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Новости Война
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На Донетчине продолжаются жесточайшие боевые действия, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Жесточайшие боевые действия на Донетчине продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, - настоящие герои.

Хочу сегодня особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно в Донецкой области. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати.

Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Повсюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", - отметил Зеленский.

Смотрите: Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и Киеве, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20835) Донбасс (26957) Донецкая область (9972)


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Топ комментарии
+27
згадалося як відводили війська від Золотого 2019-го, а русьня займала залишені ЗСУ позиції.

Тоді цей утирок усім втуляв про очко путіна і любов, яку він у цьому очке побачив.
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19.11.2022 00:01 Ответить
+24
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18.11.2022 23:57 Ответить
+23
Спрямуй на допомогу свій 95 батальйон, а на марафоні вистав заставку всі пішли на фронт.
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18.11.2022 23:59 Ответить
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****, сколько можно сидеть и принимать снаряды... нужно купировать обстоелы, мясо надо жарить пока оно не завалило все собой...
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18.11.2022 23:48 Ответить
Вже повернув з Європи сина і племінника Портнова ?!
Чи сидять в тюрмі ті прикордонники, що випустили їх ?!
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18.11.2022 23:48 Ответить
Самые жестокие боевые действия происходят в противоатомном бункере под Банковой при съёмке очередного кокаинового гундосика.
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18.11.2022 23:49 Ответить
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19.11.2022 05:59 Ответить
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19.11.2022 06:00 Ответить
Российский оккупант делится впечатлениями после того, как HIMARS напичкал их вольфрамовыми шариками
https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

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18.11.2022 23:56 Ответить
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18.11.2022 23:57 Ответить
тошнить від цього повторювача-гаваріли...
його в його зеленій майці в тамбур не випхнуть - шанелем від його пахне, не окопами воняє...
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18.11.2022 23:57 Ответить
Спрямуй на допомогу свій 95 батальйон, а на марафоні вистав заставку всі пішли на фронт.
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18.11.2022 23:59 Ответить
Чому лисий з кварталу не мобілізрваний?! Хто з кварталу на передовій ?!
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19.11.2022 00:01 Ответить
згадалося як відводили війська від Золотого 2019-го, а русьня займала залишені ЗСУ позиції.

Тоді цей утирок усім втуляв про очко путіна і любов, яку він у цьому очке побачив.
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19.11.2022 00:01 Ответить
Не пробував дати команду (як верховний - "це дуже важливо" (с) - верховний головнокомандувач) відстрілюватись асфальтом? А може освітлення на дорогах не вистачає?
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19.11.2022 00:06 Ответить
запад за 9 месяцев войны даже не смог обвалить курс рубля! а это можно было просто сделать - просто запретить весь российский экспорт.

запад даже не захотел обваливать цены на нефть. хотя он может это сделать. в 2014 они это делали, когда россия вторглась в крым.

запад делает "пипеточные" поставки оружия.

они не хотят проигрыша россии.

они просто боятся того, что потом будет.

они привыкли, что 30 лет существует россия. а если она распадется на 20 стран, то что это будет? как это контролировать? а если ядерное оружие расползется по разным странам?

их устраивает существование такой большой страны. и их устраивает, что путин контролирует всю эту большую территорию.

сейчас миром правят глобалисты. им нужно чтобы в мире было несколько больших стран, а не много маленьких, так ими легче управлять.

запад хочет, чтобы россия осталась и путин остался. только нужно ему запретить воевать.
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19.11.2022 00:07 Ответить
Росія напала на запад?
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19.11.2022 00:14 Ответить
€я звуть "рабсосiя", "*********", "мордва".
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19.11.2022 00:32 Ответить
Да ты никак не угомонишься, хитрожопый ршистский паренЬОк
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19.11.2022 09:22 Ответить
Печерский холм

https://telegra.ph/file/963e45adbcfcb7fe757c3.jpg ​​ 🏛️У Ермака конфликт с американцами...

🤭Эксперты отслеживающие деятельность силовых органов обратили внимание, что в последнее время НАБУ стало расследовать непривычно много уголовных дел, фигурантами которых проходят бизнесмены и депутаты близкие к Андрею Ермаку. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/804 в США начался отчетный период и Конгрес резко заинтересовала судьба денег выделенных Украине .

☠️Показателен сам факт того, что НАБУ вдруг вспомнило, что оно независимый орган. Естественно, ноги ростут от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, выигравшего соотвествующий конкурс. О том, что назначение Клименко продавила посол США Бриджит Бринк говорят все приближенные особы. Очевидно, на антикорупционного прокурора у Запада (при участии которого НАБУ создавали) большие планы.

🇺🇸Вдвойне интересно и то, что окружение Ермака стало ударно распространять слухи, что мол у Ермака с американцами все вась-вась, он де полностью прощен (за что?) и чуть ли не воспринимается американцами как такой-себе вице-президент. Учитывая таланты Зеленского как руководителя, по факту, и без "вице".

🤷🏻‍♂️В реальности же все с точностью до наоборот. Посол Бринк встречается только и лично с Зеленским. Ермака она игнорирует. Однако Ермаку сообщили, что посольство США крайне расстраивают попытки Ермака влиять на военных и на ход войны. Ермак намек понял и, по крайней мере открыто, Залужному не мешает. Однако.

💰Есть еще один вопрос по которому взгляды Ермака и представителей США координально расходятся. Речь о программе восстановления Украины, которую Запад уже готовит. Ермак и Татаров сейчас подбирают фирмы которым должны достаться наиболее "вкусные" подряды. При условии щедрых откатов, естественно. Безусловно, о таких намерениях сразу же узнали в ЦРУ. Американцам совершенно не нравятся махинации с деньгами их налогоплательщиков. Ермака, похоже, ничему не научили примеры Павла Лазаренко и Игоря Коломойского.

😠Источники сообщают, что заокеанские партнеры четко дали понять Ермаку, что по их мнению он засиделся на Банковой и ему пора на покой. Ермак на это реагирует в стиле: "А я что? Я тут всего лишь офис-менеджер!"

😎Однако многое указывает, что американцы уже готовят "деермакизацию" Украины. То что без Ермака ни о каком втором сроке Зеленского речи не будет, очевидно. Похоже, на это американцы и расчитывают.
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19.11.2022 00:07 Ответить
Якшо ,,Печерский холм" правий, я їй-бо, піду у церкву і поставлю свічку.
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19.11.2022 06:15 Ответить
Ще напередодні війни, у США були великі питання до гєбнявого покидька - дєрьмака. І воно досі на банковій. Я не вірю, що амери зроблять Ze якесь прєдложєніє від якого він не зможе відмовитися, бо вся корупційна вертикаль у країні керується саме дєрьмаком. Без дєрьма, Zeлох - ніхто.
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19.11.2022 06:25 Ответить
Але ж надія вмирає останньою.
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19.11.2022 07:06 Ответить
Давайте скинемось йому на костюм............... Чому він носить військову форму, він жеж не служив, а на корпоративах Суркіса комедії показував...
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19.11.2022 00:07 Ответить
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19.11.2022 07:31 Ответить
А на лугандоне украинцы есть? Ждут там Украину? Кроме земли нашей,там нет ничего.
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19.11.2022 00:36 Ответить
Есть ,конечно, да и подтянутся те,кто в 14м вынужден был выехать
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19.11.2022 09:28 Ответить
А на курилах русские есть... А на фольклендах англичане...а в Северной Австралии австралийцы ?
Земля - это не "кроме" ..Земля - это главное . Суверенная и неотъемлемая собственность государств, скреплённая международным правом.
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19.11.2022 11:39 Ответить
Вот я дивуюсь НАТО - дали би Україні ракети с дальністю 1000 км і війна перейшла би на терріторию раши.

мабудь лепше війна на теріторіі раши , ніж на теріторіі ЕС ? Якщо не развалити раши - кацапи попрутся до ЕС воювати
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19.11.2022 00:44 Ответить
Так "євроамери" не хочуть переносу війни на територію кацапії. І швидше за все вони і нам не дозволять піти на таке!
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19.11.2022 12:13 Ответить
2008ий:
Маккейн - Обама!
і саме тут був спотик, помилка і гуйня повна..
ми прогавили Маккейна у 2008му - і вінуватити треба тільки себе за це..
2019й - Україна просрала і пороха і турчінова - вибрала клована...
винуватити треба Америку!
саме так і держіть, зелені, саме так і держіть, рідні...
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19.11.2022 01:08 Ответить
хлопці воюють і вова "воює", відосик за відосиком, тільки там ні слова про те що хвилює суспільство
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19.11.2022 01:13 Ответить
кияни, а як зараз називається "московський" міст і яка раніше була назва Контрактової площі?
ну так, шо би забуґорні вас розуміли?
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19.11.2022 01:14 Ответить
Північний міст.Контрактова є Контрактовою,а ще є Степана Бандери та Романа Шухевича,Ген.Алмазіва та Омельяновича-Павленка і ще багато змін))
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19.11.2022 09:46 Ответить
соррі, земляче, - а до контрактової площа називалася як?
ну років так з 30 тому?
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19.11.2022 09:48 Ответить
За часів совіцько-рашистської окупації Контрактова звалася червоною....
Змінили і відновлена назва одразу прижилася
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19.11.2022 16:43 Ответить
питаю тому, що коли подруга жінкі сказала - зустрінемся на контрактовій - моя впала в ступор... - і я б теж впав....
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19.11.2022 09:54 Ответить
падайте собі на здоров'я. а ми не падаємо, бо давно вже забули стару совєтську назву і користуємося тільки словом Контрактова. також вживаємо і назви Північний міст, Майдан Незалежності, вул. Коновальця і тагдаліє.
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19.11.2022 11:08 Ответить
люся чи буба через пару рочків "патріоти не розлядаються".
голова ломається від мислі що треба знову думати раз в 5 років? - я б не вибирав, а я б голову в пісок засунув, а потім всіх винуватив - "шо ви, сукі потні, мені отут понавибирали?"
і ставив би собі в заслугу, шо я *** вумний, я не голосував!
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19.11.2022 06:24 Ответить
На Донеччині наджорстокі бої, а на Банковій - наджорстокий розпил бюджетного бабла.
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19.11.2022 06:27 Ответить
Під Бахмутом

разом з ВСУ
на самому важкому відрізку фронту воює ,,Леґіон Свободи,,
Там Усі депутати ВР та місцевих рад минулих років.....несуть втрати,але НЕвідступають!!
Всім іншим ,,партєйцям,,варто повчитися у Націоналістів
Як воювати за Націю та Державу!!
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19.11.2022 09:25 Ответить
Вся зелёная рать старается насрать в душу!Президент кричит,что на фронте страшно.Премьер верещит,что разбомбили половину энергетики. Старух комментирует,что прилеты по Запорожью и последствия их хуже,чем я думаю. ЧЬИ ОНИ,ЭТИ ЧИНОВНИКИ?Караул вместо веры в победу.!
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19.11.2022 09:33 Ответить
Не так давно было три года, как Ермак со своим секретарем Зеленским отвели войска возле пгт. Золотое. Направление, где наступают их дружки из Вагнера.
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19.11.2022 09:37 Ответить
Дивитись 260 раз одну і ту виставу--незнайдеш ні одну особу в світі Невже шобла зеленського це не розуміє Вже нудить від цього базіки і його гнусавого голосу
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19.11.2022 10:20 Ответить
Там дійсно жах і кінця краю немає((
а зелена шобла навіть копійки не задонатила на всі потреби воїнів там
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19.11.2022 11:11 Ответить
Я из Херсона еду прямо туда - на передок, передвигать обратно линию, которую отодвинул...
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19.11.2022 11:34 Ответить
На плацу .перед воїнами--визволителями. щойно звільненого Херсону ЗЕ--командувач /за відсутності суфлерської дошки із заздалегідь підготовленим текстом / .якось мляво-- НЕвпевнено. експромтом : -- Ми заплатили велику собівартість за звільнення Херсона.---а потім уточнив--- велику СОБІВАРТІСТЬ за поранених ї загиблих... /у присутніх округлилися .від здивування. очі.../ Це майже. якби сказати : мені влетить у чималу копійчину оте лікування ваше та поховання...
На 4-му році президентства він так і НЕ усвідомив. що життя наших воїнів. для нас українців.--- безцінне !!! Проте зайдам--сруликам ---це ніколи НЕ зрозуміти... У їхній ментальності--- все зводиться . до поклоніння МАНОНУ : кількістю грошви .гендлярству і вдалим ГЕШЕФТАМ ... Як доказ : ЗЕ-- командувач. виступив з новою. проривною. ініціативою : -- Я готовий на співпрацю із РФ .щодо перекачки АМІАКУ лище в обмін на звільнення наших полонених... Я уявляю. як звільнений із полону наш воїн--герой буде. колись. розповідати внучатам : -- Я тільки і вцілів на війні . бо наш ЗЕ--батяня обміняв мене на отой смердючий аміак...
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19.11.2022 14:39 Ответить
Та це одоробло другий янік , тільки молодший і дрібніший.
Те саме - цей слогАн, увікни, увікнути для себе Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA

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19.11.2022 15:26 Ответить
 
 