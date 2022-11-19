Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію із Словаччини
Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" здійснив повторне тестове постачання електроенергії з Європи.
Про це йдеться у пресрелізі компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин державний енерготрейдер успішно здійснив 19 листопада. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня.
Зазначається, шо наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.
Топ коментарі
+3 Dmytro Shevchenko #525989
показати весь коментар19.11.2022 18:03 Відповісти Посилання
+3 Марина Кравець
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+3 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар19.11.2022 18:19 Відповісти Посилання
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Ось для цього влада і вимикає нам світло,щоб ви так думали і приготували нам подарунки:
https://ua-energy.org/uk*****************-skhvalyv-zbilshennia-taryfiv-ukrenerho-na-2023-rik-u-15-45-razy?fbclid=IwAR2Kroc1Oq1iNuGdSC8Cs72IzEuM6oQEPzt1qF69JzN5EavSnCVY6PI6eUU Регулятор схвалив збільшення тарифів "Укренерго" на 2023 рік у 1,5-4,5 рази