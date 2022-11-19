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Новости Война
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"Аморальные компромиссы с Россией приводят к новым жертвам" - Зеленский

зеленський

Настоящий долговременный и честный мир может появиться только в результате "полного демонтажа" всех элементов российской агрессии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками Международного форума безопасности в Галифаксе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ОП.

"Наверное, большинство дискуссий на форуме в этом году будет касаться одного вопроса: как закончить российскую войну. Но я прошу вас формулировать задачу более точно: как восстановить настоящий мир. Просто окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то и это назвал бы окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию. Нельзя назвать миром и любые идеи уступок за счет нашей земли или нашего суверенитета, которые когда-то звучали. Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может быть результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии", – сказал он.

Он напомнил об украинской формуле мира, изложенной им на саммите G-20.

Также читайте: Россия сейчас ищет передышку, чтобы восстановить силы, - Зеленский

"И я прошу вас помочь нам реализовать эту формулу! Это единственный путь к настоящему миру. В полном определении украинской формулы мира десять пунктов. Это вызовы, которые следует преодолеть ради безопасности Украины, Европы и мира. Это формула мира для мира. Первое – радиационная и ядерная безопасность. Второе – продовольственная безопасность. Третье – энергетическая безопасность. Четвертое – освобождение всех пленных и депортированных. Пятое – выполнение Устава ООН и восстановление нашей территориальной целостности и мирового порядка. Шестое – вывод российских войск и прекращение боевых действий. Седьмое – возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба. Восьмое – противодействие экоциду. Девятое – гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации. И десятое – это фиксация окончания войны", - призвал Зеленский.

"Я предлагаю вам, уважаемые участники и участницы форума, выбрать возможные варианты лидерства для ваших стран. Каждый пункт нашей формулы мира включает в себя предложения конкретных решений. Пожалуйста, выберите, в каком пункте вы можете помочь. Верю, что Канада, которая так содержательно нас поддерживает, также выберет для себя один из пунктов формулы мира и проявит всю силу своего лидерства. Я уверяю вас: мир возможен! Но, чтобы мир был, мы должны сделать невозможной российскую агрессию – все элементы агрессии", - резюмировал президент Украины. 

Читайте: До вывода российских войск из Украины мир невозможен, - Боррель

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) переговоры (5073) победа (591) россия (96169)


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Топ комментарии
+20
Демонтаж розпочати з результатів росіянської спецоперації "Буратіно".
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19.11.2022 11:27 Ответить
+20
Лицемірна бородата мразота.
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19.11.2022 11:39 Ответить
+17
А що робиш ти з агрохімією, коли *********** наративи про можливість перемовин?
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19.11.2022 11:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ти хочеш щоб Україна капітулювала це зрада для тебе? бо зеленский сказав "не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали"
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19.11.2022 11:31 Ответить
Демонтаж розпочати з результатів росіянської спецоперації "Буратіно".
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19.11.2022 11:27 Ответить
демонтаж має відбутись в самій рашці..на мою думку після )(уйла владу в кремлі захоплять ,ще більш йонуті..на короткий час..а вже після цього, відбудуться невеликі і поступові зміни.
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19.11.2022 11:44 Ответить
А що робиш ти з агрохімією, коли *********** наративи про можливість перемовин?
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19.11.2022 11:27 Ответить
Насколько я видел ЗЕ запретил переговоры с ****** на официальном уровне
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19.11.2022 11:51 Ответить
А зі "слугами" *****?
"В своем последнем интервью для российского издания «повар Путина», подозреваемый в попытках пошатнуть авторитет кремлевского диктатора, неожиданно назвал Президента Украины Владимира Зеленского «симпатичным парнем» и похвалил его за решительность."
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19.11.2022 13:00 Ответить
https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ
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19.11.2022 11:58 Ответить
ви реально зеленодупі - просто кончені дебіли. як ввів у дію, так і виведе
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19.11.2022 12:15 Ответить
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19.11.2022 22:20 Ответить
"Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", Джерело:

Це вже схоже на самокритику
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19.11.2022 11:29 Ответить
Та ні. Він на 100500% впевнений, що все робив і робить правильно. Хоча він сам цього не озвучує, але достатньо почитати/послухати його посіпак.
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20.11.2022 08:12 Ответить
Лицемірна бородата мразота.
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19.11.2022 11:39 Ответить
Нарешті з'явилася електрика і відповідно інтернет, щоб це написати.
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19.11.2022 11:40 Ответить
гундосому респект за разбитую инфраструктуру, вместо выделения денег на армию.
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19.11.2022 13:28 Ответить
Он часом не родственник с Арестовичем ?
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19.11.2022 11:49 Ответить
не, аристович единственный в своем роде , таких выпускают в экспериментальном образце , просто таких редких идиотов слишком много, их в 95 квартале штамповали сотнями , а может и тысячами .
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19.11.2022 13:11 Ответить
Московії потрібно було почекати ще півтора року перед Великим Вторгненням що б ти ідіот разом з Єрмаком, Арахамією, Безуглою, Татаровим, Бакановим, Портновим, Назаровим та іншою більшістю мерзотників ще більше послабили ЗСУ та Україну - тоді їй було б легше
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19.11.2022 12:00 Ответить
Это правильный Зеленский. Вернее спичрайтер. Не из синанагоги на Банковой. Ермак видимо за спиной не стоял.
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19.11.2022 12:10 Ответить
Всё правильно написано в методичке. Теперь расскажи это Хламидии с Дерьмаком.
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19.11.2022 12:18 Ответить
https://t.me/tZEinform tZEinform **** https://t.me/tZEinform/21982 09:20

https://t.me/tZEinform https://cdn4.telegram-cdn.org/file/*****************************************************************************************************************************-OunRpLV8UtvSIPepGtDMOgMSvNzLCKdXEInhqI-AEtfpcyHp5_1sVmGnLfGI3UgPqjpWI4tWX3fq-*********************-ZaF2maEe0lO5KXCCnkUbNURcIMxBFs5zwJoDbanNgxlwnCsaevj5ObsotCC05M6-HmjPM1bZOvSnNB2MUzuoeQrxgNrLNbXMBHA585LVbsxrC6q0zsw5g.jpg

Слухаючі бравурні звіти "вечірнього Зеленського" з приводу звільнених територій, завжи хочеться завітати до автора в його льох і запитати "А кто ж їх віддав, п...а ?!"
При тому віддавати він їх почав задовго ДО (повномасштабного вторгнення) війни.
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19.11.2022 12:38 Ответить
Накуя пудрить всем мозги какими-то "10-ю пунктами", когда условий всего три:
1. Вывод войск РФ с территории Украины на границы 1991 г.
2. Выплата репараций
3. Наказание виновных

Любые отступления/интерпритации этих простых пунктов - есть предательство интересов Украины!
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19.11.2022 12:40 Ответить
4. всіх полонених, депортованих до рашки повернути, в тому числі і сиріт.
5. повернути всі вкрадені з нашіх музеїв цінності. Це наша культура. русскім вона не потрібна.
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19.11.2022 21:15 Ответить
Пункт 4.Вступ в НАТО.
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20.11.2022 08:17 Ответить
Немає сечі терпіти ці борошна!
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19.11.2022 12:44 Ответить
Це все бла-бла-бла ! Завтра він скаже геть інше !
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19.11.2022 13:06 Ответить
Вже не будемо війська розводити чи як ?
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19.11.2022 14:23 Ответить
Будєм схадітся гдє то пасєрєдінє.(с)
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19.11.2022 22:03 Ответить
Ціну словам нашого зеленосяйного світова спільнота до якої він звернувся аж з 10 пунктиками ще не усвідомили я так розумію. Значить ще має час і їм відосики покрутити.
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19.11.2022 16:18 Ответить
А не сказав Демонтування імперської держави, сказав тільки агресії

Новий список зальотів Вови зеленського за ці три роки
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19.11.2022 21:16 Ответить
Я хочуу щоб. всі аналітики і збирачі даних зафіксували цю думку (тому прошу підтримайте мене)

НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ! НІ - Я - КИХ! НІ ДО НАШОЇ ПЕРЕМОГИ НІ ПІСЛЯ! НАРОД УКРАЇНИ ВЖЕ СИТИЙ ПО ГОРЛО ПЕРЕГОВОРАМИ! НАРОД УКРАЇНИ ДУЖЕ БАГАТО ВІДДАВ, ЩОБ ЗАРАЗ СІСТИ І ДАТИ путіну ЧАС НА ПЕРЕГРУПУВАННЯ!

НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ З ВОРОГОМ! ТІЛЬКИ ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ!!! ЯКЩО НОВИЄ ЛІЦА НЕ МОЖУТЬ - ХАЙ ПІЗДУЮТЬ *****!!!
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19.11.2022 22:01 Ответить
Непримиренна, кожноденна боротьба невідомого патріотичного спічрайтера з Жидковим. (Для борців з антисемітизмом, а також особам байдужим до творчості 95 кварталу: Жидков - справжнє прізвище антиукраїнського писако-заробітчанина з Тамбова).
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20.11.2022 00:22 Ответить
Не було б аморального преZEрватива, не було б і балачок про аморальні компроміси і про жертви.
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20.11.2022 01:38 Ответить
Не финансировать во время войни производство украинских ударних дронов єто не аморально Зеленский, ти просто позорище
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20.11.2022 08:26 Ответить
Зауважте. що припинення бойових дій та виведення свинособачої орди у зеленого покидька зазначено лише 6-м пунктом. Отже, знищення України та українців Зеленському вигідні і скоріше за все він на цій війні заробляє. Бо які ж ще можуть бути причини, якщо припинення бойових дій у нього стоїть не на першому місті?
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20.11.2022 08:38 Ответить

З весни сюди не заходив!
Гадав, може щось змінилося!
Але ні...
Адепти секти політичної мумії всі на своїх місцях
Шоколад - сила!!!!
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20.11.2022 08:39 Ответить
цинічно від нього це звучить...як там "бажання миру" в очах ху..ла?
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20.11.2022 12:18 Ответить
 
 