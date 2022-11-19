На Донетчине продолжаются жесточайшие боевые действия, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.
"Жесточайшие боевые действия на Донетчине продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, - настоящие герои.
Хочу сегодня особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати.
Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Повсюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Чи сидять в тюрмі ті прикордонники, що випустили їх ?!
https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
його в його зеленій майці в тамбур не випхнуть - шанелем від його пахне, не окопами воняє...
Тоді цей утирок усім втуляв про очко путіна і любов, яку він у цьому очке побачив.
запад даже не захотел обваливать цены на нефть. хотя он может это сделать. в 2014 они это делали, когда россия вторглась в крым.
запад делает "пипеточные" поставки оружия.
они не хотят проигрыша россии.
они просто боятся того, что потом будет.
они привыкли, что 30 лет существует россия. а если она распадется на 20 стран, то что это будет? как это контролировать? а если ядерное оружие расползется по разным странам?
их устраивает существование такой большой страны. и их устраивает, что путин контролирует всю эту большую территорию.
сейчас миром правят глобалисты. им нужно чтобы в мире было несколько больших стран, а не много маленьких, так ими легче управлять.
запад хочет, чтобы россия осталась и путин остался. только нужно ему запретить воевать.
https://telegra.ph/file/963e45adbcfcb7fe757c3.jpg 🏛️У Ермака конфликт с американцами...
🤭Эксперты отслеживающие деятельность силовых органов обратили внимание, что в последнее время НАБУ стало расследовать непривычно много уголовных дел, фигурантами которых проходят бизнесмены и депутаты близкие к Андрею Ермаку. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/804 в США начался отчетный период и Конгрес резко заинтересовала судьба денег выделенных Украине .
☠️Показателен сам факт того, что НАБУ вдруг вспомнило, что оно независимый орган. Естественно, ноги ростут от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, выигравшего соотвествующий конкурс. О том, что назначение Клименко продавила посол США Бриджит Бринк говорят все приближенные особы. Очевидно, на антикорупционного прокурора у Запада (при участии которого НАБУ создавали) большие планы.
🇺🇸Вдвойне интересно и то, что окружение Ермака стало ударно распространять слухи, что мол у Ермака с американцами все вась-вась, он де полностью прощен (за что?) и чуть ли не воспринимается американцами как такой-себе вице-президент. Учитывая таланты Зеленского как руководителя, по факту, и без "вице".
🤷🏻♂️В реальности же все с точностью до наоборот. Посол Бринк встречается только и лично с Зеленским. Ермака она игнорирует. Однако Ермаку сообщили, что посольство США крайне расстраивают попытки Ермака влиять на военных и на ход войны. Ермак намек понял и, по крайней мере открыто, Залужному не мешает. Однако.
💰Есть еще один вопрос по которому взгляды Ермака и представителей США координально расходятся. Речь о программе восстановления Украины, которую Запад уже готовит. Ермак и Татаров сейчас подбирают фирмы которым должны достаться наиболее "вкусные" подряды. При условии щедрых откатов, естественно. Безусловно, о таких намерениях сразу же узнали в ЦРУ. Американцам совершенно не нравятся махинации с деньгами их налогоплательщиков. Ермака, похоже, ничему не научили примеры Павла Лазаренко и Игоря Коломойского.
😠Источники сообщают, что заокеанские партнеры четко дали понять Ермаку, что по их мнению он засиделся на Банковой и ему пора на покой. Ермак на это реагирует в стиле: "А я что? Я тут всего лишь офис-менеджер!"
😎Однако многое указывает, что американцы уже готовят "деермакизацию" Украины. То что без Ермака ни о каком втором сроке Зеленского речи не будет, очевидно. Похоже, на это американцы и расчитывают.
Земля - это не "кроме" ..Земля - это главное . Суверенная и неотъемлемая собственность государств, скреплённая международным правом.
мабудь лепше війна на теріторіі раши , ніж на теріторіі ЕС ? Якщо не развалити раши - кацапи попрутся до ЕС воювати
Маккейн - Обама!
і саме тут був спотик, помилка і гуйня повна..
ми прогавили Маккейна у 2008му - і вінуватити треба тільки себе за це..
2019й - Україна просрала і пороха і турчінова - вибрала клована...
винуватити треба Америку!
саме так і держіть, зелені, саме так і держіть, рідні...
ну так, шо би забуґорні вас розуміли?
ну років так з 30 тому?
Змінили і відновлена назва одразу прижилася
голова ломається від мислі що треба знову думати раз в 5 років? - я б не вибирав, а я б голову в пісок засунув, а потім всіх винуватив - "шо ви, сукі потні, мені отут понавибирали?"
і ставив би собі в заслугу, шо я *** вумний, я не голосував!
разом з ВСУ
на самому важкому відрізку фронту воює ,,Леґіон Свободи,,
Там Усі депутати ВР та місцевих рад минулих років.....несуть втрати,але НЕвідступають!!
Всім іншим ,,партєйцям,,варто повчитися у Націоналістів
Як воювати за Націю та Державу!!
а зелена шобла навіть копійки не задонатила на всі потреби воїнів там
На 4-му році президентства він так і НЕ усвідомив. що життя наших воїнів. для нас українців.--- безцінне !!! Проте зайдам--сруликам ---це ніколи НЕ зрозуміти... У їхній ментальності--- все зводиться . до поклоніння МАНОНУ : кількістю грошви .гендлярству і вдалим ГЕШЕФТАМ ... Як доказ : ЗЕ-- командувач. виступив з новою. проривною. ініціативою : -- Я готовий на співпрацю із РФ .щодо перекачки АМІАКУ лище в обмін на звільнення наших полонених... Я уявляю. як звільнений із полону наш воїн--герой буде. колись. розповідати внучатам : -- Я тільки і вцілів на війні . бо наш ЗЕ--батяня обміняв мене на отой смердючий аміак...
Те саме - цей слогАн, увікни, увікнути для себе Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA