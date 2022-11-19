Падение ракеты в Польше - напоминание о безрассудстве Путина, - Остин

Падение ракеты в Польше стало очередным напоминанием мировому сообществу о безрассудстве развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Трагический и тревожный взрыв в Польше на этой неделе напомнил всему миру о безрассудстве избранной Путиным войны", - отметил министр обороны США, имея в виду ракету, упавшую в Польше недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.

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