На Донеччині тривають наджорстокі бойові дії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті.
По це інформує Цензор.НЕТ із посланням на відеозвернення президента.
"Наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої.
Хочу сьогодні особливо відзначити прикордонників Харківського й Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам. Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати.
На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи",- зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Чи сидять в тюрмі ті прикордонники, що випустили їх ?!
https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=J7SUr6pV7Ns&ab_channel=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
його в його зеленій майці в тамбур не випхнуть - шанелем від його пахне, не окопами воняє...
Тоді цей утирок усім втуляв про очко путіна і любов, яку він у цьому очке побачив.
запад даже не захотел обваливать цены на нефть. хотя он может это сделать. в 2014 они это делали, когда россия вторглась в крым.
запад делает "пипеточные" поставки оружия.
они не хотят проигрыша россии.
они просто боятся того, что потом будет.
они привыкли, что 30 лет существует россия. а если она распадется на 20 стран, то что это будет? как это контролировать? а если ядерное оружие расползется по разным странам?
их устраивает существование такой большой страны. и их устраивает, что путин контролирует всю эту большую территорию.
сейчас миром правят глобалисты. им нужно чтобы в мире было несколько больших стран, а не много маленьких, так ими легче управлять.
запад хочет, чтобы россия осталась и путин остался. только нужно ему запретить воевать.
https://telegra.ph/file/963e45adbcfcb7fe757c3.jpg 🏛️У Ермака конфликт с американцами...
🤭Эксперты отслеживающие деятельность силовых органов обратили внимание, что в последнее время НАБУ стало расследовать непривычно много уголовных дел, фигурантами которых проходят бизнесмены и депутаты близкие к Андрею Ермаку. Мы уже писали, что https://t.me/pecherhill/804 в США начался отчетный период и Конгрес резко заинтересовала судьба денег выделенных Украине .
☠️Показателен сам факт того, что НАБУ вдруг вспомнило, что оно независимый орган. Естественно, ноги ростут от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, выигравшего соотвествующий конкурс. О том, что назначение Клименко продавила посол США Бриджит Бринк говорят все приближенные особы. Очевидно, на антикорупционного прокурора у Запада (при участии которого НАБУ создавали) большие планы.
🇺🇸Вдвойне интересно и то, что окружение Ермака стало ударно распространять слухи, что мол у Ермака с американцами все вась-вась, он де полностью прощен (за что?) и чуть ли не воспринимается американцами как такой-себе вице-президент. Учитывая таланты Зеленского как руководителя, по факту, и без "вице".
🤷🏻♂️В реальности же все с точностью до наоборот. Посол Бринк встречается только и лично с Зеленским. Ермака она игнорирует. Однако Ермаку сообщили, что посольство США крайне расстраивают попытки Ермака влиять на военных и на ход войны. Ермак намек понял и, по крайней мере открыто, Залужному не мешает. Однако.
💰Есть еще один вопрос по которому взгляды Ермака и представителей США координально расходятся. Речь о программе восстановления Украины, которую Запад уже готовит. Ермак и Татаров сейчас подбирают фирмы которым должны достаться наиболее "вкусные" подряды. При условии щедрых откатов, естественно. Безусловно, о таких намерениях сразу же узнали в ЦРУ. Американцам совершенно не нравятся махинации с деньгами их налогоплательщиков. Ермака, похоже, ничему не научили примеры Павла Лазаренко и Игоря Коломойского.
😠Источники сообщают, что заокеанские партнеры четко дали понять Ермаку, что по их мнению он засиделся на Банковой и ему пора на покой. Ермак на это реагирует в стиле: "А я что? Я тут всего лишь офис-менеджер!"
😎Однако многое указывает, что американцы уже готовят "деермакизацию" Украины. То что без Ермака ни о каком втором сроке Зеленского речи не будет, очевидно. Похоже, на это американцы и расчитывают.
Земля - это не "кроме" ..Земля - это главное . Суверенная и неотъемлемая собственность государств, скреплённая международным правом.
мабудь лепше війна на теріторіі раши , ніж на теріторіі ЕС ? Якщо не развалити раши - кацапи попрутся до ЕС воювати
Маккейн - Обама!
і саме тут був спотик, помилка і гуйня повна..
ми прогавили Маккейна у 2008му - і вінуватити треба тільки себе за це..
2019й - Україна просрала і пороха і турчінова - вибрала клована...
винуватити треба Америку!
саме так і держіть, зелені, саме так і держіть, рідні...
ну так, шо би забуґорні вас розуміли?
ну років так з 30 тому?
Змінили і відновлена назва одразу прижилася
голова ломається від мислі що треба знову думати раз в 5 років? - я б не вибирав, а я б голову в пісок засунув, а потім всіх винуватив - "шо ви, сукі потні, мені отут понавибирали?"
і ставив би собі в заслугу, шо я *** вумний, я не голосував!
разом з ВСУ
на самому важкому відрізку фронту воює ,,Леґіон Свободи,,
Там Усі депутати ВР та місцевих рад минулих років.....несуть втрати,але НЕвідступають!!
Всім іншим ,,партєйцям,,варто повчитися у Націоналістів
Як воювати за Націю та Державу!!
а зелена шобла навіть копійки не задонатила на всі потреби воїнів там
На 4-му році президентства він так і НЕ усвідомив. що життя наших воїнів. для нас українців.--- безцінне !!! Проте зайдам--сруликам ---це ніколи НЕ зрозуміти... У їхній ментальності--- все зводиться . до поклоніння МАНОНУ : кількістю грошви .гендлярству і вдалим ГЕШЕФТАМ ... Як доказ : ЗЕ-- командувач. виступив з новою. проривною. ініціативою : -- Я готовий на співпрацю із РФ .щодо перекачки АМІАКУ лище в обмін на звільнення наших полонених... Я уявляю. як звільнений із полону наш воїн--герой буде. колись. розповідати внучатам : -- Я тільки і вцілів на війні . бо наш ЗЕ--батяня обміняв мене на отой смердючий аміак...
Те саме - цей слогАн, увікни, увікнути для себе Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA https://www.youtube.com/watch?v=Hpt-eU_BAn4&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D0%BA