Допомоги Україні буде більше, - Білий дім

Адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Про це йдеться у заяві координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Допомоги буде більше", - заявив на брифінгу Кірбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США думають, як швидко допомогти Україні відновити інфраструктуру після ракетних ударів, - Кірбі

Він додав, що ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.