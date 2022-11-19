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Новини Війна
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Падіння ракети в Польщі - нагадування про нерозсудливість Путіна, - Остін

остін,ллойд

Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв’язана президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни", - зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін про війну в Україні: Соратники Путіна можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання

Автор: 

Пентагон (1437) Польща (8628) ракети (4072) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+17
нерозсудливість Путіна

Яке ж хароше, акуратне, обтічне та політично обережне слово "нерозсудливість"!
(сякається розчулено)
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19.11.2022 22:39 Відповісти
+16
Як повертається язик таке казати про цього вбивцю, ката, людожера, потвору?
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19.11.2022 23:05 Відповісти
+15
Це він так м'яко нагадав про те, що чітко артикулював Нємцов: він ійобнутий, щоб ви знали, пуйло
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19.11.2022 22:46 Відповісти
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нерозсудливість Путіна

Яке ж хароше, акуратне, обтічне та політично обережне слово "нерозсудливість"!
(сякається розчулено)
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19.11.2022 22:39 Відповісти
Як повертається язик таке казати про цього вбивцю, ката, людожера, потвору?
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19.11.2022 23:05 Відповісти
Отож-бо...
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19.11.2022 23:10 Відповісти
********* ***** ,ботоксного педофила, давно известна , но весь ужас в том , что на кацапии 82% таких же выродков ,убийц -садистов‼️
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20.11.2022 03:15 Відповісти
невже 20 млн. кацап1в не *бнутих - не в1риться
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20.11.2022 10:27 Відповісти
А розсудок хоч був, розпочинаючи війну?
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19.11.2022 22:41 Відповісти
Нерозсудлевість? Та воно упороте на всю голову.
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19.11.2022 22:43 Відповісти
Судячи з заяв всіх західних політиків і військових, вони впевнені в перемозі України, але не хочуть, щоб вона була швидкою, бо ще не вирішили що робити з московією взагалі і з ботоксним конкретно.
Вирішуйте вже швидше - гинуть громадяни України!
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19.11.2022 22:45 Відповісти
Це він так м'яко нагадав про те, що чітко артикулював Нємцов: він ійобнутий, щоб ви знали, пуйло
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19.11.2022 22:46 Відповісти
він просто зациклений у своєі імперскій парадигмі і знутри для нього там усе логічно
зовні це дійсно виглядає як упоротість та майже **********
людина його складу якщо пощастить може бути добрим офіцером як Еізенхауер або видатним інвестором як Баффет але на жаль склалося інакше
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19.11.2022 22:58 Відповісти
Не може, бо воно з дитинства є терпілою. Маленьке чмо, над яким знущалися в школі і у дворі. Зазвичай такі виростають або в якесь чучело, що працює в школі чи бібліотеці, а по вихідним розважається розкиданням яду, щоб труїти вуличних тварин. Але сталося інакше.
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20.11.2022 08:54 Відповісти
І всьо? Дітятко нерозсудливе. Толерантне гандоння
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19.11.2022 22:52 Відповісти
Очільник DoD вас обов'язково почує та ще й, не дай бог, розплачеться від такої образи.🥱
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19.11.2022 23:09 Відповісти
Ну то Ви черкніть йому, дермак з ботоферми дасть добро, чи ні?
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19.11.2022 23:39 Відповісти
Угу,згоден
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20.11.2022 09:42 Відповісти
а реакція нато говорить про відсутність у нато яєць
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19.11.2022 22:52 Відповісти
Та звідки ж у НАТО яйця, вони всі у вас.
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19.11.2022 23:17 Відповісти
У нас, тут правий
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19.11.2022 23:41 Відповісти
Так, яйця тухлi в вас тобiч.
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20.11.2022 00:14 Відповісти
Ботяра, знову ник змінило, коли ж ви вже нажеретесь. Що,''семеро по лавкам'', ''токмо волею жени''? Чи ідейна гніда
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20.11.2022 00:25 Відповісти
Нажерлась... Так воно твоi'м цапостаном смердить. Вам аби жерти, срати та вбивати.
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20.11.2022 09:47 Відповісти
Вам флажки видають, як робочий реквізит, чи самі ліпитє? Ну жуткий українець, ще більш жуткий патріот
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20.11.2022 11:44 Відповісти
Sei assai scandalosa, vera e propria russa maiale.
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20.11.2022 13:55 Відповісти
Гугл прийде тобі на допомогу. Звалив (якщо), то й сиди там нишком, вчитель ''родіну любіть'' хренов
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20.11.2022 17:01 Відповісти
Forse ti fa sfodisfare locuzione "vaffandrilici" meschinità da pacchiana. Cercala inalfabetica.
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20.11.2022 19:01 Відповісти
Все таки проплачений бот, не помилилась
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20.11.2022 19:31 Відповісти
У цапья тiльки боти та проплата у бошках, бо заробляти - руки з задницi торчать. кадзапедка.
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21.11.2022 01:52 Відповісти
Так, я маю iталiйську вищу медичну освiту, в мене нема€ нужди крохи пiд столом збирать, на вiдмiннiсть вiд тебе, цапка лiмитована та немита.
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21.11.2022 01:58 Відповісти
Шо ж Ви тут ошиваєтесь, італійське медичне світило? У декого і по 3 освіти, але ''не в коня корм''.
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21.11.2022 05:55 Відповісти
Да, тут вже один з гарвардської школи економіки був. Такі ж слова знає, як Ви. Таки одна в вас ''школа'', жлобська ( термін по Жванецькому).
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21.11.2022 06:01 Відповісти
у нас , не у вас? засланий кізячок?
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19.11.2022 23:50 Відповісти
Тобто ракети по Україні - це ознака розсудливості?
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19.11.2022 22:56 Відповісти
Остин отметил важный момент. Безрассудство Путина имеет место быть. И безрассудство давно превратилось в еще один инструмент в его арсенале шантажа.
Важно помнить и это, точное утверждение специалиста:
«С точки зрения правил поведения, прогибаться ни в коем случае нельзя, потому что это приведет лишь к одному: шантажист распалится, и вероятность того, что он начнет выдвигать эти требования повторно, очень велика. Шантажист - это существо, которому нельзя доверять вообще. Кроме того, любые попытки с ним договориться будут структурно абсурдными: теряется смысл. Если договорился с шантажистом, в чем тогда идея?»
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19.11.2022 22:56 Відповісти
Если бы все было так просто, шантажистов бы не было. Ситуация зависит от того, чем угрожает шантажист, имеет ли он возможность и реальное намерение осуществить угрозу, а так же, чуть ли не в первую очередь, от реакции на угрозу тех, за кого вы отвечаете. Например, если шантажист захватил чью-то семью и угрожает ее уничтожить, а этот кто-то бескомпромиссно посылает его *****, не желая договариваться, то, даже в случае победы, в семье будут большие проблемы и кто-то может ее вовсе лишиться. Потому что семья не ожидает, что с ней будут играть в такую рулетку из-за абстрактных принципов.
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19.11.2022 23:10 Відповісти
А их и нет, там, где шантажист получат отпор. Безрассудное поведение Путина, это логический исход политики потыканий, в течении последних двух десятков лет. Когда в начале нулевых Запад принял эти правила игры, видимо рассчитывая, что со временем он изменится, и чего не произошло. Мне кажется, этот важный вывод все еще предстоит сделать. Этот шантажист, прежде чем захватить семью, уже был на заметке, но никто не хотел брать ответственность и выходить из этой порочной игры, в надежде, авось, ничего не будет, это и есть та самая рулетка.
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19.11.2022 23:33 Відповісти
але ж залякати погрозами не спрацює - бити треба по тому що для нього справді важливе а це імперська структура та вертикаль управління яку він відбудовує протягом 20 років
треба ії розвалювати як конкретно не знаю
російська імперія падала у 1917 коли вертикаль влади більше не працювала
це мій особистий научний погляд
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19.11.2022 23:14 Відповісти
Это так. Но именно это сделать трудно. Потому что они создали систему, зацикленную на одного главного мудака. Все звенья этой цепи, скрепленные привилегиями, коррупцией «по чину» и репрессиями, заинтересованы в ее сохранении. Многим звеньям, даже не самом верху, эта война - как серпом по яйцам. Но они вынуждены ее поддерживать. Ибо если рухнет *****, рухнет вся система и сама страна, и их завалит. И чем дальше это тянется, тем больший круг оказывается замазанным кровью и совместными преступлениями. Они сделали выводы из перестройки. Они знают почему развалился совок - ему дали развалиться, бездействием верхушки в вертикально организованной системе. И они больше этого не допустят. Так что процесс распада остатков империи - неизбежный - простым и быстрым не будет.
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19.11.2022 23:29 Відповісти
вижу ты понимаешь смысл
процесс распада империи неизбежный это так
и он неизбежен
когда случится ХЗ надеюсь переживем и станцуем на могиле
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20.11.2022 03:38 Відповісти
Вчора окупанти випустили 5 ракет по "Мотор-Січі" і знищили підприємство. Помста за Богуслаєва.
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19.11.2022 22:59 Відповісти
Цього колаборанта, який бігав з автоматом вулицями Енергодара і всіляко демонстрував лояльність окупантам, його російські господарі сьогодні просто викинули, як непотріб.

Олександра Волгу, «мера» Енергодара, зрадника, колаборанта, звільнили з посади. Про це російським пропагандистам сказали в окупаційній адміністрації регіону.

А ще Олександру Волзі заборонили перебувати на території окупованої частини Запорізької області. Тимчасово «виконувати обов'язки мера» призначили Євгена Балицького. Цікаво, чи видворять колаборанта на підконтрольну територію або він втече до Росії.
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19.11.2022 22:59 Відповісти
спрощена до мінімуму процедура прийняття українських біженців до штатів і гос. программа підтримки - не пожалієте.
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19.11.2022 23:00 Відповісти
по бажанню
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19.11.2022 23:45 Відповісти
Це усі кацапи такі "нерозсудливі." Нищити ту наволоч без жалю необхідно! Чимбільше і чимдужче! Європейців з тих дикунів-нелюдів не буде НІКОЛИ!
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19.11.2022 23:07 Відповісти
«Нерозсудливість ман'яка». Раджу перечитати ще раз.
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19.11.2022 23:15 Відповісти
Остин и Блинкин = так называемые ястребы, поэтому их речи часто не совпадают с "голубятней" из Салливана, Милли и Байдена.
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19.11.2022 23:32 Відповісти
Генерал Остин идин из самых больших друзей Украины в Пентагоне. Оскорбить его значит доставить удовольствие Ермаку и Путину. Если Украина может расчитывать на помощь, так это от этого генерала.
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20.11.2022 01:21 Відповісти
Остін сказав в морг -- значить в морг)
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20.11.2022 03:32 Відповісти
Остин не может сказать, что путин - дебил.
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20.11.2022 05:04 Відповісти
Ну да , ну да , нерозсудливо, сделать два полетных задания, на двух ракетах стоимостью 13000000 $ , ***** сделал просто так не подумав , ага ,конечно верим . И главное , как мягко две ракеты превратились в одну ,
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20.11.2022 05:58 Відповісти
Табах каже що у Путіна є компромат на синка Байдена, от того дві ракети можуть в одну прєвращаться і в Україну зброя йде мікродозами
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20.11.2022 08:23 Відповісти
Ітіть-колотіть,кароч(
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20.11.2022 09:45 Відповісти
 
 