Росія тримає у двох морях 6 кораблів з 80 "Калібрами", - ВМС

Російська Федерація тримає у Чорному та Середземному морях 6 ракетоносіїв із сумарним залпом у 80 "Калібрів".

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 19.11.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп – 4 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

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в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет;

за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.