Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Словакии
Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" осуществил повторную тестовую поставку электроэнергии из Европы.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Цензор.НЕТ.
Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт в течение 2 часов государственный энерготрейдер успешно осуществил 19 ноября. За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО "ЭКУ". Первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября.
Отмечается, что импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае необходимости для энергосистемы.
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+3 Dmytro Shevchenko #525989
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https://ua-energy.org/uk*****************-skhvalyv-zbilshennia-taryfiv-ukrenerho-na-2023-rik-u-15-45-razy?fbclid=IwAR2Kroc1Oq1iNuGdSC8Cs72IzEuM6oQEPzt1qF69JzN5EavSnCVY6PI6eUU Регулятор схвалив збільшення тарифів "Укренерго" на 2023 рік у 1,5-4,5 рази