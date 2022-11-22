Шольц призвал Германию готовиться к эскалации войны в Украине
Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может состоять в разрушении инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации", - сказал Шольц на конференции в Берлине, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.
Шольц заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.
Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.
Шольц сказал, что оборонный фонд в 100 млрд евро, объявленный после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.
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Зізнайтеся чесно: у школі дівчат за коси смикали?
він же не перший рік в цій Німеччині був, 2 терміни, і нічим таким не відзначився
і тут остапа понесло....
вислужується з надією на кращий пост ...
Без перебільшення можна сказати, що Німеччина називає зовнішню політику тим, що насправді є насамперед торговельною політикою. Саме тому вона потрапила в таку небезпечну залежність від російських енергоресурсів та експорту до Китаю.