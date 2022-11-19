Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію із Словаччини

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" здійснив повторне тестове постачання електроенергії з Європи.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин державний енерготрейдер успішно здійснив 19 листопада. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня.

Зазначається, шо наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

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