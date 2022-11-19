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Новини Війна
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Країни АТЕС за G20 засудили вторгнення Росії в Україну

атес

Лідери Азіатсько-Тихоокеанського регіону приєдналися до міжнародного тиску на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.

Вони опублікували заяву на найвищому рівні, в якій ідеться про те, що "більшість" з них засудили війну. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Заява дослівно збігалася із декларацією G20, опублікованою минулого тижня після саміту в Індонезії.

Декларація АТЕС опублікована після півтораденних переговорів у Бангкоку. Комюніке погодили всі члени АТЕС, включаючи Китай, який утримується від публічної критики Москви за вторгнення, але вдається до ряду дипломатичних хитрощів.

Також читайте: Індонезія тисне на делегації країн на саміті G20, щоб ті пом’якшили риторику щодо РФ, - Politico

"Більшість членів різко засудили війну в Україні і підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці. Були й інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій", - йдеться у заяві.

На 21 члена АТЕС припадає 38% світового населення, 62% валового внутрішнього продукту і 48% торгівлі.

Автор: 

заява (223) саміт (788) підтримка (626)


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Топ коментарі
+4
G-20 засудили рашиста,країни АТЕС теж, НАТО,ЄС,ОБСЄ,ООН всі всі засудили,а рашисту до одного місця світове засудження,адже ті,що засудили (бла бла бла) продовжують з рашистами торгувати.
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19.11.2022 10:25 Відповісти
+2
Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
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19.11.2022 10:25 Відповісти
+2
Незабаром росіян просто почнуть 3.14здити, де б вони не з'являлися.
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19.11.2022 10:43 Відповісти
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Россия - это незаконное скопление обыкновенных бандитов. Единственные переговоры (возможные) с Россией на предмет безоговорочной капитуляции этой империи" Шамиль Басаев
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19.11.2022 10:25 Відповісти
G-20 засудили рашиста,країни АТЕС теж, НАТО,ЄС,ОБСЄ,ООН всі всі засудили,а рашисту до одного місця світове засудження,адже ті,що засудили (бла бла бла) продовжують з рашистами торгувати.
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19.11.2022 10:25 Відповісти
В першу чергу Україна !
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19.11.2022 10:29 Відповісти
Незабаром росіян просто почнуть 3.14здити, де б вони не з'являлися.
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19.11.2022 10:43 Відповісти
Долпоепы рабсейские только вы остались верящими в свою фашистскую пабеду над Украиной, но хрена вам.
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19.11.2022 10:45 Відповісти
неочікуванно
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19.11.2022 10:49 Відповісти
І шо далі? Бла-бла.....
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19.11.2022 10:50 Відповісти
В яких тільки форматах "стурбовані і засуджують" вторгнення і все інше, що наступило після нападу армії Путіна на Україну, а Путін продовжує, більше того все більше і більше прискорює процеси ескалації руйнувань, вбивств.

Така стратегія тільки заохочує Путіна, є чітким сигналом на безпечне продовження знищення енергосистеми України в передзимня с метою замороження України за період т.зв. опалювального сезону.
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19.11.2022 11:04 Відповісти
Засудили.
Гм...
А вирок який винесли - "вишка" чи посадити надовго?
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19.11.2022 13:07 Відповісти
Обычного серийного убийцу - 1) ловят; 2) изолируют, чем прерывают цепочку преступлений; 3) судят; 4) осуждают. Почему с лубянским ублюдком, убившим уже сотни тысяч людей, всё в обратном порядке?
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19.11.2022 13:29 Відповісти
 
 