"Аморальні компроміси з Росією призводять до нових жертв", - Зеленський
Справжній довготривалий і чесний мир може з’явитися тільки в результаті "повного демонтажу" всіх елементів російської агресії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Певно, більшість дискусій на цьогорічному форумі буде стосуватися одного питання: як закінчити російську війну. Але я прошу вас формулювати завдання точніше: як відновити справжній мир. Просто закінчення війни ще не гарантує миру. Росія зараз шукає короткострокового затишшя – паузу, щоб відновити сили. Хтось назвав би й це закінченням війни. Але така пауза лише погіршить ситуацію. Не можна назвати миром і будь-які ідеї поступок нашою землею або нашим суверенітетом, які колись звучали. Аморальні компроміси неминуче призведуть до нової крові. Справжній довготривалий і чесний мир може стати результатом лише повного демонтажу всіх елементів російської агресії", - сказав він.
Він нагадав про українську формулу миру, викладену ним на саміті G-20.
"І я прошу вас допомогти нам реалізувати цю формулу! Це єдиний шлях до справжнього миру. У повному визначенні української формули миру десять пунктів. Це виклики, які треба подолати заради безпеки України, Європи та світу. Це формула миру для світу. Перше – радіаційна та ядерна безпека. Друге – продовольча безпека. Третє – енергетична безпека. Четверте – звільнення всіх полонених і депортованих. П'яте – виконання Статуту ООН і відновлення нашої територіальної цілісності та світового порядку. Шосте – виведення російських військ і припинення бойових дій. Сьоме – повернення справедливості, тобто трибунал для винних в агресії та компенсація збитків. Восьме – протидія екоциду. Дев'яте – гарантії безпеки для України, щоб не допустити ескалації. І десяте – це фіксація закінчення війни", - закликав Зеленський.
"Я пропоную вам, шановні учасники й учасниці форуму, обрати можливі варіанти лідерства для ваших країн. Кожен пункт нашої формули миру містить пропозиції конкретних рішень. Будь ласка, оберіть, у якому пункті ви можете допомогти. Вірю, що Канада, яка так змістовно нас підтримує, також обере для себе один з пунктів формули миру і проявить всю силу свого лідерства. Я запевняю вас: мир можливий! Але, щоб мир був, маємо зробити неможливою російську агресію – усі елементи агресії", - резюмував президент України.
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"В своем последнем интервью для российского издания «повар Путина», подозреваемый в попытках пошатнуть авторитет кремлевского диктатора, неожиданно назвал Президента Украины Владимира Зеленского «симпатичным парнем» и похвалил его за решительность."
Це вже схоже на самокритику
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Слухаючі бравурні звіти "вечірнього Зеленського" з приводу звільнених територій, завжи хочеться завітати до автора в його льох і запитати "А кто ж їх віддав, п...а ?!"
При тому віддавати він їх почав задовго ДО (повномасштабного вторгнення) війни.
1. Вывод войск РФ с территории Украины на границы 1991 г.
2. Выплата репараций
3. Наказание виновных
Любые отступления/интерпритации этих простых пунктов - есть предательство интересов Украины!
5. повернути всі вкрадені з нашіх музеїв цінності. Це наша культура. русскім вона не потрібна.
Новий список зальотів Вови зеленського за ці три роки
НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ! НІ - Я - КИХ! НІ ДО НАШОЇ ПЕРЕМОГИ НІ ПІСЛЯ! НАРОД УКРАЇНИ ВЖЕ СИТИЙ ПО ГОРЛО ПЕРЕГОВОРАМИ! НАРОД УКРАЇНИ ДУЖЕ БАГАТО ВІДДАВ, ЩОБ ЗАРАЗ СІСТИ І ДАТИ путіну ЧАС НА ПЕРЕГРУПУВАННЯ!
НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ З ВОРОГОМ! ТІЛЬКИ ПОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ УКРАЇНИ!!! ЯКЩО НОВИЄ ЛІЦА НЕ МОЖУТЬ - ХАЙ ПІЗДУЮТЬ *****!!!
З весни сюди не заходив!
Гадав, може щось змінилося!
Але ні...
Адепти секти політичної мумії всі на своїх місцях
Шоколад - сила!!!!