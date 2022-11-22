Более 30 человек погибли, 130 травмированы из-за постоянных обстрелов Никопольского района

С начала полномасштабной войны в Никопольском районе Днепропетровской области погиб 31 человек. Почти 130 человек получили ранения.

Об этом глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас, к сожалению, имеем печальную статистику в виде погибших - 31 человек. Это гражданские жители района, которые никак не связаны с боевыми действиями или, скажем так, с недружественными действиями в сторону оккупантов.Около 130 человек травмированы. Они получили ранения разной степени тяжести. Это тоже гражданские люди", – отметил он.

Из-за постоянных обстрелов в районе разрушено около 630 многоэтажек.

"Это разные степени разрушения, начиная от выбитых окон, заканчивая провалами в потолках и разрушениями стен. Разрушены около 1500 частных домов", - рассказал глава военной районной администрации.

Российские войска из разных видов вооружения регулярно обстреливают Днепропетровщину, в частности, Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы.

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