Шольц закликав Німеччину бути готовою до ескалації війни в Україні

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до ескалації ситуації в Україні. Вона може полягати у руйнуванні інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Зважаючи на розвиток війни і видимих і наростальних невдач Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц на конференції в Берліні, організованій газетою Sueddeutsche Zeitung.

Шольц заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того, щоб викласти спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї.

Під час свого візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц та голова КНР Сі Цзіньпін засудили погрози застосування атомної зброї в Україні.

Також читайте: Шольц напряму звернувся до Путіна: "Припиніть цю війну та виведіть війська з України"

Шольц сказав, що оборонний фонд 100 млрд євро, оголошений після вторгнення Росії, став результатом уроку, отриманого під час нарощування оборонних запасів німецьких збройних сил.