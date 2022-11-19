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Новини Війна
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"Аморальні компроміси з Росією призводять до нових жертв", - Зеленський

зеленський

Справжній довготривалий і чесний мир може з’явитися тільки в результаті "повного демонтажу" всіх елементів російської агресії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Певно, більшість дискусій на цьогорічному форумі буде стосуватися одного питання: як закінчити російську війну. Але я прошу вас формулювати завдання точніше: як відновити справжній мир. Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового затишшя – паузу, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію. Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси неминуче призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - сказав він.

Він нагадав про українську формулу миру, викладену ним на саміті G-20.

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"І я прошу вас допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру. У повному визначенні української формули миру десять пунктів. Це виклики, які треба подолати заради безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для світу. Перше – радіаційна та ядерна безпека. Друге – продовольча безпека. Третє – енергетична безпека. Четверте – звільнення всіх полонених і депортованих. П'яте – виконання Статуту ООН і відновлення нашої територіальної цілісності та світового порядку. Шосте – виведення російських військ і припинення бойових дій. Сьоме – повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків. Восьме – протидія екоциду. Дев'яте – гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації. І десяте – це фіксація закінчення війни", - закликав Зеленський.

"Я пропоную вам, шановні учасники й учасниці форуму, обрати можливі варіанти лідерства для ваших країн. Кожен пункт нашої формули миру містить пропозиції конкретних рішень. Будь ласка, оберіть, у якому пункті ви можете допомогти. Вірю, що Канада, яка так змістовно нас підтримує, також обере для себе один з пунктів формули миру і проявить всю силу свого лідерства. Я запевняю вас: мир можливий! Але, щоб мир був, маємо зробити неможливою російську агресію – усі елементи агресії", - резюмував президент України.

Автор: 

Зеленський Володимир (24318) перемовини (3009) перемога (488) росія (65994)


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Топ коментарі
+20
Демонтаж розпочати з результатів росіянської спецоперації "Буратіно".
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19.11.2022 11:27 Відповісти
+20
Лицемірна бородата мразота.
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19.11.2022 11:39 Відповісти
+17
А що робиш ти з агрохімією, коли *********** наративи про можливість перемовин?
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19.11.2022 11:27 Відповісти
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Ти хочеш щоб Україна капітулювала це зрада для тебе? бо зеленский сказав "не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали"
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19.11.2022 11:31 Відповісти
Демонтаж розпочати з результатів росіянської спецоперації "Буратіно".
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19.11.2022 11:27 Відповісти
демонтаж має відбутись в самій рашці..на мою думку після )(уйла владу в кремлі захоплять ,ще більш йонуті..на короткий час..а вже після цього, відбудуться невеликі і поступові зміни.
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19.11.2022 11:44 Відповісти
А що робиш ти з агрохімією, коли *********** наративи про можливість перемовин?
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19.11.2022 11:27 Відповісти
Насколько я видел ЗЕ запретил переговоры с ****** на официальном уровне
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19.11.2022 11:51 Відповісти
А зі "слугами" *****?
"В своем последнем интервью для российского издания «повар Путина», подозреваемый в попытках пошатнуть авторитет кремлевского диктатора, неожиданно назвал Президента Украины Владимира Зеленского «симпатичным парнем» и похвалил его за решительность."
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19.11.2022 13:00 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом РФ
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19.11.2022 11:58 Відповісти
ви реально зеленодупі - просто кончені дебіли. як ввів у дію, так і виведе
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19.11.2022 12:15 Відповісти
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19.11.2022 22:20 Відповісти
"Аморальні компроміси призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", Джерело:

Це вже схоже на самокритику
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19.11.2022 11:29 Відповісти
Та ні. Він на 100500% впевнений, що все робив і робить правильно. Хоча він сам цього не озвучує, але достатньо почитати/послухати його посіпак.
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20.11.2022 08:12 Відповісти
Лицемірна бородата мразота.
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19.11.2022 11:39 Відповісти
Нарешті з'явилася електрика і відповідно інтернет, щоб це написати.
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19.11.2022 11:40 Відповісти
гундосому респект за разбитую инфраструктуру, вместо выделения денег на армию.
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19.11.2022 13:28 Відповісти
Он часом не родственник с Арестовичем ?
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19.11.2022 11:49 Відповісти
не, аристович единственный в своем роде , таких выпускают в экспериментальном образце , просто таких редких идиотов слишком много, их в 95 квартале штамповали сотнями , а может и тысячами .
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19.11.2022 13:11 Відповісти
Московії потрібно було почекати ще півтора року перед Великим Вторгненням що б ти ідіот разом з Єрмаком, Арахамією, Безуглою, Татаровим, Бакановим, Портновим, Назаровим та іншою більшістю мерзотників ще більше послабили ЗСУ та Україну - тоді їй було б легше
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19.11.2022 12:00 Відповісти
Это правильный Зеленский. Вернее спичрайтер. Не из синанагоги на Банковой. Ермак видимо за спиной не стоял.
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19.11.2022 12:10 Відповісти
Всё правильно написано в методичке. Теперь расскажи это Хламидии с Дерьмаком.
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19.11.2022 12:18 Відповісти
https://t.me/tZEinform tZEinform **** https://t.me/tZEinform/21982 09:20

https://t.me/tZEinform https://cdn4.telegram-cdn.org/file/*****************************************************************************************************************************-OunRpLV8UtvSIPepGtDMOgMSvNzLCKdXEInhqI-AEtfpcyHp5_1sVmGnLfGI3UgPqjpWI4tWX3fq-*********************-ZaF2maEe0lO5KXCCnkUbNURcIMxBFs5zwJoDbanNgxlwnCsaevj5ObsotCC05M6-HmjPM1bZOvSnNB2MUzuoeQrxgNrLNbXMBHA585LVbsxrC6q0zsw5g.jpg

Слухаючі бравурні звіти "вечірнього Зеленського" з приводу звільнених територій, завжи хочеться завітати до автора в його льох і запитати "А кто ж їх віддав, п...а ?!"
При тому віддавати він їх почав задовго ДО (повномасштабного вторгнення) війни.
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19.11.2022 12:38 Відповісти
Накуя пудрить всем мозги какими-то "10-ю пунктами", когда условий всего три:
1. Вывод войск РФ с территории Украины на границы 1991 г.
2. Выплата репараций
3. Наказание виновных

Любые отступления/интерпритации этих простых пунктов - есть предательство интересов Украины!
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19.11.2022 12:40 Відповісти
4. всіх полонених, депортованих до рашки повернути, в тому числі і сиріт.
5. повернути всі вкрадені з нашіх музеїв цінності. Це наша культура. русскім вона не потрібна.
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19.11.2022 21:15 Відповісти
Пункт 4.Вступ в НАТО.
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20.11.2022 08:17 Відповісти
Немає сечі терпіти ці борошна!
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19.11.2022 12:44 Відповісти
Це все бла-бла-бла ! Завтра він скаже геть інше !
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19.11.2022 13:06 Відповісти
Вже не будемо війська розводити чи як ?
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19.11.2022 14:23 Відповісти
Будєм схадітся гдє то пасєрєдінє.(с)
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19.11.2022 22:03 Відповісти
Ціну словам нашого зеленосяйного світова спільнота до якої він звернувся аж з 10 пунктиками ще не усвідомили я так розумію. Значить ще має час і їм відосики покрутити.
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19.11.2022 16:18 Відповісти
А не сказав Демонтування імперської держави, сказав тільки агресії

Новий список зальотів Вови зеленського за ці три роки
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19.11.2022 21:16 Відповісти
Я хочуу щоб. всі аналітики і збирачі даних зафіксували цю думку (тому прошу підтримайте мене)

НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ! НІ - Я - КИХ! НІ ДО НАШОЇ ПЕРЕМОГИ НІ ПІСЛЯ! НАРОД УКРАЇНИ ВЖЕ СИТИЙ ПО ГОРЛО ПЕРЕГОВОРАМИ! НАРОД УКРАЇНИ ДУЖЕ БАГАТО ВІДДАВ, ЩОБ ЗАРАЗ СІСТИ І ДАТИ путіну ЧАС НА ПЕРЕГРУПУВАННЯ!

НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ З ВОРОГОМ! ТІЛЬКИ ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ!!! ЯКЩО НОВИЄ ЛІЦА НЕ МОЖУТЬ - ХАЙ ПІЗДУЮТЬ *****!!!
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19.11.2022 22:01 Відповісти
Непримиренна, кожноденна боротьба невідомого патріотичного спічрайтера з Жидковим. (Для борців з антисемітизмом, а також особам байдужим до творчості 95 кварталу: Жидков - справжнє прізвище антиукраїнського писако-заробітчанина з Тамбова).
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20.11.2022 00:22 Відповісти
Не було б аморального преZEрватива, не було б і балачок про аморальні компроміси і про жертви.
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20.11.2022 01:38 Відповісти
Не финансировать во время войни производство украинских ударних дронов єто не аморально Зеленский, ти просто позорище
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20.11.2022 08:26 Відповісти
Зауважте. що припинення бойових дій та виведення свинособачої орди у зеленого покидька зазначено лише 6-м пунктом. Отже, знищення України та українців Зеленському вигідні і скоріше за все він на цій війні заробляє. Бо які ж ще можуть бути причини, якщо припинення бойових дій у нього стоїть не на першому місті?
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20.11.2022 08:38 Відповісти

З весни сюди не заходив!
Гадав, може щось змінилося!
Але ні...
Адепти секти політичної мумії всі на своїх місцях
Шоколад - сила!!!!
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20.11.2022 08:39 Відповісти
цинічно від нього це звучить...як там "бажання миру" в очах ху..ла?
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20.11.2022 12:18 Відповісти
 
 