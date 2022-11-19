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Новости Война
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ФСБ создала спецгруппы для охоты на украинских партизан, - Центр национального сопротивления

партизани,опір

Российские спецслужбы начали охоту на партизан, создав для их розыска так называемые временные оперативные группы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, в группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и других служб.

"Заметим, ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.

"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время, самой высокой ценностью людей на ВОТ является жизнь", - призвали в Центре.

Автор: 

оккупация (10193) ФСБ (1942) партизаны (181)


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Топ комментарии
+16
Наступний крок ФСБ - теракти у формі українських військових (за прикладом боротьби з УПА)
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19.11.2022 15:32 Ответить
+16
«Лесные братья» били коммуняк на Западной Украине и в Прибалтики после окончания WWll более 10 лет!

Так, что , хер вам, а не Победы над партизанами.
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19.11.2022 15:33 Ответить
+13
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19.11.2022 15:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
фсб - сплошные ********!!!
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19.11.2022 15:30 Ответить
Наступний крок ФСБ - теракти у формі українських військових (за прикладом боротьби з УПА)
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19.11.2022 15:32 Ответить
«Лесные братья» били коммуняк на Западной Украине и в Прибалтики после окончания WWll более 10 лет!

Так, что , хер вам, а не Победы над партизанами.
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19.11.2022 15:33 Ответить
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19.11.2022 15:52 Ответить
ОПГ. Щось знайоме.
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19.11.2022 15:54 Ответить
Було б природним створити наші групи для полювання за цим спецгрупами.
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19.11.2022 15:56 Ответить
Партизанами будуть назначатися неслухняні кацапи.Та це буж ж вже.(с)
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19.11.2022 16:05 Ответить
орки з фсб вже навчилося вимовляти гарно паляниця кукурудза дзига укрзалізниця? не вірю!
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19.11.2022 17:10 Ответить
шибениця, в'язниця, цвинтар, домовина...
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19.11.2022 19:58 Ответить
Ягдкоманды?Представляю...
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19.11.2022 17:44 Ответить
Ну тогда заспамтье их ложными целями
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19.11.2022 18:37 Ответить
 
 