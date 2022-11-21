Росіяни використовували звалище в Херсоні для спалювання трупів, - The Guardian
Окупаційні російські війська, ймовірно, спалювали тіла своїх загиблих на сміттєзвалищі в Херсоні
Про це написало в понеділок британське видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Про це йому розповіли десятки місцевих жителів.
Місцеві жителі неодноразово бачили, як вантажні автомобілі висипали на звалищі чорні мішки, які після цього закидували сміттям або спалювали. У повітрі при цьому відчувався запах паленого м'яса.
"Що б вони там не робили, але запах був такий неприємний, як [тухле] м'ясо", – розказав херсонець, який працює водієм сміттєвоза.
Це відбувалось на найвіддаленішій стороні звалища, куди зараз нікого не пускають – бояться мін і нерозірваних снарядів. При в'їзді на звалище був встановлений блокпост, на територію місцевих жителів не підпускали.
Мешканці будинку, звідки видно сміттєзвалище, розказали журналістам, що під час спалювання підіймалась велика хмара диму, а від його запаху нудило.
"Пахло спаленим волоссям і, знаєте, як у стоматолога – коли свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", – розказала одна з мешканок цього будинку.
Співрозмовники видання переконані, що таким чином росіяни позбувались трупів власних солдатів.
"Кожного разу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили рештки на полігон і спалювали їх", – заявила одна з місцевих мешканок.
Незалежно підтвердити слова херсонців не вдалося, а представники української влади відмовилися коментувати ці заяви. Один з херсонських чиновників сказав, що "місця поховання ворога" його не цікавлять. Журналісти знайшли на звалищі російську форму та шоломи.
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Худоба кацапська!
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