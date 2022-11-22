Деоккупировано уже 1 886 населенных пунктов, - ОП
В Офисе президента сообщили, что защитники Украины освободили от российской оккупации уже 1886 населенных пунктов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Деоккупировано 1 886 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Кирилл Тимошенко также сообщил, что работают:
- Медицинские учреждения – в 965 н.п.
- Учебные учреждения – в 1 065 н.п.
- Социальные службы – в 1264 н.п.
- Финансовые услуги – 1206 н.п.
Восстановлено:
- Газоснабжение – в 1303 н.п.
- Электроэнергия – в 1340 н.п.
- Водоснабжение – в 1432 н.п.
- Мобильная связь – в 1190 н.п.
Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.
Топ комментарии
+6 дмитрий #513526
показать весь комментарий22.11.2022 18:27 Ответить Ссылка
+5 Bob Fayn
показать весь комментарий22.11.2022 18:23 Ответить Ссылка
+5 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий22.11.2022 18:40 Ответить Ссылка
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...фух...я подумав, шо вже люся арістович ,асвабаділ на ютюбі з фейгіним
А так, звісно, слава ЗСУ! "Друга армія світу" виявилась дуже спритною - наші досі наздогнати не можуть.
Первый - это ускоренное вступление Украины в НАТО.
Второй возможный выход - превращение Украины в насыщенный западным и собственным оружием Израиль, «страну-воина», постоянно готовую к полномасштабной войне.
Соответственно, у «украинского Израиля» должны быть мощные ВВС, системы ПВО и ракетные комплексы большой дальности.
Понятно, что перспектива «Израиля на Днепре» не улыбается Москве, отсюда требования о демилитаризации Украины, впрочем, уже ставшие нереалистичными»
здали"проє@алі" - ОП