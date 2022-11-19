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Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Словакии

энергетика

Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" осуществил повторную тестовую поставку электроэнергии из Европы.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Цензор.НЕТ.

Тестовую поставку импортной электроэнергии из Словакии мощностью 1 МВт в течение 2 часов государственный энерготрейдер успешно осуществил 19 ноября. За последний месяц это уже вторая тестовая поставка по импортным контрактам АО "ЭКУ". Первый тест импорта электроэнергии компания провела 27 октября.

Отмечается, что импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае необходимости для энергосистемы.

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Автор: 

Словакия (992) энергетика (2567) Тарифы на электроэнергию (2174)


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Топ комментарии
+3
Это для приграничных областей с ЕС. Для условной Киевской области это ничего не даст
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19.11.2022 18:03 Ответить
+3
то для омани..чи Оману..якщо Словаччина може нам підкикути ліпєстрічество, то чому нам гундосять про зруйновану енергосистему, повалені ЛЕП..з Європи воно пішки ходить? чи каністрами возять?
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19.11.2022 18:08 Ответить
+3
То що, вже за кордон як нам пропонував ахметка не треба їхати?
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19.11.2022 18:19 Ответить
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Это для приграничных областей с ЕС. Для условной Киевской области это ничего не даст
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19.11.2022 18:03 Ответить
то для омани..чи Оману..якщо Словаччина може нам підкикути ліпєстрічество, то чому нам гундосять про зруйновану енергосистему, повалені ЛЕП..з Європи воно пішки ходить? чи каністрами возять?
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19.11.2022 18:08 Ответить
Проблема не в лепах! Зруйнована ТЕС не здатна ВИРОБЛЯТИ електричний струм! І щоб її відремонтувати треба місяці, а не години чи дні, як для ремонту леп.
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19.11.2022 18:14 Ответить
а приграничные области мы уже не считаем? если для них можно найти решение, это уже хорошо
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19.11.2022 20:46 Ответить
офис повербанки заряджав...
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19.11.2022 18:04 Ответить
То що, вже за кордон як нам пропонував ахметка не треба їхати?
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19.11.2022 18:19 Ответить
Уже ёлки продавать будут у нас)) Только что объявили о том, что уже вырастили несколько десятков тысяч новогодних деревьев. Значит, можно оставаться праздновать ДОМА)))
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19.11.2022 18:23 Ответить
Зразу казав що все Це для того щоб Ми з Вами купували єлектрику за Европейску ціну.
Ось побачите.
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19.11.2022 18:44 Ответить
Ага, зарплати у нас вже Европейські. І вчителі по чотири тисячі долярів отримують.
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19.11.2022 18:50 Ответить
Краще електрика за європейську ціну ніж повна її відсутність. В кінці кінців можна вимкнути максимальну кількість електроприладів.
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19.11.2022 19:09 Ответить
Краще електрика за європейську ціну ніж повна її відсутність.
Ось для цього влада і вимикає нам світло,щоб ви так думали і приготували нам подарунки:
https://ua-energy.org/uk*****************-skhvalyv-zbilshennia-taryfiv-ukrenerho-na-2023-rik-u-15-45-razy?fbclid=IwAR2Kroc1Oq1iNuGdSC8Cs72IzEuM6oQEPzt1qF69JzN5EavSnCVY6PI6eUU Регулятор схвалив збільшення тарифів "Укренерго" на 2023 рік у 1,5-4,5 рази
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19.11.2022 22:51 Ответить
 
 