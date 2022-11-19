Падение ракеты в Польше - напоминание о безрассудстве Путина, - Остин
Падение ракеты в Польше стало очередным напоминанием мировому сообществу о безрассудстве развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Трагический и тревожный взрыв в Польше на этой неделе напомнил всему миру о безрассудстве избранной Путиным войны", - отметил министр обороны США, имея в виду ракету, упавшую в Польше недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека.
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+17 Алекс Скела
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+15 Olga Pelle
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Яке ж хароше, акуратне, обтічне та політично обережне слово "нерозсудливість"!
(сякається розчулено)
Вирішуйте вже швидше - гинуть громадяни України!
зовні це дійсно виглядає як упоротість та майже **********
людина його складу якщо пощастить може бути добрим офіцером як Еізенхауер або видатним інвестором як Баффет але на жаль склалося інакше
Важно помнить и это, точное утверждение специалиста:
«С точки зрения правил поведения, прогибаться ни в коем случае нельзя, потому что это приведет лишь к одному: шантажист распалится, и вероятность того, что он начнет выдвигать эти требования повторно, очень велика. Шантажист - это существо, которому нельзя доверять вообще. Кроме того, любые попытки с ним договориться будут структурно абсурдными: теряется смысл. Если договорился с шантажистом, в чем тогда идея?»
треба ії розвалювати як конкретно не знаю
російська імперія падала у 1917 коли вертикаль влади більше не працювала
це мій особистий научний погляд
процесс распада империи неизбежный это так
и он неизбежен
когда случится ХЗ надеюсь переживем и станцуем на могиле
Олександра Волгу, «мера» Енергодара, зрадника, колаборанта, звільнили з посади. Про це російським пропагандистам сказали в окупаційній адміністрації регіону.
А ще Олександру Волзі заборонили перебувати на території окупованої частини Запорізької області. Тимчасово «виконувати обов'язки мера» призначили Євгена Балицького. Цікаво, чи видворять колаборанта на підконтрольну територію або він втече до Росії.