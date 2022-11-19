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Новости Война
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Россия держит в двух морях 6 кораблей с 80 "Калибрами", - ВМС

ракета,ракети,калібр

Российская Федерация держит в Черном и Средиземном морях 6 ракетоносителей с суммарным залпом в 80 "Калибров".

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19.11.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп – 4 ракеты;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;

за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море – 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 15 судов, из них 7 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

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РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.

Россия держит в двух морях 6 кораблей с 80 Калибрами, - ВМС 01

Автор: 

ВМФ РФ (180) крылатые ракеты (888)


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Топ комментарии
+3
Зачем нам Средиземное море? Оттуда по нам ничего не прилетит
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19.11.2022 17:14 Ответить
+2
У Середземному морі можна топити ці корита отима безпілотниками, на які збирає Зеленський. Там нікому приписувати ті атаки.
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19.11.2022 17:54 Ответить
+2
Или помогло.
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19.11.2022 18:59 Ответить
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Зачем нам Средиземное море? Оттуда по нам ничего не прилетит
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19.11.2022 17:14 Ответить
Ага. З Каспійського теж.
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19.11.2022 17:35 Ответить
відправте їх в мацкву.. тобто до мацкви
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19.11.2022 17:35 Ответить
Це вони так до "мирних переговорів'' готуються.
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19.11.2022 17:44 Ответить
Про Середземне море натяк зрозуиілий.
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19.11.2022 17:52 Ответить
У Середземному морі можна топити ці корита отима безпілотниками, на які збирає Зеленський. Там нікому приписувати ті атаки.
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19.11.2022 17:54 Ответить
"в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп - 4 ракет"
У фрегата Адмирал Макаров 8 пусковых установок ракет Калибр. Значит, после нашей атаки у того адмирала что-то отмирало. Извините за каламбурчик.
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19.11.2022 18:12 Ответить
А де ж (наші і литовські) морські дрони? Є ж робота!
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19.11.2022 18:30 Ответить
На флагманском крейсере "Москва" тоже были "калибры".
Ему это не помогло.
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19.11.2022 18:58 Ответить
Или помогло.
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19.11.2022 18:59 Ответить
Судячи по тому, що ці колібрі ніяк не кінчаються, десь у роzzії налагоджене їх виробництво.

Не можу повірити, що у епоху сателітів не можна ті заводи виявити.
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19.11.2022 22:03 Ответить
 
 