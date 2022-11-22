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Новини
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Деокуповано вже 1 886 населених пунктів, – ОП

деокупація

В Офісі президента повідомили, що захисники України звільнили від російської окупації вже 1 886 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Деокуповано – 1 886 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

КирилоТимошенко також повідомив, що працюють:

  • Медичні заклади – у 965 н.п.
  • Заклади освіти – у 1 065 н.п.
  • Соціальні служби – у 1 264 н.п.
  • Фінансові послуги – 1 206 н.п.

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Відновлено:

  • Газопостачання – у 1 303 н.п.
  • Електроенергія – у 1 340 н.п.
  • Водопостачання – у 1 432 н.п.
  • Мобільний зв'язок – у 1 190 н.п.

Тривають роботи із відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

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Автор: 

Україна (5968) деокупація (950) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+6
А Тимошенко при чём тут или он лично на Шевроле-Тахо освобождал?...
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22.11.2022 18:27 Відповісти
+5
Деокуповано - 1 886 населених пунктівм в ОП
...фух...я подумав, шо вже люся арістович ,асвабаділ на ютюбі з фейгіним
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22.11.2022 18:23 Відповісти
+5
/
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22.11.2022 18:40 Відповісти
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Деокуповано - 1 886 населених пунктівм в ОП
...фух...я подумав, шо вже люся арістович ,асвабаділ на ютюбі з фейгіним
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22.11.2022 18:23 Відповісти
люся еще текст не выучила...
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22.11.2022 19:16 Відповісти
А Тимошенко при чём тут или он лично на Шевроле-Тахо освобождал?...
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22.11.2022 18:27 Відповісти
Треба рахувати ті, що залишились.
А так, звісно, слава ЗСУ! "Друга армія світу" виявилась дуже спритною - наші досі наздогнати не можуть.
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22.11.2022 18:31 Відповісти
Фонд Карнеги : Зеленский видит два возможных выхода из сложившейся ситуации.
Первый - это ускоренное вступление Украины в НАТО.
Второй возможный выход - превращение Украины в насыщенный западным и собственным оружием Израиль, «страну-воина», постоянно готовую к полномасштабной войне.
Соответственно, у «украинского Израиля» должны быть мощные ВВС, системы ПВО и ракетные комплексы большой дальности.
Понятно, что перспектива «Израиля на Днепре» не улыбается Москве, отсюда требования о демилитаризации Украины, впрочем, уже ставшие нереалистичными»
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22.11.2022 18:31 Відповісти
Якщо Україна буде "Ізраїлем на Дніпрі" - тобто, постійно готовим до війни "буфером" між терористичною федерацією та країнами ЄС - тоді виникає лише одне питання: нафіга взагалі буде НАТО?
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22.11.2022 18:36 Відповісти
а хто буде стурбованість виражати?
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22.11.2022 20:27 Відповісти
хер вам и тот и тот сценарий с диктатурой зеговна...
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22.11.2022 19:18 Відповісти
на раССеи????
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22.11.2022 18:35 Відповісти
Як ми не намагаємось розіср@тися з західними партнерами, як не гальмуємо відновлення промисловості, а ЗСУ все ж звільнили майже 2 тисячі населених пунктів, які ми здали "проє@алі" - ОП
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22.11.2022 18:37 Відповісти
/
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22.11.2022 18:40 Відповісти
Не кацапстане зрада началась, ЗАЭС !
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22.11.2022 18:44 Відповісти
Молодец еРмак!
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22.11.2022 19:02 Відповісти
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22.11.2022 20:48 Відповісти
 
 