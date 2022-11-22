Понад 30 людей загинули, 130 травмовані через постійні обстріли Нікопольського району

З початку повномасштабної війни в Нікопольському районі Дніпропетровської області загинула 31 людина. Майже 130 осіб зазнали поранень.

Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі, на жаль, маємо сумну статистику у вигляді 31-ї людини, які загинули. Це цивільні жителі району, які жодним чином не пов'язані з бойовими діями або, скажімо так, з недружніми діями у бік окупантів. Майже 130 людей травмовані. Вони отримали поранення різного ступеня важкості. Це також цивільні люди", – зазначив він.

Через постійні обстріли в районі зруйновано близько 630 багатоповерхівок.

"Це різні ступені руйнування, починаючи від вибитих шибок, закінчуючи провалами в стелях і руйнуваннями стін. Зруйновано близько 1500 приватних будинків", – розповів голова військової районної адміністрації.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

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