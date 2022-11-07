Россияне вывели в Черное море корабль с восемью "Калибрами"
Захватчики усилили свою группировку из трех кораблей в Черном море ракетоносителем с восемью "Калибрами".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.
Как прокомментировал Владислав Назаров обстановку по состоянию на 10:00 7 ноября, в Черном море враг усилил группировку из трех кораблей дополнительно одним ракетоносителем, снаряженным восемью "Калибрами". Однако в штормовом море все суда держатся у южного крымского побережья - подальше от украинского оружия и ближе к пунктам базирования.
Также спикер оперативного командования "Південь" отметил, что штормовая погода усилила минную опасность, но это больше касается выноса мин до уреза воды. Функционирование зерновых коридоров продолжается в соответствии с графиком, скоординированным Стамбульским центром.
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эх...не с нашим то счастьем )))
ЗеКодломойские чуваки Кучмисты не разрешат...🤣😛