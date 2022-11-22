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Новини Війна
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Шольц закликав Німеччину бути готовою до ескалації війни в Україні

шольц

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до ескалації ситуації в Україні. Вона може полягати у руйнуванні інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Зважаючи на розвиток війни і видимих і наростальних невдач Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц на конференції в Берліні, організованій газетою Sueddeutsche Zeitung.

Шольц заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того, щоб викласти спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї.

Під час свого візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц та голова КНР Сі Цзіньпін засудили погрози застосування атомної зброї в Україні.

Також читайте: Шольц напряму звернувся до Путіна: "Припиніть цю війну та виведіть війська з України"

Шольц сказав, що оборонний фонд 100 млрд євро, оголошений після вторгнення Росії, став результатом уроку, отриманого під час нарощування оборонних запасів німецьких збройних сил.

Автор: 

Німеччина (7487) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+9
Візьміть побільше своєї зброї пане, яку мали виготовити за 3 роки замість доріг. Шольц Україні нічого не закборгував, але чомусь у Шольца є надлишки зброї, яку він надає Україні, хоча країна не у війні і в блоці НАТО, а молодой пацанчик все закатав і не замовив за три роки для оборони жодного снаряду. На чию користь діяв? Чому Ви знову звинувачуєте Німеччину? Ще раз нагадую - беріть свою зброю. Все для її виготовлення було.
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22.11.2022 16:31 Відповісти
+7
Нагадайте, можливо я щось пропустив, коли Мельник так обвизав лаврова? Чи можливо він щось до мадяр мав? Чому показує свою зверхність до тих, які через всі негаразди в суспільстві допомагають Україні?
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22.11.2022 17:27 Відповісти
+4
Так я не зрозумів, а чим вам не сподовся Мельник , що він не так сказав , . ******** політики Запада 20 років годували цього монстра, аж поки він не почав повномасштабную війну. Хто постійно грався з ****** . Аби, Запад перекрив би увесь кисень, Війна раптово скінчиться, бо не буде грошенят, на що воювати. Це пан Мельник і хотів сказати
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22.11.2022 16:46 Відповісти
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Давайте побільше зброї пане Шольц .
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22.11.2022 16:27 Відповісти
Візьміть побільше своєї зброї пане, яку мали виготовити за 3 роки замість доріг. Шольц Україні нічого не закборгував, але чомусь у Шольца є надлишки зброї, яку він надає Україні, хоча країна не у війні і в блоці НАТО, а молодой пацанчик все закатав і не замовив за три роки для оборони жодного снаряду. На чию користь діяв? Чому Ви знову звинувачуєте Німеччину? Ще раз нагадую - беріть свою зброю. Все для її виготовлення було.
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22.11.2022 16:31 Відповісти
так немає своєї зброї, все вкатали в дорогу. Чи за помилки останніх 3-х років ми мусимо заткнутись і нічого ні в кого не просити?
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22.11.2022 17:32 Відповісти
Але визнайте - наш дуже блискуче боровсь з бацилами, які зараз самі дохнуть, без мільярдних вливань
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22.11.2022 18:00 Відповісти
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22.11.2022 16:29 Відповісти
Чорновіл з Партії Регіонів? Нах це сюди тягати?
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22.11.2022 17:00 Відповісти
Він був там 3 роки; минуло вже більше 13 років, як він не там. Ви ше згадайте шо партію регіонів створив порох.
Зізнайтеся чесно: у школі дівчат за коси смикали?
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22.11.2022 17:38 Відповісти
Звісно ні, я був порядною дитиною, а до чого питання?
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22.11.2022 17:58 Відповісти
Приведи приклад його антиукраїнської діяльності чи висловлювань
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22.11.2022 17:39 Відповісти
Тарас Чорновіл активно топив за віктор федоровича чивокуню, коли той разом з кучмою сфальсифікував вибори президента в 2004 році
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22.11.2022 19:03 Відповісти
яка щє ескалація?
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22.11.2022 16:41 Відповісти
Професійний закликатель
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22.11.2022 16:43 Відповісти
Так я не зрозумів, а чим вам не сподовся Мельник , що він не так сказав , . ******** політики Запада 20 років годували цього монстра, аж поки він не почав повномасштабную війну. Хто постійно грався з ****** . Аби, Запад перекрив би увесь кисень, Війна раптово скінчиться, бо не буде грошенят, на що воювати. Це пан Мельник і хотів сказати
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22.11.2022 16:46 Відповісти
тому що мельник дипломат і не повинен висловлюватись в такому тоні...
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22.11.2022 17:02 Відповісти
там справа не в єхидстві... а в тому, що мельник віщає єрмаковські наративи начебто від свого імені
він же не перший рік в цій Німеччині був, 2 терміни, і нічим таким не відзначився
і тут остапа понесло....
вислужується з надією на кращий пост ...
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22.11.2022 18:52 Відповісти
Нагадайте, можливо я щось пропустив, коли Мельник так обвизав лаврова? Чи можливо він щось до мадяр мав? Чому показує свою зверхність до тих, які через всі негаразди в суспільстві допомагають Україні?
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22.11.2022 17:27 Відповісти
Протягом десятиліть Німеччина демонструвала надмірну схильність до ведення бізнесу з авторитарними країнами, незважаючи на заявлену прихильність до зовнішньої політики, заснованої на європейських ліберальних цінностях.

Без перебільшення можна сказати, що Німеччина називає зовнішню політику тим, що насправді є насамперед торговельною політикою. Саме тому вона потрапила в таку небезпечну залежність від російських енергоресурсів та експорту до Китаю.
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22.11.2022 19:49 Відповісти
 
 