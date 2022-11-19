Падіння ракети в Польщі - нагадування про нерозсудливість Путіна, - Остін

Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни", - зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін про війну в Україні: Соратники Путіна можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання