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Новости Война
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Шольц призвал Германию готовиться к эскалации войны в Украине

шольц

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может состоять в разрушении инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц на конференции в Берлине, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.

Шольц заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.

Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.

Читайте: Мельник – к Шольцу: Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум

Шольц сказал, что оборонный фонд в 100 млрд евро, объявленный после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.

Германия (7076) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+9
Візьміть побільше своєї зброї пане, яку мали виготовити за 3 роки замість доріг. Шольц Україні нічого не закборгував, але чомусь у Шольца є надлишки зброї, яку він надає Україні, хоча країна не у війні і в блоці НАТО, а молодой пацанчик все закатав і не замовив за три роки для оборони жодного снаряду. На чию користь діяв? Чому Ви знову звинувачуєте Німеччину? Ще раз нагадую - беріть свою зброю. Все для її виготовлення було.
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22.11.2022 16:31 Ответить
+7
Нагадайте, можливо я щось пропустив, коли Мельник так обвизав лаврова? Чи можливо він щось до мадяр мав? Чому показує свою зверхність до тих, які через всі негаразди в суспільстві допомагають Україні?
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22.11.2022 17:27 Ответить
+4
Так я не зрозумів, а чим вам не сподовся Мельник , що він не так сказав , . ******** політики Запада 20 років годували цього монстра, аж поки він не почав повномасштабную війну. Хто постійно грався з ****** . Аби, Запад перекрив би увесь кисень, Війна раптово скінчиться, бо не буде грошенят, на що воювати. Це пан Мельник і хотів сказати
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22.11.2022 16:46 Ответить
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Давайте побільше зброї пане Шольц .
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22.11.2022 16:27 Ответить
Візьміть побільше своєї зброї пане, яку мали виготовити за 3 роки замість доріг. Шольц Україні нічого не закборгував, але чомусь у Шольца є надлишки зброї, яку він надає Україні, хоча країна не у війні і в блоці НАТО, а молодой пацанчик все закатав і не замовив за три роки для оборони жодного снаряду. На чию користь діяв? Чому Ви знову звинувачуєте Німеччину? Ще раз нагадую - беріть свою зброю. Все для її виготовлення було.
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22.11.2022 16:31 Ответить
так немає своєї зброї, все вкатали в дорогу. Чи за помилки останніх 3-х років ми мусимо заткнутись і нічого ні в кого не просити?
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22.11.2022 17:32 Ответить
Але визнайте - наш дуже блискуче боровсь з бацилами, які зараз самі дохнуть, без мільярдних вливань
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22.11.2022 18:00 Ответить
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22.11.2022 16:29 Ответить
Чорновіл з Партії Регіонів? Нах це сюди тягати?
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22.11.2022 17:00 Ответить
Він був там 3 роки; минуло вже більше 13 років, як він не там. Ви ше згадайте шо партію регіонів створив порох.
Зізнайтеся чесно: у школі дівчат за коси смикали?
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22.11.2022 17:38 Ответить
Звісно ні, я був порядною дитиною, а до чого питання?
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22.11.2022 17:58 Ответить
Приведи приклад його антиукраїнської діяльності чи висловлювань
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22.11.2022 17:39 Ответить
Тарас Чорновіл активно топив за віктор федоровича чивокуню, коли той разом з кучмою сфальсифікував вибори президента в 2004 році
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22.11.2022 19:03 Ответить
яка щє ескалація?
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22.11.2022 16:41 Ответить
Професійний закликатель
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22.11.2022 16:43 Ответить
Так я не зрозумів, а чим вам не сподовся Мельник , що він не так сказав , . ******** політики Запада 20 років годували цього монстра, аж поки він не почав повномасштабную війну. Хто постійно грався з ****** . Аби, Запад перекрив би увесь кисень, Війна раптово скінчиться, бо не буде грошенят, на що воювати. Це пан Мельник і хотів сказати
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22.11.2022 16:46 Ответить
тому що мельник дипломат і не повинен висловлюватись в такому тоні...
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22.11.2022 17:02 Ответить
там справа не в єхидстві... а в тому, що мельник віщає єрмаковські наративи начебто від свого імені
він же не перший рік в цій Німеччині був, 2 терміни, і нічим таким не відзначився
і тут остапа понесло....
вислужується з надією на кращий пост ...
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22.11.2022 18:52 Ответить
Нагадайте, можливо я щось пропустив, коли Мельник так обвизав лаврова? Чи можливо він щось до мадяр мав? Чому показує свою зверхність до тих, які через всі негаразди в суспільстві допомагають Україні?
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22.11.2022 17:27 Ответить
Протягом десятиліть Німеччина демонструвала надмірну схильність до ведення бізнесу з авторитарними країнами, незважаючи на заявлену прихильність до зовнішньої політики, заснованої на європейських ліберальних цінностях.

Без перебільшення можна сказати, що Німеччина називає зовнішню політику тим, що насправді є насамперед торговельною політикою. Саме тому вона потрапила в таку небезпечну залежність від російських енергоресурсів та експорту до Китаю.
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22.11.2022 19:49 Ответить
 
 