Країни АТЕС за G20 засудили вторгнення Росії в Україну
Лідери Азіатсько-Тихоокеанського регіону приєдналися до міжнародного тиску на Росію у зв’язку з її вторгненням в Україну.
Вони опублікували заяву на найвищому рівні, в якій ідеться про те, що "більшість" з них засудили війну. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Заява дослівно збігалася із декларацією G20, опублікованою минулого тижня після саміту в Індонезії.
Декларація АТЕС опублікована після півтораденних переговорів у Бангкоку. Комюніке погодили всі члени АТЕС, включаючи Китай, який утримується від публічної критики Москви за вторгнення, але вдається до ряду дипломатичних хитрощів.
"Більшість членів різко засудили війну в Україні і підкреслили, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці. Були й інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій", - йдеться у заяві.
На 21 члена АТЕС припадає 38% світового населення, 62% валового внутрішнього продукту і 48% торгівлі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Така стратегія тільки заохочує Путіна, є чітким сигналом на безпечне продовження знищення енергосистеми України в передзимня с метою замороження України за період т.зв. опалювального сезону.
Гм...
А вирок який винесли - "вишка" чи посадити надовго?