Падіння ракети в Польщі - нагадування про нерозсудливість Путіна, - Остін
Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни", - зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.
Топ коментарі
+17 Алекс Скела
показати весь коментар19.11.2022 22:39 Відповісти Посилання
+16 Иллария Соняшникова
показати весь коментар19.11.2022 23:05 Відповісти Посилання
+15 Olga Pelle
показати весь коментар19.11.2022 22:46 Відповісти Посилання
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Яке ж хароше, акуратне, обтічне та політично обережне слово "нерозсудливість"!
(сякається розчулено)
Вирішуйте вже швидше - гинуть громадяни України!
зовні це дійсно виглядає як упоротість та майже **********
людина його складу якщо пощастить може бути добрим офіцером як Еізенхауер або видатним інвестором як Баффет але на жаль склалося інакше
Важно помнить и это, точное утверждение специалиста:
«С точки зрения правил поведения, прогибаться ни в коем случае нельзя, потому что это приведет лишь к одному: шантажист распалится, и вероятность того, что он начнет выдвигать эти требования повторно, очень велика. Шантажист - это существо, которому нельзя доверять вообще. Кроме того, любые попытки с ним договориться будут структурно абсурдными: теряется смысл. Если договорился с шантажистом, в чем тогда идея?»
треба ії розвалювати як конкретно не знаю
російська імперія падала у 1917 коли вертикаль влади більше не працювала
це мій особистий научний погляд
процесс распада империи неизбежный это так
и он неизбежен
когда случится ХЗ надеюсь переживем и станцуем на могиле
Олександра Волгу, «мера» Енергодара, зрадника, колаборанта, звільнили з посади. Про це російським пропагандистам сказали в окупаційній адміністрації регіону.
А ще Олександру Волзі заборонили перебувати на території окупованої частини Запорізької області. Тимчасово «виконувати обов'язки мера» призначили Євгена Балицького. Цікаво, чи видворять колаборанта на підконтрольну територію або він втече до Росії.