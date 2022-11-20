Беларусь "усиливает" работниками МВД охрану границы с Украиной
Министерство внутренних дел Беларуси решило "укрепить" белорусские позиции на границе с Украиной личным составом и готовит белорусских милиционеров к пограничной службе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское телевидение СТВ.
Такими "новшествами" поделился с белорусским телевидением глава МВД Беларуси Иван Кубраков.
"Что касается несения службы работниками милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной", - объяснил министр ситуацию, почему вдруг белорусские милиционеры стали пограничниками.
В стиле самопровозглашенного президента Александра Лукашенко он заверил, что знает, откуда ждать "террористических актов" в Беларуси и, угрожая всем, кто попытается что-то сделать, пообещал: "Тот будет уничтожен".
"Для этого мы постоянно готовим личный состав, сегодня для нас ничего нового нет, задачи поставлены четко. Если кто-то попытается, особенно в отношении террористических актов, совершить на территории Республики Беларусь, как я уже говорил раньше, когда мы проводили учения, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов не может быть. Задача органам внутренних дел поставлена четко", - заверил Кубраков.
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В Одесі Мунварта та Приморський відділ поліції перешкоджають проведенню демонстрацій біля пам'ятника Катерині ІІ. Поки українці борються проти росії, мунварта Одеси - а по факту «приватна армія» громадянина рф Труханова - спільно з поліцією продовжують боротись з активістами.
https://twitter.com/i/status/1594373185184882689
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/poloneniy-rosiyanin-prosit-obminyati-yogo-na-hersonskogo-******-video-50285425.html
Это вам не студентов по центру Минска гонять, тут от житомирской теробороны можна ******** отгрести....
А "ментів" перекидають і саме для організації провокацій - ********** підкинуть чи обстріл організувать А то й людину викрасти Їм "заподлянку" якусь вчинить - "як дурному з гори збігти"!