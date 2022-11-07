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Россияне вывели в Черное море корабль с восемью "Калибрами"

ракета,ракети,калібр

Захватчики усилили свою группировку из трех кораблей в Черном море ракетоносителем с восемью "Калибрами".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров.

Как прокомментировал Владислав Назаров обстановку по состоянию на 10:00 7 ноября, в Черном море враг усилил группировку из трех кораблей дополнительно одним ракетоносителем, снаряженным восемью "Калибрами". Однако в штормовом море все суда держатся у южного крымского побережья - подальше от украинского оружия и ближе к пунктам базирования.

Также спикер оперативного командования "Південь" отметил, что штормовая погода усилила минную опасность, но это больше касается выноса мин до уреза воды. Функционирование зерновых коридоров продолжается в соответствии с графиком, скоординированным Стамбульским центром.

Смотрите также: Турция не пропустила российские корабли, которые хотели обстреливать Украину, – журналист Клименко. ФОТО

ВМФ РФ (180) корабль (2042) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+19
Ещё одна атака ЗСУ и касапский черноморский гофнофлот уйдет в потусторонний мир.
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07.11.2022 14:45
+14
Дві ракети "Нептун" і немає того смердючого терористичного корабля, але Боневтік замість цих ракет будував чомусь дороги. Де ракети і дороги Вова?
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07.11.2022 14:58
+7
треба їх дронити
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07.11.2022 14:45
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треба їх дронити
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07.11.2022 14:45 Ответить
гідробайками
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07.11.2022 14:58 Ответить
Ещё одна атака ЗСУ и касапский черноморский гофнофлот уйдет в потусторонний мир.
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07.11.2022 14:45 Ответить
Дроны, фас
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07.11.2022 14:46 Ответить
вот если б мина, лучше две))) оторвались удачно...
эх...не с нашим то счастьем )))
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07.11.2022 14:53 Ответить
якщо будівлю адміністрації ******** коли там немає персоналу,не варто очікувать вагомого удару по "калібрам"
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07.11.2022 14:55 Ответить
Подлодка КУРСк тоже взяла Курс на Севастополь...🤣для поддержки штанов дырявых...,кстати адмирал Макаров взорвали ровно день в день со взрывом Линкора Новороссийск... да 29 октября 1955 года и тоже кажись в Севасе...Совпадение?не думаю...🤣😛
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07.11.2022 14:58 Ответить
Дві ракети "Нептун" і немає того смердючого терористичного корабля, але Боневтік замість цих ракет будував чомусь дороги. Де ракети і дороги Вова?
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07.11.2022 14:58 Ответить
Ще не встигли ракети на колесиках зробити, щоб по тих дорогах їздили. Хоча ідея цікава.
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07.11.2022 15:03 Ответить
усього за 120 грн
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07.11.2022 18:23 Ответить
Нема ні ракет не доріг- на жаль.
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07.11.2022 15:05 Ответить
є патриоти - рьігі/опзж, на вагу.
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07.11.2022 15:11 Ответить
тому що не Вова а вава
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07.11.2022 18:25 Ответить
По окончании горячей фазы войны с крысами путлера...инвестор в Украину валом повалит...из Британии США Германии Франции и т.д.,,а я говорю не повалит ...
ЗеКодломойские чуваки Кучмисты не разрешат...🤣😛
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07.11.2022 15:10 Ответить
А кто им просить будет?
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07.11.2022 15:23 Ответить
откуда вывели с поздемной бухты..если пролив закрыт
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07.11.2022 15:16 Ответить
Чомусь при найпершій нагоді ї...ть по кораблях,а скупчення дронів в бяларусі не чіпають(
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07.11.2022 16:01 Ответить
 
 