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Деоккупировано уже 1 886 населенных пунктов, - ОП

деокупація

В Офисе президента сообщили, что защитники Украины освободили от российской оккупации уже 1886 населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Деоккупировано 1 886 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Кирилл Тимошенко также сообщил, что работают:

  • Медицинские учреждения – в 965 н.п.
  • Учебные учреждения – в 1 065 н.п.
  • Социальные службы – в 1264 н.п.
  • Финансовые услуги – 1206 н.п.

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Восстановлено:

  • Газоснабжение – в 1303 н.п.
  • Электроэнергия – в 1340 н.п.
  • Водоснабжение – в 1432 н.п.
  • Мобильная связь – в 1190 н.п.

Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех оккупированных территориях.

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Автор: 

Украина (45021) деоккупация (847) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+6
А Тимошенко при чём тут или он лично на Шевроле-Тахо освобождал?...
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22.11.2022 18:27 Ответить
+5
Деокуповано - 1 886 населених пунктівм в ОП
...фух...я подумав, шо вже люся арістович ,асвабаділ на ютюбі з фейгіним
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22.11.2022 18:23 Ответить
+5
/
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22.11.2022 18:40 Ответить
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Деокуповано - 1 886 населених пунктівм в ОП
...фух...я подумав, шо вже люся арістович ,асвабаділ на ютюбі з фейгіним
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22.11.2022 18:23 Ответить
люся еще текст не выучила...
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22.11.2022 19:16 Ответить
А Тимошенко при чём тут или он лично на Шевроле-Тахо освобождал?...
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22.11.2022 18:27 Ответить
Треба рахувати ті, що залишились.
А так, звісно, слава ЗСУ! "Друга армія світу" виявилась дуже спритною - наші досі наздогнати не можуть.
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22.11.2022 18:31 Ответить
Фонд Карнеги : Зеленский видит два возможных выхода из сложившейся ситуации.
Первый - это ускоренное вступление Украины в НАТО.
Второй возможный выход - превращение Украины в насыщенный западным и собственным оружием Израиль, «страну-воина», постоянно готовую к полномасштабной войне.
Соответственно, у «украинского Израиля» должны быть мощные ВВС, системы ПВО и ракетные комплексы большой дальности.
Понятно, что перспектива «Израиля на Днепре» не улыбается Москве, отсюда требования о демилитаризации Украины, впрочем, уже ставшие нереалистичными»
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22.11.2022 18:31 Ответить
Якщо Україна буде "Ізраїлем на Дніпрі" - тобто, постійно готовим до війни "буфером" між терористичною федерацією та країнами ЄС - тоді виникає лише одне питання: нафіга взагалі буде НАТО?
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22.11.2022 18:36 Ответить
а хто буде стурбованість виражати?
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22.11.2022 20:27 Ответить
хер вам и тот и тот сценарий с диктатурой зеговна...
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22.11.2022 19:18 Ответить
на раССеи????
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22.11.2022 18:35 Ответить
Як ми не намагаємось розіср@тися з західними партнерами, як не гальмуємо відновлення промисловості, а ЗСУ все ж звільнили майже 2 тисячі населених пунктів, які ми здали "проє@алі" - ОП
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22.11.2022 18:37 Ответить
/
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22.11.2022 18:40 Ответить
Не кацапстане зрада началась, ЗАЭС !
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22.11.2022 18:44 Ответить
Молодец еРмак!
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22.11.2022 19:02 Ответить
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22.11.2022 20:48 Ответить
 
 