Инцидент в Пшеводуве трагичен, но война – трагедия куда большего масштаба, - Качиньский

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты является трагическим, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

"Буквально три дня назад мы имели драматическое - казалось, очень драматическое, поскольку сначала считалось, что это была российская ракета - событие в нашей стране. Упало что-то, что было описано как ракета, но ракета с боеголовкой", - сказал Ярослав Качиньский, отметив, что сейчас идет расследование, поэтому он не хочет комментировать детали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Но все указывает на то, что это была ракета, выпущенная в оборонительных целях украинцами, и что - возможно - часть этой ракеты упала на территорию Польши, добавил он.

"Это просто инцидент, трагический инцидент, потому что погибло два человека. Мы имеем дело с трагедией, но эта война - трагедия несравненно большего масштаба и эта война на наших границах", - сказал Качиньский.

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Взрыв в поселке Пшеводув на Люблинщине произошел во второй половине дня 15 ноября. По предварительной информации, ракета упала вблизи зерносушилки. Два человека погибли.

Во вторник россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они выпустили около 100 ракет. Сначала подозревалось, что на Пшеводув упала российская ракета, но по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Украинцы требовали доступа к расследованию взрыва. Польская сторона согласилась предоставить им доступ к месту трагедии. Украинские эксперты провели там около 3 часов.

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.