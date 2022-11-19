Країни АТЕС за G20 засудили вторгнення Росії в Україну

Лідери Азіатсько-Тихоокеанського регіону приєдналися до міжнародного тиску на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Вони опублікували заяву на найвищому рівні, в якій ідеться про те, що "більшість" з них засудили війну. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Заява дослівно збігалася із декларацією G20, опублікованою минулого тижня після саміту в Індонезії.

Декларація АТЕС опублікована після півтораденних переговорів у Бангкоку. Комюніке погодили всі члени АТЕС, включаючи Китай, який утримується від публічної критики Москви за вторгнення, але вдається до ряду дипломатичних хитрощів.

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"Більшість членів різко засудили війну в Україні і підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці. Були й інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій", - йдеться у заяві.

На 21 члена АТЕС припадає 38% світового населення, 62% валового внутрішнього продукту і 48% торгівлі.