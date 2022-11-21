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Новини Війна
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Росіяни використовували звалище в Херсоні для спалювання трупів, - The Guardian

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Окупаційні російські війська, ймовірно, спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі в Херсоні

Про це написало в понеділок британське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Про це йому розповіли десятки місцевих жителів.

Місцеві жителі неодноразово бачили, як вантажні автомобілі висипали на звалищі чорні мішки, які після цього закидували сміттям або спалювали. У повітрі при цьому відчувався запах паленого м'яса.

"Що б вони там не робили, але запах був такий неприємний, як [тухле] м'ясо", – розказав херсонець, який працює водієм сміттєвоза.

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Це відбувалось на найвіддаленішій стороні звалища, куди зараз нікого не пускають – бояться мін і нерозірваних снарядів. При в'їзді на звалище був встановлений блокпост, на територію місцевих жителів не підпускали.

Мешканці будинку, звідки видно сміттєзвалище, розказали журналістам, що під час спалювання підіймалась велика хмара диму, а від його запаху нудило.

"Пахло спаленим волоссям і, знаєте, як у стоматолога – коли свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", – розказала одна з мешканок цього будинку.

Співрозмовники видання переконані, що таким чином росіяни позбувались трупів власних солдатів.

"Кожного разу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили рештки на полігон і спалювали їх", – заявила одна з місцевих мешканок.

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Незалежно підтвердити слова херсонців не вдалося, а представники української влади відмовилися коментувати ці заяви. Один з херсонських чиновників сказав, що "місця поховання ворога" його не цікавлять. Журналісти знайшли на звалищі російську форму та шоломи.

Автор: 

армія рф (17854) Херсон (3444)


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Топ коментарі
+16
русня - это не люди.....
https://twitter.com/i/status/1594707681964605444
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21.11.2022 21:56 Відповісти
+10
Нелюдь. Полностью согласен с этим утверждением. Подлежит тотальному уничтожению.
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21.11.2022 22:03 Відповісти
+9
И мы с ними жили в одной стране 70 лет .
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21.11.2022 22:17 Відповісти
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В даному випадку рузьге правильно утилізували своє сміття.
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21.11.2022 21:37 Відповісти
Vse po-domašnemu.
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22.11.2022 07:37 Відповісти
Там не лише кацапи але й мирні жителі.Риженко ще влітку казав спалювали усіх.
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21.11.2022 21:38 Відповісти
Це ті, що з особливими почестями в пекло поїхали!
Зазвичай, вовки та здичавілі собаки або свині, це жеруть у лісосмугах.
Худоба кацапська!
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21.11.2022 21:42 Відповісти
І не тільки там спалювали. А скільки зарили
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21.11.2022 21:43 Відповісти
крематорії мобільні кончилися ?
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21.11.2022 21:44 Відповісти
Операція самоліквідація.
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21.11.2022 21:47 Відповісти
біла лада заплакала гіркими сльозами-кому я тепер дістанусь? самому писькову??
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21.11.2022 21:50 Відповісти
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22.11.2022 11:45 Відповісти
русня - это не люди.....
https://twitter.com/i/status/1594707681964605444
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21.11.2022 21:56 Відповісти
Нелюдь. Полностью согласен с этим утверждением. Подлежит тотальному уничтожению.
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21.11.2022 22:03 Відповісти
Это полный трешь , их людьми называть нельзя
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21.11.2022 22:15 Відповісти
И мы с ними жили в одной стране 70 лет .
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21.11.2022 22:17 Відповісти
Ми жили не в країні, ми жили в окупації, в полоні. І ось вже 31 рік "мудрий" нарід страждає на стокгольмський синдром.
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22.11.2022 11:42 Відповісти
Економія рашенбюджету в дії. Мобільний крематорій це вже отстой і не найкращий друг і супутник чмобіків і прочих ватних воїнів. Тут все правильно сміття - на сміттезхвалище.
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21.11.2022 22:32 Відповісти
Фсе по плану.
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21.11.2022 22:44 Відповісти
Шкода що не можна відео про це показати в росії їхнім свиноматкам, можливо тоді ці повні дурниці перестануть відправляти своїх чоловіків і дітей на смерть і спалювання на українських смітниках, хоча для когось Лада Калина дорожча за життя їхніх дітей.
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22.11.2022 05:41 Відповісти
 
 