Лаврова не пустили у Польщу на засідання ОБСЄ, - Йозвяк

Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову заборонили в’їзд до Польщі, де проходитиме сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Варшава вирішила заборонити в'їзд міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в Польшу на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. Росія відповіла гнівним листом на адресу ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

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