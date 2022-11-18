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Новини Допомога Україні
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Допомоги Україні буде більше, - Білий дім

кірбі

Адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Про це йдеться у заяві координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Допомоги буде більше", - заявив на брифінгу Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США думають, як швидко допомогти Україні відновити інфраструктуру після ракетних ударів, - Кірбі

Він додав, що ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Автор: 

допомога (8436) США (23360) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+22
Білому Дому-респект...
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18.11.2022 20:27 Відповісти
+13
Чим скоріше ми переможемо - ти менше ми потребуємо "фінансової допомоги"!
А у вас на складах гниє безліч "трошки застарілого озброєння"!
Запевняємо вас, що нам підійде й БТРи та танки 70-90-х років, аби їх було 2-3 тисячі...
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18.11.2022 20:31 Відповісти
+9
Велика подяка США. Вони не говорять, а роблять свою справу! З ким буде США, Англія і Канада, ті обов'язково виграють війну!
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18.11.2022 20:33 Відповісти
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Білому Дому-респект...
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18.11.2022 20:27 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=SHLDluKhuU8
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18.11.2022 20:48 Відповісти
Правильна заява. Головне голосно разтрубити і (а) робити те, під що підписались раніше.
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18.11.2022 20:28 Відповісти
Чим скоріше ми переможемо - ти менше ми потребуємо "фінансової допомоги"!
А у вас на складах гниє безліч "трошки застарілого озброєння"!
Запевняємо вас, що нам підійде й БТРи та танки 70-90-х років, аби їх було 2-3 тисячі...
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18.11.2022 20:31 Відповісти
якщо уважно подивитися на їхню допомогу - вони ставлять метою створити ідеальний парітет з можливим виходом до кордонів, але не зробити, випадково так, щоб українці ломанулися вперед і захопили весь парашник
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19.11.2022 01:40 Відповісти
А що там з ленд-лізом ? Його теж буде більше?
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18.11.2022 20:33 Відповісти
ленд-лізу не буде
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18.11.2022 20:51 Відповісти
ты будешь за ленд- лиз платить? или нелох со своей грядкой! США поставляют оружие бесплатно, и напрегают Европу. блогодарить нужно, а не бред постить каждый день! а что власть сделала за 9 месяцев кроме нытья и предательства!?
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18.11.2022 21:32 Відповісти
👍
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18.11.2022 21:35 Відповісти
Курносик ти хоча б дізнайся як перекладається дане словосполучення з англійської . Lend - позичати, lease - здавати в оренду, внайми. В США тисячі танків, броньовиків, літаків та гелікоптерів , які вже давно списані , але Україні бідон чомусь їх виділяє. Хоча їх відновлення набагато дешевше за обісцяний ним ленд-ліз.
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18.11.2022 22:30 Відповісти
Пані, перш ніж постити дурницю, ознайомтесь із документом. https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text За зброю плачу я та всі інші платники податків. А ви замість рахувати гроші рахуйте вбитих військових та цівільних.
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18.11.2022 23:46 Відповісти
Це гарна новина!
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18.11.2022 20:33 Відповісти
Чудова новина, насолоджуйтесь. От би новина перетворилась в реальні діі...
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18.11.2022 23:35 Відповісти
с вашей марджори грин реальні діі для нас были бы смертельными
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18.11.2022 23:40 Відповісти
Цю новину вже обсмоктали. Також посмакували що сказав Трамп -молодший, але досі не чули думки його кухарки. На жаль видо сих пір не зрозуміли, що діі Білого дому та особисто Байдена для вас смертельні. Продовжуєте вклонятись .
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18.11.2022 23:56 Відповісти
мы это прекрасно поняли. Но діі республиканцев выглядят еще хуже
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18.11.2022 23:58 Відповісти
Якщо ви не в темі, то саме республіканець вніс законопрект про ленд-ліз іще в січні. Демократ Баден разом із демократкою Ненсі тягали кота за хвіст аж до травня, а потім той же демократ запхав цей закон подалі і весь цей час вас годують солодкими новинами про нові пакети військової допомоги. Хоча на ділі на Україну у тих пакетах передбачена навіть не половина. Саме республіканці час від часу нагадують Байдену про лен-ліз та реальну допомогу. Саме вони вимагали використати залишок в 2,5 млр до кінця фінансового року. Не почув їх головний демократ і гроші випарувалися. Але ви продовжуєте його любити та турбуватись про "демократичні цінності"
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19.11.2022 00:15 Відповісти
мы все в теме, и никто тут байдена не любит. Но финансы хоть какие-то выделяюся, и оружие по капле поставляется. А от респов (Трамп, Марджори и мужик с именем на К..) заявили что денег и поставок нам будет 0 или сильно сокращено...Спатц чьих будет?
То их 2 сортов г* кого нам больше любить???
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19.11.2022 16:14 Відповісти
Ви "нє в тємє", бо більшисть в Україні Байдена тільки в пупок не цілує. Щодо постачань, то це не завдяки а всупереч. Щодо кількості постачань, то ви праві-хоч якісь та по краплі. Саме стільки, щоб триматися на плаву, і ніяк більше.
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19.11.2022 19:08 Відповісти
я как раз в теме, бо я тут, а ви - там)))
мы зла на Байдена, но заявы ваших респов просто вгоняют в ужас.
Хотя заявы кирби шо мы должны договариваться - это хуже чем ужас.
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19.11.2022 20:18 Відповісти
Поодинокі респи ще не вся партія. І так, Білий дім та такі інші будуть використовувати любі обставини щоб наполегливо рекомендувати перемовини.
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19.11.2022 23:59 Відповісти
мы слышим поодиноких...и этого нам достаточно....
других не публикуют, по крайней мере здесь, так что для нас это как позиция всех респов
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20.11.2022 00:03 Відповісти
невже ще один "лен-ліз" оголосять .але не дадуть?
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18.11.2022 20:33 Відповісти
Велика подяка США. Вони не говорять, а роблять свою справу! З ким буде США, Англія і Канада, ті обов'язково виграють війну!
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18.11.2022 20:33 Відповісти
«Оскільки саме українська ракета вразила нашого союзника по НАТО Польщу, чи можемо ми, принаймні, перестати витрачати мільярди на їхнє озброєння зараз?»-Дональд Трамп-молодший
 для тих хто любить дрочити на табахів, ілларіонових та інше гівно.
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18.11.2022 20:34 Відповісти
Полудурок в Штатах не пользуется авторитетом. У него ума на политику не хватает, тока на диване по фейсбуку галиматией заниматься ... И вы туда же ...
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18.11.2022 20:40 Відповісти
ЗЫ...чисто ментовская мысля.
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18.11.2022 20:42 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/bayden-vedet-ssha-k-mirovoy-voyne-tramp-1613884.html Байден ведет США к мировой войне - Трамп
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18.11.2022 20:43 Відповісти
Да, узбагойтесь в Штатах предвыборные дурки закончились.
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18.11.2022 20:48 Відповісти
ЗЫ... А вы разве не заметили, шо мировую войну кацапы уже затеяли, еще в 2014-ом?
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18.11.2022 20:49 Відповісти
Ето тот скрытый комунист который наплевал на Конституцию США и еще недавно хотел захватить силой Вашингтон? Вот что бывает когда жалеешь тварь и отпускаешь, вместо того чтобы ее наказать.
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18.11.2022 20:56 Відповісти
скоріше фашист.осьдемократ Сандерс-комуніст або Обама-лівий ідіот фуйло використовує і тих і інших.
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18.11.2022 21:01 Відповісти
не надо нести откровенный бред
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18.11.2022 22:43 Відповісти
)))кому этот клоун мадший фрик нужен,он ни на что не влияет тем более такие вещи как военная помощь,он в самих штатах сравниваеться с бивисом и батхедом))))вы бы еще военную аналитику от кивы притащили)
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18.11.2022 21:35 Відповісти
Чекаємо висновок наших експертів, що ракета в Польщі таки була українська.
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18.11.2022 20:38 Відповісти
Они ща отрабатывают момент, ракета - наша, но со злым умыслом, мол, кацапы могли изменить ее траекторию после нашего пуска. Кацапы могли запустить с бульбостана... НАверняка кацапы имеют наши ракеты. В данной ситуации поджать хвост и надеяться достойно выйти из этой ситуевины.
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18.11.2022 20:46 Відповісти
Та зрозуміло, що в дружній західній родині іноді комусь доводиться і горщик з лайном виносити за старшими товаришами. Се ля ві.
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18.11.2022 20:51 Відповісти
дотиснуть, падли
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18.11.2022 20:53 Відповісти
В контексті новини - це скоріше пряник.
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18.11.2022 20:54 Відповісти
Дай більше, дідуган!
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18.11.2022 20:38 Відповісти
А як там розрекламований лен-ліз поживає?!
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18.11.2022 20:47 Відповісти
Залужний все давно сказав.
не можна залишати массовані атаки на міста і цивільних,
а саме такими і є кацапськи удари по енерго стуктурі напередодні зими,
без відповіді.
ППО і ПРО це тільки захист і то не дуже надійний.
потрібен удар за удар...
і коли кацапня буде знати, що за удар по Дніпру чи Запоріжжю прилетить в воронж і курськ, а за удар по Київу в мацкву і підер, тоді буде інша розмова...
і поляки вже проковтнули, і немає значення чия ракета впала там - всі знають хто за це відповідає і все одно продовжують гратися в дурників...
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18.11.2022 20:52 Відповісти
відповідь буде,скоро буде сюрприз.
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18.11.2022 20:57 Відповісти
дуже і дуже хочеться вірити...
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18.11.2022 21:01 Відповісти
Во-во....как буд-то услышали мой предыдущий комент по поводу военного союзничества....
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18.11.2022 21:02 Відповісти
Хочешь поседеть раньше времени - читай цензор. То отборные зрады,что хоть вешайся, то отличные перемоги.
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18.11.2022 21:08 Відповісти
каждый вечер я смотрю фильм ужасов после Цензора, чтобы хоть как-то успокоиться
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18.11.2022 23:42 Відповісти
Ленд Лiз=Будапештський меморандум... - казка дя лохов
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18.11.2022 21:17 Відповісти
Помощи Украине будет больше ...В 24м году.Может быть.А нам все рівно діло робити.
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18.11.2022 21:21 Відповісти
Зрадоебы и орко боты в трауре....я же говорю нас просто проверяют на слабо.. видя что Украина не уклонна в своих целях,потом сбрасывают риторику.
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18.11.2022 21:35 Відповісти
Україна вже навіть почала бити ракетами по території НАТО, щоб змусити вступити у війну.Саме таку інфу орки розганяють по світу, а бідончик і нато їм допомагає. Їх риторика "лиш би не було ескалації та війни".
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18.11.2022 22:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=emumpeVkJrk
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18.11.2022 23:29 Відповісти
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18.11.2022 23:39 Відповісти
God Bless America! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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19.11.2022 02:11 Відповісти
 
 