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Допомоги Україні буде більше, - Білий дім
Адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.
Про це йдеться у заяві координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Допомоги буде більше", - заявив на брифінгу Кірбі.
Він додав, що ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.11.2022 20:27 Відповісти Посилання
+13 Small Jerboa
показати весь коментар18.11.2022 20:31 Відповісти Посилання
+9 Анатолий К #427424
показати весь коментар18.11.2022 20:33 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=SHLDluKhuU8
Обалдевающий Лайв! Полет спутника вокруг Луны.
А у вас на складах гниє безліч "трошки застарілого озброєння"!
Запевняємо вас, що нам підійде й БТРи та танки 70-90-х років, аби їх було 2-3 тисячі...
То их 2 сортов г* кого нам больше любить???
мы зла на Байдена, но заявы ваших респов просто вгоняют в ужас.
Хотя заявы кирби шо мы должны договариваться - это хуже чем ужас.
других не публикуют, по крайней мере здесь, так что для нас это как позиция всех респов
для тих хто любить дрочити на табахів, ілларіонових та інше гівно.
не можна залишати массовані атаки на міста і цивільних,
а саме такими і є кацапськи удари по енерго стуктурі напередодні зими,
без відповіді.
ППО і ПРО це тільки захист і то не дуже надійний.
потрібен удар за удар...
і коли кацапня буде знати, що за удар по Дніпру чи Запоріжжю прилетить в воронж і курськ, а за удар по Київу в мацкву і підер, тоді буде інша розмова...
і поляки вже проковтнули, і немає значення чия ракета впала там - всі знають хто за це відповідає і все одно продовжують гратися в дурників...