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Новини Війна
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На Донеччині тривають наджорстокі бойові дії, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті.

По це інформує Цензор.НЕТ із посланням на відеозвернення президента.

"Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої.

Хочу сьогодні особливо відзначити прикордонників Харківського й Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати.

На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи",- зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4950 українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях посмертно, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) Донбас (22357) Донецька область (8788)


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Топ коментарі
+27
згадалося як відводили війська від Золотого 2019-го, а русьня займала залишені ЗСУ позиції.

Тоді цей утирок усім втуляв про очко путіна і любов, яку він у цьому очке побачив.
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19.11.2022 00:01 Відповісти
+24
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18.11.2022 23:57 Відповісти
+23
Спрямуй на допомогу свій 95 батальйон, а на марафоні вистав заставку всі пішли на фронт.
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18.11.2022 23:59 Відповісти
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****, сколько можно сидеть и принимать снаряды... нужно купировать обстоелы, мясо надо жарить пока оно не завалило все собой...
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18.11.2022 23:48 Відповісти
Вже повернув з Європи сина і племінника Портнова ?!
Чи сидять в тюрмі ті прикордонники, що випустили їх ?!
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18.11.2022 23:48 Відповісти
Самые жестокие боевые действия происходят в противоатомном бункере под Банковой при съёмке очередного кокаинового гундосика.
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18.11.2022 23:49 Відповісти
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19.11.2022 05:59 Відповісти
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19.11.2022 06:00 Відповісти
Российский оккупант делится впечатлениями после того, как HIMARS напичкал их вольфрамовыми шариками
https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

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18.11.2022 23:56 Відповісти
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18.11.2022 23:57 Відповісти
тошнить від цього повторювача-гаваріли...
його в його зеленій майці в тамбур не випхнуть - шанелем від його пахне, не окопами воняє...
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18.11.2022 23:57 Відповісти
Спрямуй на допомогу свій 95 батальйон, а на марафоні вистав заставку всі пішли на фронт.
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18.11.2022 23:59 Відповісти
Чому лисий з кварталу не мобілізрваний?! Хто з кварталу на передовій ?!
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19.11.2022 00:01 Відповісти
згадалося як відводили війська від Золотого 2019-го, а русьня займала залишені ЗСУ позиції.

Тоді цей утирок усім втуляв про очко путіна і любов, яку він у цьому очке побачив.
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19.11.2022 00:01 Відповісти
Не пробував дати команду (як верховний - "це дуже важливо" (с) - верховний головнокомандувач) відстрілюватись асфальтом? А може освітлення на дорогах не вистачає?
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19.11.2022 00:06 Відповісти
запад за 9 месяцев войны даже не смог обвалить курс рубля! а это можно было просто сделать - просто запретить весь российский экспорт.

запад даже не захотел обваливать цены на нефть. хотя он может это сделать. в 2014 они это делали, когда россия вторглась в крым.

запад делает "пипеточные" поставки оружия.

они не хотят проигрыша россии.

они просто боятся того, что потом будет.

они привыкли, что 30 лет существует россия. а если она распадется на 20 стран, то что это будет? как это контролировать? а если ядерное оружие расползется по разным странам?

их устраивает существование такой большой страны. и их устраивает, что путин контролирует всю эту большую территорию.

сейчас миром правят глобалисты. им нужно чтобы в мире было несколько больших стран, а не много маленьких, так ими легче управлять.

запад хочет, чтобы россия осталась и путин остался. только нужно ему запретить воевать.
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19.11.2022 00:07 Відповісти
Росія напала на запад?
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19.11.2022 00:14 Відповісти
€я звуть "рабсосiя", "*********", "мордва".
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19.11.2022 00:32 Відповісти
Да ты никак не угомонишься, хитрожопый ршистский паренЬОк
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19.11.2022 09:22 Відповісти
Печерский холм

https://telegra.ph/file/963e45adbcfcb7fe757c3.jpg ​​ 🏛️У Ермака конфликт с американцами...

🤭Эксперты отслеживающие деятельность силовых органов обратили внимание, что в последнее время НАБУ стало расследовать непривычно много уголовных дел, фигурантами которых проходят бизнесмены и депутаты близкие к Андрею Ермаку. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/804 в США начался отчетный период и Конгрес резко заинтересовала судьба денег выделенных Украине .

☠️Показателен сам факт того, что НАБУ вдруг вспомнило, что оно независимый орган. Естественно, ноги ростут от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, выигравшего соотвествующий конкурс. О том, что назначение Клименко продавила посол США Бриджит Бринк говорят все приближенные особы. Очевидно, на антикорупционного прокурора у Запада (при участии которого НАБУ создавали) большие планы.

🇺🇸Вдвойне интересно и то, что окружение Ермака стало ударно распространять слухи, что мол у Ермака с американцами все вась-вась, он де полностью прощен (за что?) и чуть ли не воспринимается американцами как такой-себе вице-президент. Учитывая таланты Зеленского как руководителя, по факту, и без "вице".

🤷🏻‍♂️В реальности же все с точностью до наоборот. Посол Бринк встречается только и лично с Зеленским. Ермака она игнорирует. Однако Ермаку сообщили, что посольство США крайне расстраивают попытки Ермака влиять на военных и на ход войны. Ермак намек понял и, по крайней мере открыто, Залужному не мешает. Однако.

💰Есть еще один вопрос по которому взгляды Ермака и представителей США координально расходятся. Речь о программе восстановления Украины, которую Запад уже готовит. Ермак и Татаров сейчас подбирают фирмы которым должны достаться наиболее "вкусные" подряды. При условии щедрых откатов, естественно. Безусловно, о таких намерениях сразу же узнали в ЦРУ. Американцам совершенно не нравятся махинации с деньгами их налогоплательщиков. Ермака, похоже, ничему не научили примеры Павла Лазаренко и Игоря Коломойского.

😠Источники сообщают, что заокеанские партнеры четко дали понять Ермаку, что по их мнению он засиделся на Банковой и ему пора на покой. Ермак на это реагирует в стиле: "А я что? Я тут всего лишь офис-менеджер!"

😎Однако многое указывает, что американцы уже готовят "деермакизацию" Украины. То что без Ермака ни о каком втором сроке Зеленского речи не будет, очевидно. Похоже, на это американцы и расчитывают.
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19.11.2022 00:07 Відповісти
Якшо ,,Печерский холм" правий, я їй-бо, піду у церкву і поставлю свічку.
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19.11.2022 06:15 Відповісти
Ще напередодні війни, у США були великі питання до гєбнявого покидька - дєрьмака. І воно досі на банковій. Я не вірю, що амери зроблять Ze якесь прєдложєніє від якого він не зможе відмовитися, бо вся корупційна вертикаль у країні керується саме дєрьмаком. Без дєрьма, Zeлох - ніхто.
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19.11.2022 06:25 Відповісти
Але ж надія вмирає останньою.
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19.11.2022 07:06 Відповісти
Давайте скинемось йому на костюм............... Чому він носить військову форму, він жеж не служив, а на корпоративах Суркіса комедії показував...
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19.11.2022 00:07 Відповісти
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19.11.2022 07:31 Відповісти
А на лугандоне украинцы есть? Ждут там Украину? Кроме земли нашей,там нет ничего.
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19.11.2022 00:36 Відповісти
Есть ,конечно, да и подтянутся те,кто в 14м вынужден был выехать
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19.11.2022 09:28 Відповісти
А на курилах русские есть... А на фольклендах англичане...а в Северной Австралии австралийцы ?
Земля - это не "кроме" ..Земля - это главное . Суверенная и неотъемлемая собственность государств, скреплённая международным правом.
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19.11.2022 11:39 Відповісти
Вот я дивуюсь НАТО - дали би Україні ракети с дальністю 1000 км і війна перейшла би на терріторию раши.

мабудь лепше війна на теріторіі раши , ніж на теріторіі ЕС ? Якщо не развалити раши - кацапи попрутся до ЕС воювати
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19.11.2022 00:44 Відповісти
Так "євроамери" не хочуть переносу війни на територію кацапії. І швидше за все вони і нам не дозволять піти на таке!
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19.11.2022 12:13 Відповісти
2008ий:
Маккейн - Обама!
і саме тут був спотик, помилка і гуйня повна..
ми прогавили Маккейна у 2008му - і вінуватити треба тільки себе за це..
2019й - Україна просрала і пороха і турчінова - вибрала клована...
винуватити треба Америку!
саме так і держіть, зелені, саме так і держіть, рідні...
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19.11.2022 01:08 Відповісти
хлопці воюють і вова "воює", відосик за відосиком, тільки там ні слова про те що хвилює суспільство
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19.11.2022 01:13 Відповісти
кияни, а як зараз називається "московський" міст і яка раніше була назва Контрактової площі?
ну так, шо би забуґорні вас розуміли?
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19.11.2022 01:14 Відповісти
Північний міст.Контрактова є Контрактовою,а ще є Степана Бандери та Романа Шухевича,Ген.Алмазіва та Омельяновича-Павленка і ще багато змін))
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19.11.2022 09:46 Відповісти
соррі, земляче, - а до контрактової площа називалася як?
ну років так з 30 тому?
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19.11.2022 09:48 Відповісти
За часів совіцько-рашистської окупації Контрактова звалася червоною....
Змінили і відновлена назва одразу прижилася
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19.11.2022 16:43 Відповісти
питаю тому, що коли подруга жінкі сказала - зустрінемся на контрактовій - моя впала в ступор... - і я б теж впав....
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19.11.2022 09:54 Відповісти
падайте собі на здоров'я. а ми не падаємо, бо давно вже забули стару совєтську назву і користуємося тільки словом Контрактова. також вживаємо і назви Північний міст, Майдан Незалежності, вул. Коновальця і тагдаліє.
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19.11.2022 11:08 Відповісти
люся чи буба через пару рочків "патріоти не розлядаються".
голова ломається від мислі що треба знову думати раз в 5 років? - я б не вибирав, а я б голову в пісок засунув, а потім всіх винуватив - "шо ви, сукі потні, мені отут понавибирали?"
і ставив би собі в заслугу, шо я *** вумний, я не голосував!
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19.11.2022 06:24 Відповісти
На Донеччині наджорстокі бої, а на Банковій - наджорстокий розпил бюджетного бабла.
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19.11.2022 06:27 Відповісти
Під Бахмутом

разом з ВСУ
на самому важкому відрізку фронту воює ,,Леґіон Свободи,,
Там Усі депутати ВР та місцевих рад минулих років.....несуть втрати,але НЕвідступають!!
Всім іншим ,,партєйцям,,варто повчитися у Націоналістів
Як воювати за Націю та Державу!!
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19.11.2022 09:25 Відповісти
Вся зелёная рать старается насрать в душу!Президент кричит,что на фронте страшно.Премьер верещит,что разбомбили половину энергетики. Старух комментирует,что прилеты по Запорожью и последствия их хуже,чем я думаю. ЧЬИ ОНИ,ЭТИ ЧИНОВНИКИ?Караул вместо веры в победу.!
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19.11.2022 09:33 Відповісти
Не так давно было три года, как Ермак со своим секретарем Зеленским отвели войска возле пгт. Золотое. Направление, где наступают их дружки из Вагнера.
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19.11.2022 09:37 Відповісти
Дивитись 260 раз одну і ту виставу--незнайдеш ні одну особу в світі Невже шобла зеленського це не розуміє Вже нудить від цього базіки і його гнусавого голосу
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19.11.2022 10:20 Відповісти
Там дійсно жах і кінця краю немає((
а зелена шобла навіть копійки не задонатила на всі потреби воїнів там
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19.11.2022 11:11 Відповісти
Я из Херсона еду прямо туда - на передок, передвигать обратно линию, которую отодвинул...
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19.11.2022 11:34 Відповісти
На плацу .перед воїнами--визволителями. щойно звільненого Херсону ЗЕ--командувач /за відсутності суфлерської дошки із заздалегідь підготовленим текстом / .якось мляво-- НЕвпевнено. експромтом : -- Ми заплатили велику собівартість за звільнення Херсона.---а потім уточнив--- велику СОБІВАРТІСТЬ за поранених ї загиблих... /у присутніх округлилися .від здивування. очі.../ Це майже. якби сказати : мені влетить у чималу копійчину оте лікування ваше та поховання...
На 4-му році президентства він так і НЕ усвідомив. що життя наших воїнів. для нас українців.--- безцінне !!! Проте зайдам--сруликам ---це ніколи НЕ зрозуміти... У їхній ментальності--- все зводиться . до поклоніння МАНОНУ : кількістю грошви .гендлярству і вдалим ГЕШЕФТАМ ... Як доказ : ЗЕ-- командувач. виступив з новою. проривною. ініціативою : -- Я готовий на співпрацю із РФ .щодо перекачки АМІАКУ лище в обмін на звільнення наших полонених... Я уявляю. як звільнений із полону наш воїн--герой буде. колись. розповідати внучатам : -- Я тільки і вцілів на війні . бо наш ЗЕ--батяня обміняв мене на отой смердючий аміак...
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19.11.2022 14:39 Відповісти
Та це одоробло другий янік , тільки молодший і дрібніший.
Те саме - цей слогАн, увікни, увікнути для себе Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA

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19.11.2022 15:26 Відповісти
 
 