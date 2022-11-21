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Новини
21 003 25

РФ хоче побудувати дорогу на Арабатській стрілці

арабатська

Окупанти планують побудувати дорогу на Арабатській стрілці (Крим) для перекидання техніки на південь України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Враховуючи, що автошлях через Армянськ стає для росіян небезпечним, ворог будує запасну дорогу через Арабатську стрілку. Допомагає їм в цьому місцевий колаборант Олександр Пономарьов - колишній голова Стрілківської сільради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі, в планах ворога розширити шлях аби збільшити пропускну здатність. Проте ці плани не змінять кардинально ситуацію на півдні для ворога.

Також дивіться: В окупованому Криму росіяни почали будувати фортифікаційні споруди. ВIДЕО

"А от колаборанту, який наразі переховується в Каховці, доведеться відповісти за злочин згідно з кримінальним кодексом України", - додали в ЦНС.

Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій не співпрацювати з ворогом, не отримувати добровільно російський та за можливості залишити регіон до його деокупації.

Нагадаємо, що деокупація Херсону та території на правому березі Дніпра є стратегічно важливим для українських військових. Саме з цих позицій ЗСУ будуть тримати під вогневим контролем три головні дороги в Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крим стає пасткою для РФ, - Ходжес

Окупаційна "влада" Криму підтвердила, що на півострові ведуться роботи зі створення військових укріплень.

Автор: 

армія рф (17854) дороги (3075) Крим (14192)


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Топ коментарі
+20
Це буже небезпечно. На Сиваші велике базування "бойових комарів"
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21.11.2022 21:57 Відповісти
+16
по Арбату вже хай готуються перекидать
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21.11.2022 21:59 Відповісти
+15
достаточно одной таблєткі... HIMARS
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21.11.2022 21:57 Відповісти
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Ця дорога поведе кацапів до пекла !
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21.11.2022 21:57 Відповісти
за часів СССР там таки було прокладено службову залізничну колію. Залишки зостались до тепер
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22.11.2022 06:41 Відповісти
Це буже небезпечно. На Сиваші велике базування "бойових комарів"
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21.11.2022 21:57 Відповісти
Вот цього "добра" влітку там дійсно прорва!
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21.11.2022 22:02 Відповісти
достаточно одной таблєткі... HIMARS
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21.11.2022 21:57 Відповісти
по Арбату вже хай готуються перекидать
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21.11.2022 21:59 Відповісти
Для Байрактара ця дорога на піщаній смузі шириною кілька десятків метрів, обмеженій Сивашом та Азовом буде знахідкою 😂
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21.11.2022 22:01 Відповісти
Тактическая баллистическая непотушенная сигарета класса земля-земля и до Сак достанет, и до Джанкоя, и до стрелки долетит.
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21.11.2022 22:02 Відповісти
Там є дорога. Для військової техніки вона й так підходить.
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21.11.2022 22:05 Відповісти
Помагають Зелі ? .
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21.11.2022 22:07 Відповісти
Конкуренты Зели.Если бы не кацапы,Зеля там точно бы построил дорогу.
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21.11.2022 22:12 Відповісти
Конкурентів треба під лід -- шоб під ногами не плутались .
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21.11.2022 22:21 Відповісти
Не сильно она им поможет. Там 2 моста на этой дороге. Ну может еще старый железнодорожный можно использовать. Может они хотят вместо мостов насыпи насыпать, чтоб сложнее было разбомбить...
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21.11.2022 22:14 Відповісти
Поэтому нужны массовые ракеты на 150км дальности либо воздушного базирования. Как раз чтобы безопасно атаковать этот маршрут, чтобы штрафовать каждую колонну с техникой.
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21.11.2022 22:14 Відповісти
Будуйте, будуйте.
Ця дорога буде для Хаймерсів - як цукерка, бо обʼїхати обгорілу техніку не можна буде...
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21.11.2022 22:18 Відповісти
Himars dostanet?
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21.11.2022 22:23 Відповісти
Типу Арабатську стрілку розбомбити не можуть Хаймерсами. Кацапи брєдуни.
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21.11.2022 22:29 Відповісти
А что, имеющаяся трасса Джанкой-Мелитополь идёт через Армянск?
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21.11.2022 22:33 Відповісти
Бичкам на корм. Ідійоти.
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21.11.2022 22:37 Відповісти
Там біля Генгорки є місток такий собі, метрів 15 довжина. Достатньо 2 влучання Хаймарса і вся ця "дорога" пішла спати.
Хйня повна ,а не проект
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21.11.2022 22:43 Відповісти
Коли мені було 4 роки, я піднімав батькову штангу 100 кг!
Але так і не підняв...
По російськи "хтіти" й "побудувати" - це п*здец як не одне й те саме...
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21.11.2022 22:52 Відповісти
Не будуй на піску сказано в Біблії
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21.11.2022 22:58 Відповісти
Дети Арабата
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22.11.2022 02:11 Відповісти
Феєрично...
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22.11.2022 06:38 Відповісти
батутом будуть перекидати...
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22.11.2022 08:33 Відповісти
 
 