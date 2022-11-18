Помощи Украине будет больше, - Белый дом

Администрация президента Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Помощи будет больше", - заявил на брифинге Кирби.

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Он добавил, что ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.