УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11216 відвідувачів онлайн
Новини
3 698 12

Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію із Словаччини

энергетика

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" здійснив повторне тестове постачання електроенергії з Європи.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини потужністю 1 МВт протягом 2 годин державний енерготрейдер успішно здійснив 19 листопада. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами АТ "ЕКУ". Перший тест імпорту електроенергії компанія здійснила 27 жовтня.

Зазначається, шо наразі імпорт електроенергії не носить комерційного характеру та здійснюється для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блекаут в Україні малоймовірний, але ситуація надто складна: для відновлення електростанцій необхідно 900 елементів обладнання, мережі - 9 тисяч, - ДТЕК

Автор: 

Словаччина (1113) енергетика (2613) електроенергія (6253)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Это для приграничных областей с ЕС. Для условной Киевской области это ничего не даст
показати весь коментар
19.11.2022 18:03 Відповісти
+3
то для омани..чи Оману..якщо Словаччина може нам підкикути ліпєстрічество, то чому нам гундосять про зруйновану енергосистему, повалені ЛЕП..з Європи воно пішки ходить? чи каністрами возять?
показати весь коментар
19.11.2022 18:08 Відповісти
+3
То що, вже за кордон як нам пропонував ахметка не треба їхати?
показати весь коментар
19.11.2022 18:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это для приграничных областей с ЕС. Для условной Киевской области это ничего не даст
показати весь коментар
19.11.2022 18:03 Відповісти
то для омани..чи Оману..якщо Словаччина може нам підкикути ліпєстрічество, то чому нам гундосять про зруйновану енергосистему, повалені ЛЕП..з Європи воно пішки ходить? чи каністрами возять?
показати весь коментар
19.11.2022 18:08 Відповісти
Проблема не в лепах! Зруйнована ТЕС не здатна ВИРОБЛЯТИ електричний струм! І щоб її відремонтувати треба місяці, а не години чи дні, як для ремонту леп.
показати весь коментар
19.11.2022 18:14 Відповісти
а приграничные области мы уже не считаем? если для них можно найти решение, это уже хорошо
показати весь коментар
19.11.2022 20:46 Відповісти
офис повербанки заряджав...
показати весь коментар
19.11.2022 18:04 Відповісти
То що, вже за кордон як нам пропонував ахметка не треба їхати?
показати весь коментар
19.11.2022 18:19 Відповісти
Уже ёлки продавать будут у нас)) Только что объявили о том, что уже вырастили несколько десятков тысяч новогодних деревьев. Значит, можно оставаться праздновать ДОМА)))
показати весь коментар
19.11.2022 18:23 Відповісти
Зразу казав що все Це для того щоб Ми з Вами купували єлектрику за Европейску ціну.
Ось побачите.
показати весь коментар
19.11.2022 18:44 Відповісти
Ага, зарплати у нас вже Европейські. І вчителі по чотири тисячі долярів отримують.
показати весь коментар
19.11.2022 18:50 Відповісти
Краще електрика за європейську ціну ніж повна її відсутність. В кінці кінців можна вимкнути максимальну кількість електроприладів.
показати весь коментар
19.11.2022 19:09 Відповісти
Краще електрика за європейську ціну ніж повна її відсутність.
Ось для цього влада і вимикає нам світло,щоб ви так думали і приготували нам подарунки:
https://ua-energy.org/uk*****************-skhvalyv-zbilshennia-taryfiv-ukrenerho-na-2023-rik-u-15-45-razy?fbclid=IwAR2Kroc1Oq1iNuGdSC8Cs72IzEuM6oQEPzt1qF69JzN5EavSnCVY6PI6eUU Регулятор схвалив збільшення тарифів "Укренерго" на 2023 рік у 1,5-4,5 рази
показати весь коментар
19.11.2022 22:51 Відповісти
 
 