Россия держит в двух морях 6 кораблей с 80 "Калибрами", - ВМС
Российская Федерация держит в Черном и Средиземном морях 6 ракетоносителей с суммарным залпом в 80 "Калибров".
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 19.11.2022:
в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, из которых 1 носитель крылатых ракет "калибр", общий залп – 4 ракеты;
в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
в Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;
за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
в Азовское море – 24 судна, из них 11 судов двигалось из пролива Босфор;
к Черному морю – 15 судов, из них 7 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.
РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.
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У фрегата Адмирал Макаров 8 пусковых установок ракет Калибр. Значит, после нашей атаки у того адмирала что-то отмирало. Извините за каламбурчик.
Ему это не помогло.
Не можу повірити, що у епоху сателітів не можна ті заводи виявити.