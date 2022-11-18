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Помощи Украине будет больше, - Белый дом
Администрация президента Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.
Об этом говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Помощи будет больше", - заявил на брифинге Кирби.
Он добавил, что ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.
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+22 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий18.11.2022 20:27 Ответить Ссылка
+13 Small Jerboa
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+9 Анатолий К #427424
показать весь комментарий18.11.2022 20:33 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=SHLDluKhuU8
Обалдевающий Лайв! Полет спутника вокруг Луны.
А у вас на складах гниє безліч "трошки застарілого озброєння"!
Запевняємо вас, що нам підійде й БТРи та танки 70-90-х років, аби їх було 2-3 тисячі...
То их 2 сортов г* кого нам больше любить???
мы зла на Байдена, но заявы ваших респов просто вгоняют в ужас.
Хотя заявы кирби шо мы должны договариваться - это хуже чем ужас.
других не публикуют, по крайней мере здесь, так что для нас это как позиция всех респов
для тих хто любить дрочити на табахів, ілларіонових та інше гівно.
не можна залишати массовані атаки на міста і цивільних,
а саме такими і є кацапськи удари по енерго стуктурі напередодні зими,
без відповіді.
ППО і ПРО це тільки захист і то не дуже надійний.
потрібен удар за удар...
і коли кацапня буде знати, що за удар по Дніпру чи Запоріжжю прилетить в воронж і курськ, а за удар по Київу в мацкву і підер, тоді буде інша розмова...
і поляки вже проковтнули, і немає значення чия ракета впала там - всі знають хто за це відповідає і все одно продовжують гратися в дурників...