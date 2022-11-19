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Новости Война
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Инцидент в Пшеводуве трагичен, но война – трагедия куда большего масштаба, - Качиньский

ракета,польща

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты является трагическим, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

"Буквально три дня назад мы имели драматическое - казалось, очень драматическое, поскольку сначала считалось, что это была российская ракета - событие в нашей стране. Упало что-то, что было описано как ракета, но ракета с боеголовкой", - сказал Ярослав Качиньский, отметив, что сейчас идет расследование, поэтому он не хочет комментировать детали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Но все указывает на то, что это была ракета, выпущенная в оборонительных целях украинцами, и что - возможно - часть этой ракеты упала на территорию Польши, добавил он.

"Это просто инцидент, трагический инцидент, потому что погибло два человека. Мы имеем дело с трагедией, но эта война - трагедия несравненно большего масштаба и эта война на наших границах", - сказал Качиньский.

Также читайте: У Польши есть только два союзника - Украина и Великобритания, - Качиньский

Взрыв в поселке Пшеводув на Люблинщине произошел во второй половине дня 15 ноября. По предварительной информации, ракета упала вблизи зерносушилки. Два человека погибли.

Во вторник россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они выпустили около 100 ракет. Сначала подозревалось, что на Пшеводув упала российская ракета, но по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Украинцы требовали доступа к расследованию взрыва. Польская сторона согласилась предоставить им доступ к месту трагедии. Украинские эксперты провели там около 3 часов.

Также читайте: Падение ракеты не вызвало напряжения в отношениях Польши и Украины, - Канцелярия Дуды

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Автор: 

Качиньский Ярослав (65) Польша (8510) ракеты (3612)


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Топ комментарии
+18
Це не інцидент, це перевірка НАТО "на вошивість".А з літаками в морі це друга серія, попустите то буде цілий "серіял"
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19.11.2022 20:42 Ответить
+13
Ніякий це не інцидент, так московити перевірили вас наскільки ви обка.каєтесь......... А ви обкакались і обпісялись...........
Тепер, як прилетить ще, вони впевнені, що ви сцикливі невдахи запхаєте голову в пісок і будете тільки стурбованими і обкаканими...........
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19.11.2022 20:48 Ответить
+8
Ой Качинский , тебе первое вранье , о самолете с братом , боком сейчас вылазит . И это вранье тоже боком вылезет , еще будете жалеть , что ничего не хотите видеть , очевидных фактов . Во первых ракет было две , во вторых не могла ракета ПВО взорваться на земле , и где следы шрапнели Я так понял , что надо ждать теперь удара ЯО от ***** Тоже спишут на болотный газ радиоактивный
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19.11.2022 21:14 Ответить
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Підозрюють, що ракета українська, але українські експерти мали доступ до міста падіння 3 години.
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19.11.2022 20:41 Ответить
А может надо закончить расследование?

Зачем сейчас спекулировать и гадать.

Допустите украинских экспертов к работе комиссии. Ознамте с результатами спектрального анализа металла и тд.

Посмотреть на место это не «расследование».
в любом случае скрывает тут нечего.

У Польши и Украины общий враг.

ПС. Интересно, а как решается Польшей вопрос передачи самолетов
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19.11.2022 23:24 Ответить
Це не інцидент, це перевірка НАТО "на вошивість".А з літаками в морі це друга серія, попустите то буде цілий "серіял"
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19.11.2022 20:42 Ответить
Ніякий це не інцидент, так московити перевірили вас наскільки ви обка.каєтесь......... А ви обкакались і обпісялись...........
Тепер, як прилетить ще, вони впевнені, що ви сцикливі невдахи запхаєте голову в пісок і будете тільки стурбованими і обкаканими...........
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19.11.2022 20:48 Ответить
Чекаємо офіційної експертизи зі всіх сторон
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19.11.2022 20:56 Ответить
Висновок вже воголосив Байден зразу після інциденту!
Ракета українська і крапка. НАТО не відповідатиме.
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19.11.2022 20:58 Ответить
Ізвращенец?
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19.11.2022 21:43 Ответить
Тобто - збоченець…
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19.11.2022 23:39 Ответить
Так, з усіх жеж сторін
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19.11.2022 23:50 Ответить
Пока не найдут рашисткую ракету картина трагедии будет не полная.
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19.11.2022 20:48 Ответить
...цікаво, квартальний поц додумається вибачитися перед поляками?
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19.11.2022 20:57 Ответить
Недай Бог прилетить по Кракову чи Парижу, сто відсотків знову обдристаються зі страху, зі своєю "натівською дирявою парасолькою"
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19.11.2022 21:00 Ответить
Доречі, Китай, Іран, ПнКорея теж висновки собі зробили....... Хвальоне НАТО це боягузи і їх неварто боятись. Одні панти...
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19.11.2022 21:02 Ответить
Ой Качинский , тебе первое вранье , о самолете с братом , боком сейчас вылазит . И это вранье тоже боком вылезет , еще будете жалеть , что ничего не хотите видеть , очевидных фактов . Во первых ракет было две , во вторых не могла ракета ПВО взорваться на земле , и где следы шрапнели Я так понял , что надо ждать теперь удара ЯО от ***** Тоже спишут на болотный газ радиоактивный
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19.11.2022 21:14 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2022 23:09 Ответить
GANS MUSIC навіщо її чекати, байден усе вже розповів ось так і казав англійською обісрались
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19.11.2022 21:20 Ответить
Ну-у, і ще трошки ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2022 23:16 Ответить
Ось тут пояснюється чому рашистська ракета летіла в тому напрямку, але не зрозуміло, як вона могла відхилитися від цілі на кількадесят кілометрів. І як так сталося, що українська зенітна ракета полетіла в зворотньому від того напрямку, в якому вона мала летіти: https://t.me/nusspavlo/6536
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19.11.2022 21:25 Ответить
Достаточно включить рос ТВ и послушать как они сами, фактически, признают, что ракеты были ихними, смеются с НАТО, которое испугалось....
Ржут как будут бить по объектам в странах НАТО....
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19.11.2022 21:30 Ответить
Панове з НАТО, зауважте собі, що від часу проголошеня, вердикту про "українську" ракету, путлєр со товаріщі почали підготовку до вторгнення у Європу. Ресурсів йому явно висточить, враховуючи й те, що ви самі його забезпечуєте грошима на це.
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19.11.2022 21:31 Ответить
Розумаки, писки зтуліть і згадайте такі людські чесноти: Д - делікатність, П - порядність.
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19.11.2022 21:35 Ответить
Відвали
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19.11.2022 21:45 Ответить
Украинцам даже не дают ознакомится с документами расследования. Якобы нет договоров. Это полный бред. И версия о том что кацапская ракета настолько жестко маневрировала что обходила Добротворскую ТЭС со стороны Польши не выдерживает никакой критики.
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19.11.2022 21:41 Ответить
Стидоба і позорисько нато. Таки літак зі справжньою елітою Польші ковтнули не просто так
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19.11.2022 22:12 Ответить
А может это вовсе не был технический сбой, а целенаправленный удар по стране НАТО. До сих пор все мусолят три версии - удар РФ целенаправленный, удар РФ с течническим сбоем и удар Украины с техническим сбоем. Но как-то ускальзывет всем вариант с целенаправленным ударом Украины. Может каким-то горячим головам в Украине в отчаяние это показалось единстненным вариантом выхода из ситуации - спровоцировать НАТО на пятую статью, а когда началась бы по истине Большая Война, никому бы уже не было дело до какой-то ракеты и ее принадлежности. Так что угомонитесь с обсобачиванием НАТО, потому что как раз НАТО экзамин "на вшивость" сдало блестяще и пусть сейчас работает комиссия. Я больше чем уверен, даже при этом менее всего вероятным вариянте, правду замнут и останется только технический сбой, все для победы Украины.
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19.11.2022 22:22 Ответить
Перевожу на человеческий: - Мы лососнули тунца, но мы крутые, ведь чем-то покрупнее нам провести по губам побоялись.
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19.11.2022 22:24 Ответить
 
 