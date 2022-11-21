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Новости
21 003 25

РФ хочет построить дорогу на Арабатской стрелке

арабатська

Оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перебрасывания техники на юг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Учитывая, что автодорога через Армянск становится для россиян опасной, враг строит запасную дорогу через Арабатскую стрелку. Помогает им в этом местный коллаборант Александр Пономарев - бывший глава Стрелковского сельсовета", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в Центре, в планах врага расширить путь, чтобы увеличить пропускную способность. Однако эти планы не изменят кардинально ситуацию на юге для врага.

"А вот коллаборанту, который скрывается в Каховке, придется ответить за преступление согласно уголовному кодексу Украины", - добавили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не сотрудничать с врагом, не получать добровольно русский и при возможности покинуть регион до его деоккупации.

Напомним, что деоккупация Херсона и территории на правом берегу Днепра стратегически важна для украинских военных. Именно с этих позиций ВСУ будут держать под огневым контролем три главных дороги в Крым.

Оккупационные "власти" Крыма подтвердили, что на полуострове ведутся работы по созданию военных укреплений.

Автор: 

армия РФ (19715) дороги (2512) Крым (26427)


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Топ комментарии
+20
Це буже небезпечно. На Сиваші велике базування "бойових комарів"
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21.11.2022 21:57 Ответить
+16
по Арбату вже хай готуються перекидать
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21.11.2022 21:59 Ответить
+15
достаточно одной таблєткі... HIMARS
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21.11.2022 21:57 Ответить
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Ця дорога поведе кацапів до пекла !
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21.11.2022 21:57 Ответить
за часів СССР там таки було прокладено службову залізничну колію. Залишки зостались до тепер
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22.11.2022 06:41 Ответить
Це буже небезпечно. На Сиваші велике базування "бойових комарів"
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21.11.2022 21:57 Ответить
Вот цього "добра" влітку там дійсно прорва!
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21.11.2022 22:02 Ответить
достаточно одной таблєткі... HIMARS
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21.11.2022 21:57 Ответить
по Арбату вже хай готуються перекидать
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21.11.2022 21:59 Ответить
Для Байрактара ця дорога на піщаній смузі шириною кілька десятків метрів, обмеженій Сивашом та Азовом буде знахідкою 😂
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21.11.2022 22:01 Ответить
Тактическая баллистическая непотушенная сигарета класса земля-земля и до Сак достанет, и до Джанкоя, и до стрелки долетит.
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21.11.2022 22:02 Ответить
Там є дорога. Для військової техніки вона й так підходить.
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21.11.2022 22:05 Ответить
Помагають Зелі ? .
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21.11.2022 22:07 Ответить
Конкуренты Зели.Если бы не кацапы,Зеля там точно бы построил дорогу.
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21.11.2022 22:12 Ответить
Конкурентів треба під лід -- шоб під ногами не плутались .
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21.11.2022 22:21 Ответить
Не сильно она им поможет. Там 2 моста на этой дороге. Ну может еще старый железнодорожный можно использовать. Может они хотят вместо мостов насыпи насыпать, чтоб сложнее было разбомбить...
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21.11.2022 22:14 Ответить
Поэтому нужны массовые ракеты на 150км дальности либо воздушного базирования. Как раз чтобы безопасно атаковать этот маршрут, чтобы штрафовать каждую колонну с техникой.
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21.11.2022 22:14 Ответить
Будуйте, будуйте.
Ця дорога буде для Хаймерсів - як цукерка, бо обʼїхати обгорілу техніку не можна буде...
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21.11.2022 22:18 Ответить
Himars dostanet?
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21.11.2022 22:23 Ответить
Типу Арабатську стрілку розбомбити не можуть Хаймерсами. Кацапи брєдуни.
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21.11.2022 22:29 Ответить
А что, имеющаяся трасса Джанкой-Мелитополь идёт через Армянск?
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21.11.2022 22:33 Ответить
Бичкам на корм. Ідійоти.
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21.11.2022 22:37 Ответить
Там біля Генгорки є місток такий собі, метрів 15 довжина. Достатньо 2 влучання Хаймарса і вся ця "дорога" пішла спати.
Хйня повна ,а не проект
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21.11.2022 22:43 Ответить
Коли мені було 4 роки, я піднімав батькову штангу 100 кг!
Але так і не підняв...
По російськи "хтіти" й "побудувати" - це п*здец як не одне й те саме...
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21.11.2022 22:52 Ответить
Не будуй на піску сказано в Біблії
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21.11.2022 22:58 Ответить
Дети Арабата
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22.11.2022 02:11 Ответить
Феєрично...
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22.11.2022 06:38 Ответить
батутом будуть перекидати...
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22.11.2022 08:33 Ответить
 
 