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Новини Війна
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Інцидент в Пшеводуві трагічний, але війна - трагедія куди більшого масштабу, - Качинський

ракета,польща

Лідер керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що інцидент з падінням ракети є трагічним, бо загинули люди, але війна є трагедією набагато більшого масштабу.

"Буквально три дні тому ми мали драматичну - здавалося, дуже драматичну, оскільки спочатку вважалося, що це була російська ракета - подію в нашій країні. Впало щось, що було описано як ракета, але ракета з боєголовкою", - сказав Ярослав Качинський, наголосивши, що наразі триває розслідування, тому він не хоче коментувати деталі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Але все вказує на те, що це була ракета, випущена в оборонних цілях українцями, і що - можливо - частина цієї ракети впала на територію Польщі, додав він.

"Це просто інцидент, трагічний інцидент, тому що загинуло двоє людей. Ми маємо справу з трагедією, але ця війна - трагедія незрівнянно більшого масштабу і ця війна на наших кордонах ", - сказав Качинський.

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Вибух у селищі Пшеводув на Люблінщині стався у другій половині дня 15 листопада. За попередньою інформацією, ракета впала поблизу зерносушарки. Двоє людей загинули.

У вівторок росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Вони випустили близько 100 ракет. Спочатку підозрювалося, що на Пшеводув впала російська ракета, але за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.

Українці вимагали доступу до розслідування вибуху. Польська сторона погодилася надати їм доступ до місця трагедії. Українські експерти провели там близько 3 годин.

Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши двох людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їхніх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Президент США Джо Байден повідомив G7 і партнерам по НАТО, що ракетний вибух на сході Польщі був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Автор: 

Качинський Ярослав (38) Польща (8628) ракети (4072)


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Топ коментарі
+18
Це не інцидент, це перевірка НАТО "на вошивість".А з літаками в морі це друга серія, попустите то буде цілий "серіял"
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19.11.2022 20:42 Відповісти
+13
Ніякий це не інцидент, так московити перевірили вас наскільки ви обка.каєтесь......... А ви обкакались і обпісялись...........
Тепер, як прилетить ще, вони впевнені, що ви сцикливі невдахи запхаєте голову в пісок і будете тільки стурбованими і обкаканими...........
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19.11.2022 20:48 Відповісти
+8
Ой Качинский , тебе первое вранье , о самолете с братом , боком сейчас вылазит . И это вранье тоже боком вылезет , еще будете жалеть , что ничего не хотите видеть , очевидных фактов . Во первых ракет было две , во вторых не могла ракета ПВО взорваться на земле , и где следы шрапнели Я так понял , что надо ждать теперь удара ЯО от ***** Тоже спишут на болотный газ радиоактивный
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19.11.2022 21:14 Відповісти
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Підозрюють, що ракета українська, але українські експерти мали доступ до міста падіння 3 години.
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19.11.2022 20:41 Відповісти
А может надо закончить расследование?

Зачем сейчас спекулировать и гадать.

Допустите украинских экспертов к работе комиссии. Ознамте с результатами спектрального анализа металла и тд.

Посмотреть на место это не «расследование».
в любом случае скрывает тут нечего.

У Польши и Украины общий враг.

ПС. Интересно, а как решается Польшей вопрос передачи самолетов
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19.11.2022 23:24 Відповісти
Це не інцидент, це перевірка НАТО "на вошивість".А з літаками в морі це друга серія, попустите то буде цілий "серіял"
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19.11.2022 20:42 Відповісти
Ніякий це не інцидент, так московити перевірили вас наскільки ви обка.каєтесь......... А ви обкакались і обпісялись...........
Тепер, як прилетить ще, вони впевнені, що ви сцикливі невдахи запхаєте голову в пісок і будете тільки стурбованими і обкаканими...........
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19.11.2022 20:48 Відповісти
Чекаємо офіційної експертизи зі всіх сторон
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19.11.2022 20:56 Відповісти
Висновок вже воголосив Байден зразу після інциденту!
Ракета українська і крапка. НАТО не відповідатиме.
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19.11.2022 20:58 Відповісти
Ізвращенец?
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19.11.2022 21:43 Відповісти
Тобто - збоченець…
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19.11.2022 23:39 Відповісти
Так, з усіх жеж сторін
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19.11.2022 23:50 Відповісти
Пока не найдут рашисткую ракету картина трагедии будет не полная.
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19.11.2022 20:48 Відповісти
...цікаво, квартальний поц додумається вибачитися перед поляками?
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19.11.2022 20:57 Відповісти
Недай Бог прилетить по Кракову чи Парижу, сто відсотків знову обдристаються зі страху, зі своєю "натівською дирявою парасолькою"
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19.11.2022 21:00 Відповісти
Доречі, Китай, Іран, ПнКорея теж висновки собі зробили....... Хвальоне НАТО це боягузи і їх неварто боятись. Одні панти...
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19.11.2022 21:02 Відповісти
Ой Качинский , тебе первое вранье , о самолете с братом , боком сейчас вылазит . И это вранье тоже боком вылезет , еще будете жалеть , что ничего не хотите видеть , очевидных фактов . Во первых ракет было две , во вторых не могла ракета ПВО взорваться на земле , и где следы шрапнели Я так понял , что надо ждать теперь удара ЯО от ***** Тоже спишут на болотный газ радиоактивный
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19.11.2022 21:14 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2022 23:09 Відповісти
GANS MUSIC навіщо її чекати, байден усе вже розповів ось так і казав англійською обісрались
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19.11.2022 21:20 Відповісти
Ну-у, і ще трошки ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.11.2022 23:16 Відповісти
Ось тут пояснюється чому рашистська ракета летіла в тому напрямку, але не зрозуміло, як вона могла відхилитися від цілі на кількадесят кілометрів. І як так сталося, що українська зенітна ракета полетіла в зворотньому від того напрямку, в якому вона мала летіти: https://t.me/nusspavlo/6536
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19.11.2022 21:25 Відповісти
Достаточно включить рос ТВ и послушать как они сами, фактически, признают, что ракеты были ихними, смеются с НАТО, которое испугалось....
Ржут как будут бить по объектам в странах НАТО....
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19.11.2022 21:30 Відповісти
Панове з НАТО, зауважте собі, що від часу проголошеня, вердикту про "українську" ракету, путлєр со товаріщі почали підготовку до вторгнення у Європу. Ресурсів йому явно висточить, враховуючи й те, що ви самі його забезпечуєте грошима на це.
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19.11.2022 21:31 Відповісти
Розумаки, писки зтуліть і згадайте такі людські чесноти: Д - делікатність, П - порядність.
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19.11.2022 21:35 Відповісти
Відвали
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19.11.2022 21:45 Відповісти
Украинцам даже не дают ознакомится с документами расследования. Якобы нет договоров. Это полный бред. И версия о том что кацапская ракета настолько жестко маневрировала что обходила Добротворскую ТЭС со стороны Польши не выдерживает никакой критики.
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19.11.2022 21:41 Відповісти
Стидоба і позорисько нато. Таки літак зі справжньою елітою Польші ковтнули не просто так
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19.11.2022 22:12 Відповісти
А может это вовсе не был технический сбой, а целенаправленный удар по стране НАТО. До сих пор все мусолят три версии - удар РФ целенаправленный, удар РФ с течническим сбоем и удар Украины с техническим сбоем. Но как-то ускальзывет всем вариант с целенаправленным ударом Украины. Может каким-то горячим головам в Украине в отчаяние это показалось единстненным вариантом выхода из ситуации - спровоцировать НАТО на пятую статью, а когда началась бы по истине Большая Война, никому бы уже не было дело до какой-то ракеты и ее принадлежности. Так что угомонитесь с обсобачиванием НАТО, потому что как раз НАТО экзамин "на вшивость" сдало блестяще и пусть сейчас работает комиссия. Я больше чем уверен, даже при этом менее всего вероятным вариянте, правду замнут и останется только технический сбой, все для победы Украины.
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19.11.2022 22:22 Відповісти
Перевожу на человеческий: - Мы лососнули тунца, но мы крутые, ведь чем-то покрупнее нам провести по губам побоялись.
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19.11.2022 22:24 Відповісти
 
 