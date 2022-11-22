Деокуповано вже 1 886 населених пунктів, – ОП

В Офісі президента повідомили, що захисники України звільнили від російської окупації вже 1 886 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Деокуповано – 1 886 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.

КирилоТимошенко також повідомив, що працюють:

Медичні заклади – у 965 н.п.

Заклади освіти – у 1 065 н.п.

Соціальні служби – у 1 264 н.п.

Фінансові послуги – 1 206 н.п.

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Відновлено:

Газопостачання – у 1 303 н.п.

Електроенергія – у 1 340 н.п.

Водопостачання – у 1 432 н.п.

Мобільний зв'язок – у 1 190 н.п.

Тривають роботи із відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

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