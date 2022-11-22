Деокуповано вже 1 886 населених пунктів, – ОП
В Офісі президента повідомили, що захисники України звільнили від російської окупації вже 1 886 населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
"Деокуповано – 1 886 населених пунктів", - ідеться в повідомленні.
КирилоТимошенко також повідомив, що працюють:
- Медичні заклади – у 965 н.п.
- Заклади освіти – у 1 065 н.п.
- Соціальні служби – у 1 264 н.п.
- Фінансові послуги – 1 206 н.п.
Відновлено:
- Газопостачання – у 1 303 н.п.
- Електроенергія – у 1 340 н.п.
- Водопостачання – у 1 432 н.п.
- Мобільний зв'язок – у 1 190 н.п.
Тривають роботи із відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.
Топ коментарі
+6 дмитрий #513526
показати весь коментар22.11.2022 18:27 Відповісти Посилання
+5 Bob Fayn
показати весь коментар22.11.2022 18:23 Відповісти Посилання
+5 ПравдаЛюбка
показати весь коментар22.11.2022 18:40 Відповісти Посилання
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...фух...я подумав, шо вже люся арістович ,асвабаділ на ютюбі з фейгіним
А так, звісно, слава ЗСУ! "Друга армія світу" виявилась дуже спритною - наші досі наздогнати не можуть.
Первый - это ускоренное вступление Украины в НАТО.
Второй возможный выход - превращение Украины в насыщенный западным и собственным оружием Израиль, «страну-воина», постоянно готовую к полномасштабной войне.
Соответственно, у «украинского Израиля» должны быть мощные ВВС, системы ПВО и ракетные комплексы большой дальности.
Понятно, что перспектива «Израиля на Днепре» не улыбается Москве, отсюда требования о демилитаризации Украины, впрочем, уже ставшие нереалистичными»
здали"проє@алі" - ОП