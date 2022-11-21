РФ хочет построить дорогу на Арабатской стрелке

Оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перебрасывания техники на юг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Учитывая, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, враг строит запасную дорогу через Арабатскую стрелку. Помогает им в этом местный коллаборант Александр Пономарев - бывший глава Стрелковского сельсовета", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в Центре, в планах врага расширить путь, чтобы увеличить пропускную способность. Однако эти планы не изменят кардинально ситуацию на юге для врага.

"А вот коллаборанту, который скрывается в Каховке, придется ответить за преступление согласно уголовному кодексу Украины", - добавили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не сотрудничать с врагом, не получать добровольно русский и при возможности покинуть регион до его деоккупации.

Напомним, что деоккупация Херсона и территории на правом берегу Днепра стратегически важна для украинских военных. Именно с этих позиций ВСУ будут держать под огневым контролем три главных дороги в Крым.

Оккупационные "власти" Крыма подтвердили, что на полуострове ведутся работы по созданию военных укреплений.