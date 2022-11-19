Страны АТЭС вслед за G20 осудили вторжение России в Украину
Лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона присоединились к международному давлению на Россию в связи с ее вторжением в Украину.
Они опубликовали заявление на самом высоком уровне, в котором говорится, что "большинство" из них осудили войну. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Заявление дословно совпадало с декларацией G20, опубликованной на прошлой неделе после саммита в Индонезии.
Декларация АТЭС опубликована после полуторадневных переговоров в Бангкоке. Коммюнике согласовали все члены АТЭС, включая Китай, воздерживающийся от публичной критики Москвы за вторжение, но прибегающий к ряду дипломатических уловок.
"Большинство членов резко осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. Были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", - говорится в заявлении.
На долю 21 члена АТЭС приходится 38% мирового населения, 62% валового внутреннего продукта и 48% торговли.
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