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Новости Война
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В каждом регионе, где была Россия, совершались систематические военные преступления, - Госдепартамент США

катівня

Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии на оккупированных территориях.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем. Как пишет CNN, представитель Госдепа уточнила, что к этим военным преступлениям относятся преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, информация о казнях, пытках и сексуальном насилии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии, в том числе казни без суда в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильно усыновлены семьями в России", – подчеркнула Бет Ван Шаак.

Она также упомянула о построенной Россией "большой транснациональной инфраструктуре фильтрационных операций, которым сейчас подвергнуты тысячи граждан Украины", что является нарушением международного права.

Читайте также: РФ распространила "вброс" о "расстреле" пленных оккупантов во избежание ответственности. Фиктивная сдача в плен является военным преступлением, - Лубинец

Автор: 

армия РФ (19715) Госдепартамент США (1853) США (27174) военные преступления (1453)


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Топ комментарии
+6
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21.11.2022 23:02 Ответить
+3
Стефанішина з Малюскою та Шмигалем чомусь мовчать про захист Українців, не голосно…😠🤔😡❤️🇺🇦⚔️‼️
За рашистів ***** так голосно читала, а тут заклякли, убогі‼️⚔️🇺🇦❤️😡😠🤔✊‼️⚔️🇺🇦❤️
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21.11.2022 23:04 Ответить
+2
Катівні - це злочини проти людства!
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21.11.2022 23:06 Ответить
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21.11.2022 23:02 Ответить
Стефанішина з Малюскою та Шмигалем чомусь мовчать про захист Українців, не голосно…😠🤔😡❤️🇺🇦⚔️‼️
За рашистів ***** так голосно читала, а тут заклякли, убогі‼️⚔️🇺🇦❤️😡😠🤔✊‼️⚔️🇺🇦❤️
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21.11.2022 23:04 Ответить
Катівні - це злочини проти людства!
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21.11.2022 23:06 Ответить
Год назад о таких заявлениях и подумать сложно было. Если судить только по официальным заявлениям - цивилизованный мир готовится к тому, что Украина демонтирует свинарник.
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21.11.2022 23:08 Ответить
Майже так. Звитяга Українських Воїнів, і знищена ними багатоголова гідра під назвою "армія рф", послужить найпотужнішим каталізатором для того, щоб США, комуністичний Китай, арабомовний світ і тюркомовний світ приступили до демонтажу свинарника.
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22.11.2022 00:36 Ответить
А ничего что катівні все в полицейских участках ? На ивс !! В сизо. Это у нас так украинцев раньше содержали в таких условиях.
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21.11.2022 23:55 Ответить
А фашисты детям сахар раздавали и учиться заставляли..
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22.11.2022 00:29 Ответить
Нет. Русские фашисты Украинских детей тоже убивают. Это у русских такая истинно православная духовная скрэпа.
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22.11.2022 03:19 Ответить
В орків є такий термін -"навести ужас на противника", повна аналогія з гітлерівським "Мраком и туманом". І повний взаємозвязок. Наказ Мрак і туман готували саме армійські офіцери з ОКВ і вимагали звіту про його виконання. А потім в Нюрнбергу старалися уникнути кари за це. Кейтеля та його зама Йодля повісили саме за наказ. І ще багатьох генералів засудили за його виконання, бо збереглися звіти. Трибунал визначив це військовим злочином. Стовідсотково Герасимов віддав аналогічний наказ для ординських підрозділів, хоча валять на ФСБ.
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22.11.2022 01:03 Ответить
Можно подумать что 699 лет назад было по другому...Андрофаги нелюди...и это навсегда...
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22.11.2022 01:05 Ответить
Ну это же не повод объявлять рашку спонсором терроризма. А то не дай бог, эскалация случится.
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22.11.2022 02:36 Ответить
Ну, якщо вже держдеп визнав військові злочини... А конкретні рішення будуть, чи обійдемось "визнав"? "Стурбованість... глибоку стурбованість" ми вже проходили
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22.11.2022 06:47 Ответить
Детей в Рашку тырила с 2014 года целыми детдомами доктор Лиза, Елизавета Глинка, внезапно, гражданка США. Но Госдеп он такой Госдеп.
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22.11.2022 06:55 Ответить
 
 