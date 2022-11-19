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Новини Війна
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Росія тримає у двох морях 6 кораблів з 80 "Калібрами", - ВМС

ракета,ракети,калібр

Російська Федерація тримає у Чорному та Середземному морях 6 ракетоносіїв із сумарним залпом у 80 "Калібрів".

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19.11.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 4 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

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в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;

за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Росія тримає у двох морях 6 кораблів з 80 Калібрами, - ВМС 01

Автор: 

ВМС рф (141) крилаті ракети (1080)


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Топ коментарі
+3
Зачем нам Средиземное море? Оттуда по нам ничего не прилетит
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19.11.2022 17:14 Відповісти
+2
У Середземному морі можна топити ці корита отима безпілотниками, на які збирає Зеленський. Там нікому приписувати ті атаки.
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19.11.2022 17:54 Відповісти
+2
Или помогло.
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19.11.2022 18:59 Відповісти
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Зачем нам Средиземное море? Оттуда по нам ничего не прилетит
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19.11.2022 17:14 Відповісти
Ага. З Каспійського теж.
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19.11.2022 17:35 Відповісти
відправте їх в мацкву.. тобто до мацкви
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19.11.2022 17:35 Відповісти
Це вони так до "мирних переговорів'' готуються.
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19.11.2022 17:44 Відповісти
Про Середземне море натяк зрозуиілий.
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19.11.2022 17:52 Відповісти
У Середземному морі можна топити ці корита отима безпілотниками, на які збирає Зеленський. Там нікому приписувати ті атаки.
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19.11.2022 17:54 Відповісти
"в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп - 4 ракет"
У фрегата Адмирал Макаров 8 пусковых установок ракет Калибр. Значит, после нашей атаки у того адмирала что-то отмирало. Извините за каламбурчик.
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19.11.2022 18:12 Відповісти
А де ж (наші і литовські) морські дрони? Є ж робота!
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19.11.2022 18:30 Відповісти
На флагманском крейсере "Москва" тоже были "калибры".
Ему это не помогло.
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19.11.2022 18:58 Відповісти
Или помогло.
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19.11.2022 18:59 Відповісти
Судячи по тому, що ці колібрі ніяк не кінчаються, десь у роzzії налагоджене їх виробництво.

Не можу повірити, що у епоху сателітів не можна ті заводи виявити.
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19.11.2022 22:03 Відповісти
 
 