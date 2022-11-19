Росія тримає у двох морях 6 кораблів з 80 "Калібрами", - ВМС
Російська Федерація тримає у Чорному та Середземному морях 6 ракетоносіїв із сумарним залпом у 80 "Калібрів".
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 19.11.2022:
в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 4 ракет;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;
за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;
до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.
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У фрегата Адмирал Макаров 8 пусковых установок ракет Калибр. Значит, после нашей атаки у того адмирала что-то отмирало. Извините за каламбурчик.
Ему это не помогло.
Не можу повірити, що у епоху сателітів не можна ті заводи виявити.