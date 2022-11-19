ФСБ создала спецгруппы для охоты на украинских партизан, - Центр национального сопротивления
Российские спецслужбы начали охоту на партизан, создав для их розыска так называемые временные оперативные группы.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, в группы входят сотрудники департамента контрразведки ФСБ и других служб.
"Заметим, ранее такие группы россияне уже создавали в Сирии. Задачей групп, кроме выявления членов украинского подполья, является контроль за интернет-трафиком и выявление целей для нанесения ракетных ударов", - говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления призывает местных жителей сохранять бдительность и не подвергать себя лишний раз опасности.
"Помните, что сопротивлением оккупации занимаются люди с соответствующей военной подготовкой. В то же время, самой высокой ценностью людей на ВОТ является жизнь", - призвали в Центре.
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Так, что , хер вам, а не Победы над партизанами.