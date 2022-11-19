Россия держит в двух морях 6 кораблей с 80 "Калибрами", - ВМС

Российская Федерация держит в Черном и Средиземном морях 6 ракетоносителей с суммарным залпом в 80 "Калибров".

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 19.11.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп – 4 ракеты;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;

за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море – 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 15 судов, из них 7 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

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РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.