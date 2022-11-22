Почти 20 миллионов украинцев получают выплаты или пользуются социальными услугами, - Шмыгаль

Украина продолжает выполнять социальные обязательства. Социальными выплатами и услугами охвачено почти 20 млн украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Почти 20 миллионов украинцев сегодня получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами", - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что в этом году, несмотря на всю сложность ситуации, не было задержек с выплатами пенсий и социальных пособий. С марта по октябрь было выплачено 387 млрд грн пенсий, к тому же проиндексированных.

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Кроме того, почти 6 млн граждан Украины были охвачены разными видами социальных пособий, которых в общей сложности в течение десяти месяцев было выплачено более 137 млрд грн.

"В этом месяце социальных выплат будет осуществлено на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью", - подчеркнул Шмыгаль и добавил, что государство и правительство продолжат помогать украинцам.

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