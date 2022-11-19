"Аморальные компромиссы с Россией приводят к новым жертвам" - Зеленский

Настоящий долговременный и честный мир может появиться только в результате "полного демонтажа" всех элементов российской агрессии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками Международного форума безопасности в Галифаксе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ОП.

"Наверное, большинство дискуссий на форуме в этом году будет касаться одного вопроса: как закончить российскую войну. Но я прошу вас формулировать задачу более точно: как восстановить настоящий мир. Просто окончание войны еще не гарантирует мир. Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то и это назвал бы окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию. Нельзя назвать миром и любые идеи уступок за счет нашей земли или нашего суверенитета, которые когда-то звучали. Аморальные компромиссы неизбежно приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может быть результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии", – сказал он.

Он напомнил об украинской формуле мира, изложенной им на саммите G-20.

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"И я прошу вас помочь нам реализовать эту формулу! Это единственный путь к настоящему миру. В полном определении украинской формулы мира десять пунктов. Это вызовы, которые следует преодолеть ради безопасности Украины, Европы и мира. Это формула мира для мира. Первое – радиационная и ядерная безопасность. Второе – продовольственная безопасность. Третье – энергетическая безопасность. Четвертое – освобождение всех пленных и депортированных. Пятое – выполнение Устава ООН и восстановление нашей территориальной целостности и мирового порядка. Шестое – вывод российских войск и прекращение боевых действий. Седьмое – возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба. Восьмое – противодействие экоциду. Девятое – гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации. И десятое – это фиксация окончания войны", - призвал Зеленский.

"Я предлагаю вам, уважаемые участники и участницы форума, выбрать возможные варианты лидерства для ваших стран. Каждый пункт нашей формулы мира включает в себя предложения конкретных решений. Пожалуйста, выберите, в каком пункте вы можете помочь. Верю, что Канада, которая так содержательно нас поддерживает, также выберет для себя один из пунктов формулы мира и проявит всю силу своего лидерства. Я уверяю вас: мир возможен! Но, чтобы мир был, мы должны сделать невозможной российскую агрессию – все элементы агрессии", - резюмировал президент Украины.

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