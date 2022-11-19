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Новости Война
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Падение ракеты в Польше - напоминание о безрассудстве Путина, - Остин

остін,ллойд

Падение ракеты в Польше стало очередным напоминанием мировому сообществу о безрассудстве развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Трагический и тревожный взрыв в Польше на этой неделе напомнил всему миру о безрассудстве избранной Путиным войны", - отметил министр обороны США, имея в виду ракету, упавшую в Польше недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

Читайте также: Инцидент в Пшеводуве трагичен, но война – трагедия куда большего масштаба, - Качиньский

Автор: 

Пентагон (1469) Польша (8510) ракеты (3612) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+17
нерозсудливість Путіна

Яке ж хароше, акуратне, обтічне та політично обережне слово "нерозсудливість"!
(сякається розчулено)
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19.11.2022 22:39 Ответить
+16
Як повертається язик таке казати про цього вбивцю, ката, людожера, потвору?
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19.11.2022 23:05 Ответить
+15
Це він так м'яко нагадав про те, що чітко артикулював Нємцов: він ійобнутий, щоб ви знали, пуйло
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19.11.2022 22:46 Ответить
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нерозсудливість Путіна

Яке ж хароше, акуратне, обтічне та політично обережне слово "нерозсудливість"!
(сякається розчулено)
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19.11.2022 22:39 Ответить
Як повертається язик таке казати про цього вбивцю, ката, людожера, потвору?
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19.11.2022 23:05 Ответить
Отож-бо...
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19.11.2022 23:10 Ответить
********* ***** ,ботоксного педофила, давно известна , но весь ужас в том , что на кацапии 82% таких же выродков ,убийц -садистов‼️
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20.11.2022 03:15 Ответить
невже 20 млн. кацап1в не *бнутих - не в1риться
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20.11.2022 10:27 Ответить
А розсудок хоч був, розпочинаючи війну?
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19.11.2022 22:41 Ответить
Нерозсудлевість? Та воно упороте на всю голову.
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19.11.2022 22:43 Ответить
Судячи з заяв всіх західних політиків і військових, вони впевнені в перемозі України, але не хочуть, щоб вона була швидкою, бо ще не вирішили що робити з московією взагалі і з ботоксним конкретно.
Вирішуйте вже швидше - гинуть громадяни України!
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19.11.2022 22:45 Ответить
Це він так м'яко нагадав про те, що чітко артикулював Нємцов: він ійобнутий, щоб ви знали, пуйло
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19.11.2022 22:46 Ответить
він просто зациклений у своєі імперскій парадигмі і знутри для нього там усе логічно
зовні це дійсно виглядає як упоротість та майже **********
людина його складу якщо пощастить може бути добрим офіцером як Еізенхауер або видатним інвестором як Баффет але на жаль склалося інакше
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19.11.2022 22:58 Ответить
Не може, бо воно з дитинства є терпілою. Маленьке чмо, над яким знущалися в школі і у дворі. Зазвичай такі виростають або в якесь чучело, що працює в школі чи бібліотеці, а по вихідним розважається розкиданням яду, щоб труїти вуличних тварин. Але сталося інакше.
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20.11.2022 08:54 Ответить
І всьо? Дітятко нерозсудливе. Толерантне гандоння
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19.11.2022 22:52 Ответить
Очільник DoD вас обов'язково почує та ще й, не дай бог, розплачеться від такої образи.🥱
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19.11.2022 23:09 Ответить
Ну то Ви черкніть йому, дермак з ботоферми дасть добро, чи ні?
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19.11.2022 23:39 Ответить
Угу,згоден
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20.11.2022 09:42 Ответить
а реакція нато говорить про відсутність у нато яєць
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19.11.2022 22:52 Ответить
Та звідки ж у НАТО яйця, вони всі у вас.
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19.11.2022 23:17 Ответить
У нас, тут правий
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19.11.2022 23:41 Ответить
Так, яйця тухлi в вас тобiч.
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20.11.2022 00:14 Ответить
Ботяра, знову ник змінило, коли ж ви вже нажеретесь. Що,''семеро по лавкам'', ''токмо волею жени''? Чи ідейна гніда
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20.11.2022 00:25 Ответить
Нажерлась... Так воно твоi'м цапостаном смердить. Вам аби жерти, срати та вбивати.
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20.11.2022 09:47 Ответить
Вам флажки видають, як робочий реквізит, чи самі ліпитє? Ну жуткий українець, ще більш жуткий патріот
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20.11.2022 11:44 Ответить
Sei assai scandalosa, vera e propria russa maiale.
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20.11.2022 13:55 Ответить
Гугл прийде тобі на допомогу. Звалив (якщо), то й сиди там нишком, вчитель ''родіну любіть'' хренов
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20.11.2022 17:01 Ответить
Forse ti fa sfodisfare locuzione "vaffandrilici" meschinità da pacchiana. Cercala inalfabetica.
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20.11.2022 19:01 Ответить
Все таки проплачений бот, не помилилась
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20.11.2022 19:31 Ответить
У цапья тiльки боти та проплата у бошках, бо заробляти - руки з задницi торчать. кадзапедка.
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21.11.2022 01:52 Ответить
Так, я маю iталiйську вищу медичну освiту, в мене нема€ нужди крохи пiд столом збирать, на вiдмiннiсть вiд тебе, цапка лiмитована та немита.
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21.11.2022 01:58 Ответить
Шо ж Ви тут ошиваєтесь, італійське медичне світило? У декого і по 3 освіти, але ''не в коня корм''.
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21.11.2022 05:55 Ответить
Да, тут вже один з гарвардської школи економіки був. Такі ж слова знає, як Ви. Таки одна в вас ''школа'', жлобська ( термін по Жванецькому).
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21.11.2022 06:01 Ответить
у нас , не у вас? засланий кізячок?
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19.11.2022 23:50 Ответить
Тобто ракети по Україні - це ознака розсудливості?
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19.11.2022 22:56 Ответить
Остин отметил важный момент. Безрассудство Путина имеет место быть. И безрассудство давно превратилось в еще один инструмент в его арсенале шантажа.
Важно помнить и это, точное утверждение специалиста:
«С точки зрения правил поведения, прогибаться ни в коем случае нельзя, потому что это приведет лишь к одному: шантажист распалится, и вероятность того, что он начнет выдвигать эти требования повторно, очень велика. Шантажист - это существо, которому нельзя доверять вообще. Кроме того, любые попытки с ним договориться будут структурно абсурдными: теряется смысл. Если договорился с шантажистом, в чем тогда идея?»
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19.11.2022 22:56 Ответить
Если бы все было так просто, шантажистов бы не было. Ситуация зависит от того, чем угрожает шантажист, имеет ли он возможность и реальное намерение осуществить угрозу, а так же, чуть ли не в первую очередь, от реакции на угрозу тех, за кого вы отвечаете. Например, если шантажист захватил чью-то семью и угрожает ее уничтожить, а этот кто-то бескомпромиссно посылает его *****, не желая договариваться, то, даже в случае победы, в семье будут большие проблемы и кто-то может ее вовсе лишиться. Потому что семья не ожидает, что с ней будут играть в такую рулетку из-за абстрактных принципов.
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19.11.2022 23:10 Ответить
А их и нет, там, где шантажист получат отпор. Безрассудное поведение Путина, это логический исход политики потыканий, в течении последних двух десятков лет. Когда в начале нулевых Запад принял эти правила игры, видимо рассчитывая, что со временем он изменится, и чего не произошло. Мне кажется, этот важный вывод все еще предстоит сделать. Этот шантажист, прежде чем захватить семью, уже был на заметке, но никто не хотел брать ответственность и выходить из этой порочной игры, в надежде, авось, ничего не будет, это и есть та самая рулетка.
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19.11.2022 23:33 Ответить
але ж залякати погрозами не спрацює - бити треба по тому що для нього справді важливе а це імперська структура та вертикаль управління яку він відбудовує протягом 20 років
треба ії розвалювати як конкретно не знаю
російська імперія падала у 1917 коли вертикаль влади більше не працювала
це мій особистий научний погляд
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19.11.2022 23:14 Ответить
Это так. Но именно это сделать трудно. Потому что они создали систему, зацикленную на одного главного мудака. Все звенья этой цепи, скрепленные привилегиями, коррупцией «по чину» и репрессиями, заинтересованы в ее сохранении. Многим звеньям, даже не самом верху, эта война - как серпом по яйцам. Но они вынуждены ее поддерживать. Ибо если рухнет *****, рухнет вся система и сама страна, и их завалит. И чем дальше это тянется, тем больший круг оказывается замазанным кровью и совместными преступлениями. Они сделали выводы из перестройки. Они знают почему развалился совок - ему дали развалиться, бездействием верхушки в вертикально организованной системе. И они больше этого не допустят. Так что процесс распада остатков империи - неизбежный - простым и быстрым не будет.
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19.11.2022 23:29 Ответить
вижу ты понимаешь смысл
процесс распада империи неизбежный это так
и он неизбежен
когда случится ХЗ надеюсь переживем и станцуем на могиле
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20.11.2022 03:38 Ответить
Вчора окупанти випустили 5 ракет по "Мотор-Січі" і знищили підприємство. Помста за Богуслаєва.
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19.11.2022 22:59 Ответить
Цього колаборанта, який бігав з автоматом вулицями Енергодара і всіляко демонстрував лояльність окупантам, його російські господарі сьогодні просто викинули, як непотріб.

Олександра Волгу, «мера» Енергодара, зрадника, колаборанта, звільнили з посади. Про це російським пропагандистам сказали в окупаційній адміністрації регіону.

А ще Олександру Волзі заборонили перебувати на території окупованої частини Запорізької області. Тимчасово «виконувати обов'язки мера» призначили Євгена Балицького. Цікаво, чи видворять колаборанта на підконтрольну територію або він втече до Росії.
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19.11.2022 22:59 Ответить
спрощена до мінімуму процедура прийняття українських біженців до штатів і гос. программа підтримки - не пожалієте.
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19.11.2022 23:00 Ответить
по бажанню
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19.11.2022 23:45 Ответить
Це усі кацапи такі "нерозсудливі." Нищити ту наволоч без жалю необхідно! Чимбільше і чимдужче! Європейців з тих дикунів-нелюдів не буде НІКОЛИ!
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19.11.2022 23:07 Ответить
«Нерозсудливість ман'яка». Раджу перечитати ще раз.
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19.11.2022 23:15 Ответить
Остин и Блинкин = так называемые ястребы, поэтому их речи часто не совпадают с "голубятней" из Салливана, Милли и Байдена.
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19.11.2022 23:32 Ответить
Генерал Остин идин из самых больших друзей Украины в Пентагоне. Оскорбить его значит доставить удовольствие Ермаку и Путину. Если Украина может расчитывать на помощь, так это от этого генерала.
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20.11.2022 01:21 Ответить
Остін сказав в морг -- значить в морг)
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20.11.2022 03:32 Ответить
Остин не может сказать, что путин - дебил.
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20.11.2022 05:04 Ответить
Ну да , ну да , нерозсудливо, сделать два полетных задания, на двух ракетах стоимостью 13000000 $ , ***** сделал просто так не подумав , ага ,конечно верим . И главное , как мягко две ракеты превратились в одну ,
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20.11.2022 05:58 Ответить
Табах каже що у Путіна є компромат на синка Байдена, от того дві ракети можуть в одну прєвращаться і в Україну зброя йде мікродозами
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20.11.2022 08:23 Ответить
Ітіть-колотіть,кароч(
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20.11.2022 09:45 Ответить
 
 