На Донетчине продолжаются жесточайшие боевые действия, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Жесточайшие боевые действия на Донетчине продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, - настоящие герои.

Хочу сегодня особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати.

Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Повсюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", - отметил Зеленский.

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