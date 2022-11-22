Деоккупировано уже 1 886 населенных пунктов, - ОП

В Офисе президента сообщили, что защитники Украины освободили от российской оккупации уже 1886 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Деоккупировано 1 886 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кирилл Тимошенко также сообщил, что работают:

Медицинские учреждения – в 965 н.п.

Учебные учреждения – в 1 065 н.п.

Социальные службы – в 1264 н.п.

Финансовые услуги – 1206 н.п.

Читайте также: Освобождение Херсонской области изменило тактику применения авиации РФ, - Воздушные силы ВСУ

Восстановлено:

Газоснабжение – в 1303 н.п.

Электроэнергия – в 1340 н.п.

Водоснабжение – в 1432 н.п.

Мобильная связь – в 1190 н.п.

Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.

Читайте также: Более 700 тел обнаружили на деоккупированных Харьковщине, Херсонщине и Донетчине, - Генпрокурор