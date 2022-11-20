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Беларусь "усиливает" работниками МВД охрану границы с Украиной

білорусь

Министерство внутренних дел Беларуси решило "укрепить" белорусские позиции на границе с Украиной личным составом и готовит белорусских милиционеров к пограничной службе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское телевидение СТВ.

Такими "новшествами" поделился с белорусским телевидением глава МВД Беларуси Иван Кубраков.

"Что касается несения службы работниками милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной", - объяснил министр ситуацию, почему вдруг белорусские милиционеры стали пограничниками.

В стиле самопровозглашенного президента Александра Лукашенко он заверил, что знает, откуда ждать "террористических актов" в Беларуси и, угрожая всем, кто попытается что-то сделать, пообещал: "Тот будет уничтожен".

"Для этого мы постоянно готовим личный состав, сегодня для нас ничего нового нет, задачи поставлены четко. Если кто-то попытается, особенно в отношении террористических актов, совершить на территории Республики Беларусь, как я уже говорил раньше, когда мы проводили учения, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов не может быть. Задача органам внутренних дел поставлена четко", - заверил Кубраков.

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Автор: 

Беларусь (7921) граница (5304)


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Топ комментарии
+3
ҐРУНТ



В Одесі Мунварта та Приморський відділ поліції перешкоджають проведенню демонстрацій біля пам'ятника Катерині ІІ. Поки українці борються проти росії, мунварта Одеси - а по факту «приватна армія» громадянина рф Труханова - спільно з поліцією продовжують боротись з активістами.

https://twitter.com/i/status/1594373185184882689

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20.11.2022 22:52 Ответить
+3
Ото картопляним ментам радісно бути у першому ешелоні черги на концерт.
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20.11.2022 22:54 Ответить
+2
Гірше - коли від рівненської бурштинової тероборони)))
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20.11.2022 23:33 Ответить
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бобики с мигалками к границе подтянули.
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20.11.2022 22:46 Ответить
ҐРУНТ



В Одесі Мунварта та Приморський відділ поліції перешкоджають проведенню демонстрацій біля пам'ятника Катерині ІІ. Поки українці борються проти росії, мунварта Одеси - а по факту «приватна армія» громадянина рф Труханова - спільно з поліцією продовжують боротись з активістами.

https://twitter.com/i/status/1594373185184882689

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20.11.2022 22:52 Ответить
А як Труханов опинився на цій посаді? Отож.
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20.11.2022 23:13 Ответить
так це ж дуже добрий мер для будь-якої влади, щоб він, курва, зашпортався.
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21.11.2022 00:59 Ответить
Картофюрер все ищет приключения на свою дупу.
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20.11.2022 22:52 Ответить
Ото картопляним ментам радісно бути у першому ешелоні черги на концерт.
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20.11.2022 22:54 Ответить
Чмобік просить обміняти його на херсонського єнота
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/poloneniy-rosiyanin-prosit-obminyati-yogo-na-hersonskogo-******-video-50285425.html
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20.11.2022 23:00 Ответить
Да, мусора картопляные, это попандос.
Это вам не студентов по центру Минска гонять, тут от житомирской теробороны можна ******** отгрести....
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20.11.2022 23:03 Ответить
Гірше - коли від рівненської бурштинової тероборони)))
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20.11.2022 23:33 Ответить
той, хто постійно перекопує землю, має гармонійно розвинуті м"язи всього тіла, навіть на потилиці якимось чудом м"язи накачуються. І не треба жодних гівняних білкових коктейлів.
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21.11.2022 01:01 Ответить
Для цього треба "копать", а не "промивать" землю Бурштинокопачі працюють з мотопомпами, а не з лопатами
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21.11.2022 07:16 Ответить
від параши головного терориста то воно не чекає нападу?
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21.11.2022 00:00 Ответить
Каких-то беларсуких мусаров посылают куда-то на кардон... А нам то что?
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21.11.2022 00:04 Ответить
Граница на взломке
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21.11.2022 06:57 Ответить
Просто "бандер" і "нациків" білоруси вважають більшою "загрозою" для себе, ніж кацапів, які п"ють, грабують і гвалтують на території Білорусі Їм Лука навіть заборонив цими справами займаться - цими справами займається російська військова поліція Тобто білоруси уже остаточно не господарі на своїй землі
А "ментів" перекидають і саме для організації провокацій - ********** підкинуть чи обстріл організувать А то й людину викрасти Їм "заподлянку" якусь вчинить - "як дурному з гори збігти"!
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21.11.2022 07:25 Ответить
 
 