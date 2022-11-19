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Новости Война
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Страны АТЭС вслед за G20 осудили вторжение России в Украину

атес

Лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона присоединились к международному давлению на Россию в связи с ее вторжением в Украину.

Они опубликовали заявление на самом высоком уровне, в котором говорится, что "большинство" из них осудили войну. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Заявление дословно совпадало с декларацией G20, опубликованной на прошлой неделе после саммита в Индонезии.

Декларация АТЭС опубликована после полуторадневных переговоров в Бангкоке. Коммюнике согласовали все члены АТЭС, включая Китай, воздерживающийся от публичной критики Москвы за вторжение, но прибегающий к ряду дипломатических уловок.

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"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. Были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", - говорится в заявлении.

На долю 21 члена АТЭС приходится 38% мирового населения, 62% валового внутреннего продукта и 48% торговли.

Автор: 

заявление (397) саммит (1193) поддержка (699)


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Топ комментарии
+4
G-20 засудили рашиста,країни АТЕС теж, НАТО,ЄС,ОБСЄ,ООН всі всі засудили,а рашисту до одного місця світове засудження,адже ті,що засудили (бла бла бла) продовжують з рашистами торгувати.
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19.11.2022 10:25 Ответить
+2
Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
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19.11.2022 10:25 Ответить
+2
Незабаром росіян просто почнуть 3.14здити, де б вони не з'являлися.
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19.11.2022 10:43 Ответить
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Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
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19.11.2022 10:25 Ответить
G-20 засудили рашиста,країни АТЕС теж, НАТО,ЄС,ОБСЄ,ООН всі всі засудили,а рашисту до одного місця світове засудження,адже ті,що засудили (бла бла бла) продовжують з рашистами торгувати.
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19.11.2022 10:25 Ответить
В першу чергу Україна !
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19.11.2022 10:29 Ответить
Незабаром росіян просто почнуть 3.14здити, де б вони не з'являлися.
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19.11.2022 10:43 Ответить
Долпоепы рабсейские только вы остались верящими в свою фашистскую пабеду над Украиной, но хрена вам.
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19.11.2022 10:45 Ответить
неочікуванно
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19.11.2022 10:49 Ответить
І шо далі? Бла-бла.....
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19.11.2022 10:50 Ответить
В яких тільки форматах "стурбовані і засуджують" вторгнення і все інше, що наступило після нападу армії Путіна на Україну, а Путін продовжує, більше того все більше і більше прискорює процеси ескалації руйнувань, вбивств.

Така стратегія тільки заохочує Путіна, є чітким сигналом на безпечне продовження знищення енергосистеми України в передзимня с метою замороження України за період т.зв. опалювального сезону.
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19.11.2022 11:04 Ответить
Засудили.
Гм...
А вирок який винесли - "вишка" чи посадити надовго?
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19.11.2022 13:07 Ответить
Обычного серийного убийцу - 1) ловят; 2) изолируют, чем прерывают цепочку преступлений; 3) судят; 4) осуждают. Почему с лубянским ублюдком, убившим уже сотни тысяч людей, всё в обратном порядке?
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19.11.2022 13:29 Ответить
 
 