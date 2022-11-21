В каждом регионе, где была Россия, совершались систематические военные преступления, - Госдепартамент США

Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии на оккупированных территориях.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак заявила, что существует множество свидетельств того, что российские оккупационные войска совершают систематические военные преступления в каждом регионе Украины, который находится под их контролем. Как пишет CNN, представитель Госдепа уточнила, что к этим военным преступлениям относятся преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, информация о казнях, пытках и сексуальном насилии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть убедительные свидетельства о физическом и психологическом насилии, в том числе казни без суда в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильно усыновлены семьями в России", – подчеркнула Бет Ван Шаак.

Она также упомянула о построенной Россией "большой транснациональной инфраструктуре фильтрационных операций, которым сейчас подвергнуты тысячи граждан Украины", что является нарушением международного права.

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