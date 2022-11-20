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Новини
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Білорусь "підсилює" працівниками МВС охорону кордону з Україною

білорусь

Міністерство внутрішніх справ Білорусі вирішило "укріпити" білоруські позиції на кордоні з Україною особовим складом і готує білоруських міліціонерів до прикордонної служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське телебачення СТВ.

Такими "новведеннями" поділився з білоруським телебаченням очільник МВС Білорусі Іван Кубраков.

"Щодо несення служби працівників міліції на кордоні, то це не нове завдання, ми його виконували неодноразово. І сьогодні, звісно, ​​ми посилили особливо кордон із Україною", - пояснив міністр ситуацію, чому раптом білоруські міліціонери стали прикордонниками.

У стилі самопроголошеного президента Олександра Лукашенка він запевнив, що знає, звідки чекати на "терористичні акти" у Білорусі і, погрожуючи всім, хто спробує щось зробити, пообіцяв: "той буде знищений".

"Для цього ми постійно готуємо особовий склад, сьогодні для нас нічого нового немає, завдання поставлені чітко. Якщо хтось спробує, особливо щодо терористичних актів, вчинити на території Республіки Білорусь, як я уже говорив раніше, коли ми проводили навчання, ці злочинці будуть знищені. І інших варіантів не може бути. Завдання органам внутрішніх справ поставлене чітко", - запевнив Кубраков.

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Автор: 

Білорусь (7968) кордон (4820)


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Топ коментарі
+3
ҐРУНТ



В Одесі Мунварта та Приморський відділ поліції перешкоджають проведенню демонстрацій біля пам'ятника Катерині ІІ. Поки українці борються проти росії, мунварта Одеси - а по факту «приватна армія» громадянина рф Труханова - спільно з поліцією продовжують боротись з активістами.

https://twitter.com/i/status/1594373185184882689

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20.11.2022 22:52 Відповісти
+3
Ото картопляним ментам радісно бути у першому ешелоні черги на концерт.
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20.11.2022 22:54 Відповісти
+2
Гірше - коли від рівненської бурштинової тероборони)))
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20.11.2022 23:33 Відповісти
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бобики с мигалками к границе подтянули.
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20.11.2022 22:46 Відповісти
ҐРУНТ



В Одесі Мунварта та Приморський відділ поліції перешкоджають проведенню демонстрацій біля пам'ятника Катерині ІІ. Поки українці борються проти росії, мунварта Одеси - а по факту «приватна армія» громадянина рф Труханова - спільно з поліцією продовжують боротись з активістами.

https://twitter.com/i/status/1594373185184882689

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20.11.2022 22:52 Відповісти
А як Труханов опинився на цій посаді? Отож.
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20.11.2022 23:13 Відповісти
так це ж дуже добрий мер для будь-якої влади, щоб він, курва, зашпортався.
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21.11.2022 00:59 Відповісти
Картофюрер все ищет приключения на свою дупу.
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20.11.2022 22:52 Відповісти
Ото картопляним ментам радісно бути у першому ешелоні черги на концерт.
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20.11.2022 22:54 Відповісти
Чмобік просить обміняти його на херсонського єнота
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/poloneniy-rosiyanin-prosit-obminyati-yogo-na-hersonskogo-******-video-50285425.html
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20.11.2022 23:00 Відповісти
Да, мусора картопляные, это попандос.
Это вам не студентов по центру Минска гонять, тут от житомирской теробороны можна ******** отгрести....
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20.11.2022 23:03 Відповісти
Гірше - коли від рівненської бурштинової тероборони)))
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20.11.2022 23:33 Відповісти
той, хто постійно перекопує землю, має гармонійно розвинуті м"язи всього тіла, навіть на потилиці якимось чудом м"язи накачуються. І не треба жодних гівняних білкових коктейлів.
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21.11.2022 01:01 Відповісти
Для цього треба "копать", а не "промивать" землю Бурштинокопачі працюють з мотопомпами, а не з лопатами
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21.11.2022 07:16 Відповісти
від параши головного терориста то воно не чекає нападу?
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21.11.2022 00:00 Відповісти
Каких-то беларсуких мусаров посылают куда-то на кардон... А нам то что?
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21.11.2022 00:04 Відповісти
Граница на взломке
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21.11.2022 06:57 Відповісти
Просто "бандер" і "нациків" білоруси вважають більшою "загрозою" для себе, ніж кацапів, які п"ють, грабують і гвалтують на території Білорусі Їм Лука навіть заборонив цими справами займаться - цими справами займається російська військова поліція Тобто білоруси уже остаточно не господарі на своїй землі
А "ментів" перекидають і саме для організації провокацій - ********** підкинуть чи обстріл організувать А то й людину викрасти Їм "заподлянку" якусь вчинить - "як дурному з гори збігти"!
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21.11.2022 07:25 Відповісти
 
 