:14 Відповісти
Бактрия, Согдиана - это Средняя Азия?
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18.11.2022 21:36 Відповісти
Это сталиняно(двойник с 1927г)-Микояны вам так написали в истории. Она- на КАВКАЗЕ и я зню в каком месте. БАКТРИЯ=Бах(Смотри) Ата(Отец,а если Од-то Огонь)Эр(Муж). Перевод с ИндоПэриджанского=ГрекоРимского(Анар)=ОдЭр(Огн муж=ТарТар,Азэр)БэйДжанского.А слово Бахт-судьба.
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19.11.2022 08:47 Відповісти
Отсюда Бахтиар(Судьбы Муж)=Гектор в Трое=ПАХРОВСКИЙ соборы в Украине и в России.
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19.11.2022 12:28 Відповісти
Все правильно. Що робити терористу там, де збираються нормальні люди.
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18.11.2022 20:28 Відповісти
за Микол Яничом Азіровим"некуй шастать".Потім втече , як з Балі.а окурок куйло віддасть команду знову обстрілювати Польщизну ракетами....
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18.11.2022 20:38 Відповісти
думав, що ніхто вже не напише істиної причини
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20.11.2022 21:16 Відповісти
ЧТО ОВСА ЖАЛКО !?)
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18.11.2022 21:40 Відповісти
 
 