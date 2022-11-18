На Донеччині тривають наджорстокі бойові дії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті.

По це інформує Цензор.НЕТ із посланням на відеозвернення президента.

"Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої.

Хочу сьогодні особливо відзначити прикордонників Харківського й Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати.

На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи",- зазначив Зеленський.

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