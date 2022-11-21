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Новости Война
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Россияне использовали свалку в Херсоне для сжигания трупов, - The Guardian

рф

Оккупационные российские войска, вероятно, сжигали тела своих погибших на свалке в Херсоне.

Об этом написало в понедельник британское издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Об этом ему рассказали десятки местных жителей.

Местные жители неоднократно видели, как грузовики высыпали на свалки черные мешки, которые после этого забрасывали мусором или сжигали. В воздухе при этом чувствовался запах жженого мяса.

"Что бы они там ни делали, но запах был такой неприятный, как [протухшее] мясо", — рассказал херсонец, работающий водителем мусоровоза.

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Это происходило на самой отдаленной стороне свалки, куда сейчас никого не пускают – боятся мин и неразорванных снарядов. При въезде на свалку был установлен блокпост, на территорию местных жителей не подпускали.

Жители дома, откуда видна свалка, рассказали журналистам, что во время сжигания поднималось большое облако дыма, а от его запаха тошнило.

"Пахло жжеными волосами и, знаете, как у стоматолога – когда сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был такой густой, что соседнего здания не было видно", — рассказала одна из жительниц этого дома.

Собеседники издания убеждены, что таким образом россияне избавлялись от трупов собственных солдат.

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"Каждый раз, когда наша армия там обстреливала россиян, они вывозили останки на полигон и сжигали их", — заявила одна из местных жительниц.

Независимо подтвердить слова херсонцев не удалось, а представители украинских властей отказались комментировать эти заявления. Один из херсонских чиновников сказал, что "места захоронения врага" его не интересуют. Журналисты нашли на свалке российскую форму и шлемы.

Автор: 

армия РФ (19715) Херсон (2899)


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Топ комментарии
+16
русня - это не люди.....
https://twitter.com/i/status/1594707681964605444
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21.11.2022 21:56 Ответить
+10
Нелюдь. Полностью согласен с этим утверждением. Подлежит тотальному уничтожению.
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21.11.2022 22:03 Ответить
+9
И мы с ними жили в одной стране 70 лет .
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21.11.2022 22:17 Ответить
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В даному випадку рузьге правильно утилізували своє сміття.
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21.11.2022 21:37 Ответить
Vse po-domašnemu.
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22.11.2022 07:37 Ответить
Там не лише кацапи але й мирні жителі.Риженко ще влітку казав спалювали усіх.
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21.11.2022 21:38 Ответить
Це ті, що з особливими почестями в пекло поїхали!
Зазвичай, вовки та здичавілі собаки або свині, це жеруть у лісосмугах.
Худоба кацапська!
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21.11.2022 21:42 Ответить
І не тільки там спалювали. А скільки зарили
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21.11.2022 21:43 Ответить
крематорії мобільні кончилися ?
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21.11.2022 21:44 Ответить
Операція самоліквідація.
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21.11.2022 21:47 Ответить
біла лада заплакала гіркими сльозами-кому я тепер дістанусь? самому писькову??
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21.11.2022 21:50 Ответить
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22.11.2022 11:45 Ответить
русня - это не люди.....
https://twitter.com/i/status/1594707681964605444
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21.11.2022 21:56 Ответить
Нелюдь. Полностью согласен с этим утверждением. Подлежит тотальному уничтожению.
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21.11.2022 22:03 Ответить
Это полный трешь , их людьми называть нельзя
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21.11.2022 22:15 Ответить
И мы с ними жили в одной стране 70 лет .
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21.11.2022 22:17 Ответить
Ми жили не в країні, ми жили в окупації, в полоні. І ось вже 31 рік "мудрий" нарід страждає на стокгольмський синдром.
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22.11.2022 11:42 Ответить
Економія рашенбюджету в дії. Мобільний крематорій це вже отстой і не найкращий друг і супутник чмобіків і прочих ватних воїнів. Тут все правильно сміття - на сміттезхвалище.
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21.11.2022 22:32 Ответить
Фсе по плану.
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21.11.2022 22:44 Ответить
Шкода що не можна відео про це показати в росії їхнім свиноматкам, можливо тоді ці повні дурниці перестануть відправляти своїх чоловіків і дітей на смерть і спалювання на українських смітниках, хоча для когось Лада Калина дорожча за життя їхніх дітей.
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22.11.2022 05:41 Ответить
 
 