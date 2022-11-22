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Почти 20 миллионов украинцев получают выплаты или пользуются социальными услугами, - Шмыгаль

шмигаль

Украина продолжает выполнять социальные обязательства. Социальными выплатами и услугами охвачено почти 20 млн украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Почти 20 миллионов украинцев сегодня получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами", - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что в этом году, несмотря на всю сложность ситуации, не было задержек с выплатами пенсий и социальных пособий. С марта по октябрь было выплачено 387 млрд грн пенсий, к тому же проиндексированных.

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Кроме того, почти 6 млн граждан Украины были охвачены разными видами социальных пособий, которых в общей сложности в течение десяти месяцев было выплачено более 137 млрд грн.

"В этом месяце социальных выплат будет осуществлено на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью", - подчеркнул Шмыгаль и добавил, что государство и правительство продолжат помогать украинцам.

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Автор: 

соцвыплаты (505) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+20
А давайте прямо тут скажемо, хто з нас отримує соціальні виплати або користуються соціальними послугами?

Я - ні.
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22.11.2022 18:31 Ответить
+17
И тут же надо уточнить, что свыше 50% этих выплат стали возможны благодаря западной помощи, а не эффективным действиям наших чиновников и политиков
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22.11.2022 18:33 Ответить
+13
Я теж нічого не отримаю від влади.
Зелень бреше! Як завжди!
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22.11.2022 18:33 Ответить
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А давайте прямо тут скажемо, хто з нас отримує соціальні виплати або користуються соціальними послугами?

Я - ні.
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22.11.2022 18:31 Ответить
Мама отримує субсидію. Але ж пенсію їй скільки років не індексували, обманули при призначенні пенсії, а податками з неї виймають відсотків 30 назад в бюджет. Так що ці казки про соціальну допомогу... Чиновників послухати - так у нас тут Швеція
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22.11.2022 18:38 Ответить
Матерям одиночкам что то дают? Моей знакомой мать одиночке сказали, что она имеет право на один пакет в год помощи. Денег сказали не дадут. Вот последние 800 грн получит и все. Это как? Лично мне интересно стало! Как им жить?
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22.11.2022 20:16 Ответить
И тут же надо уточнить, что свыше 50% этих выплат стали возможны благодаря западной помощи, а не эффективным действиям наших чиновников и политиков
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22.11.2022 18:33 Ответить
Я теж нічого не отримаю від влади.
Зелень бреше! Як завжди!
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22.11.2022 18:33 Ответить
Пістун... у мене в родині чотири громадянина УКРАЇНИ і жодної виплати уже як півроку...
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22.11.2022 18:34 Ответить
Нє, він не пістун, він ...хай потім. Я отримую, батьки за загиблим братом отримують, дружина уч.АТО - отримує...Бачиш всі четверо....але тут інше - це просто маніпуляція, отам нижче я висловив думку
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22.11.2022 18:54 Ответить
ви що дасте-ціни тут же заберуть-так що не кізди
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22.11.2022 18:34 Ответить
Так,гарна схема,класична.
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22.11.2022 18:35 Ответить
Коли і які пенсії були проіндексовані?
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22.11.2022 18:36 Ответить
таке бажання послати матюгами....
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22.11.2022 18:36 Ответить
Брехня,я ніц не маю тут,хоча створював цю державу з Лук'я ненком,Чорноволом і братами Горинями!
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22.11.2022 18:37 Ответить
Крадуть і даже оком не моргнуть бісові діти...ще й брешуть в очі..
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22.11.2022 18:40 Ответить
як можна в незалежній демократичній країні давати пенсію в 50 долларів яких навіть не вистачає на хліб і молоко
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22.11.2022 18:48 Ответить
Людям які все життя проробили зрівняли не з максимальною, а з міниімальною! Отакі пенсії у тих, хто чесно проробив !
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22.11.2022 20:20 Ответить
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22.11.2022 18:48 Ответить
******..у шкарлупі? серйозно? а шо продають на літри?
"Золоті Яйця Долі"
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22.11.2022 19:01 Ответить
Шмигаль, я тобі вже розказував - ТИ ПОСНІДАВ, А Я ПОВЕЧЕРЯВ, А БАБЦЯ ОТА З ХЕРСОНУ В СЕРЕДНЬОМУ ПООБІДАЛА, 20 млн...Я тобі кажу у судді НЕ пенсія, А довічне утримання 70 - 120 тон, а у бабці 2300 пенсія і на поховання три (пенсії)...Все? Що за звичка пистіти, вже давно всім ВСЕ ясно
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22.11.2022 18:50 Ответить
отримують чи сподвапються отримувати - все одне всі ті люди голосуватимуть за великий уряд і соціаліалізм і корупцію і боятися реформ
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22.11.2022 18:53 Ответить
от получу пенсію...куплю собі чорний костюм з відливом,і замовлю музику...
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22.11.2022 18:59 Ответить
А яку, яку музику - це важливо!
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22.11.2022 19:44 Ответить
)))
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22.11.2022 19:45 Ответить
Шмыгаль! А какая средняя пенсия в Украине? А какую пенсию получает ублюдочный судья? Правильно! В 25 раз больше! Молодец, Шмыгаль!
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22.11.2022 19:16 Ответить
Он вище читай...
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22.11.2022 19:43 Ответить
А чого це їх нам все їхнє життя утримувать? Вони що не наколядовали собі? Чи в нас суди чесні колись були?
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22.11.2022 20:22 Ответить
Чого - мені не відомо, на жаль...А от навіщо вони для себе назвали "довічне утримання", а не "пенсія", то тут без питань- для того, щоб самим собі встановлювати і жити собі незалежно від.
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22.11.2022 20:27 Ответить
І цим влада хвалиться.Пів України зробили жебраками і хваляться.І це одна з найбагатших країн світу по корисних копалин ах.В Україні,по суті,нічого путнього не виробляється,живуть за рахунок надбання ще союзу.
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22.11.2022 19:41 Ответить
А пенсіонерам потихеньку перестають пенсіі виплачувати, кажуть доведи що ти живий
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22.11.2022 19:45 Ответить
пфу - особиста/приватна скарбничка верхівки кожної влади без виключення.
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22.11.2022 21:09 Ответить
Благодійність мимоволі: як на півночі Одещини «слуги» вчителів допомагати армії примушують

Учителів Подільська змушують перераховувати одноденний заробіток на рахунок фонду, яким керує «слуга народу».

За даними порталу «Опендатабот», благодійну організацію «Благодійний фонд «Загальна справа», на рахунки якого освітянам належить відправляти гроші, засновано 16 фізичними особами, більшість із яких так чи інакше пов'язані зі «Слугою народу«.

»Добрий день, шановні колеги!

Необхідно написати заяву про утримання одноденного заробітку для ЗСУ.

Заява має бути завтра обов'язково. Заява пишеться від руки».

Такі повідомлення вже тиждень отримують подільські вчителі. Хтось у приват, хтось у чати. Причому випадок це далеко не перший. На умовах анонімності вчитель української мови та літератури розповів «Думській» подробиці цієї скандальної історії.

«Спочатку зняли на канікулах частину зарплати, але тільки у вчителів Подільська. Я питав колег із району - вони з повним окладом. Мало того, зараз змушують обов'язково заяву йти писати. Батрачиш у цій школі, а зарплата все менша», - скаржиться наш співрозмовник.

Є, безумовно, й ті, хто відмовляється, з такими окремо розмовляє керівник міського управління освіти Володимир Самборський (він відомий нашим читачам передусім завдяки публікаціям про жахіття, що коїлися в притулку «Світанок»). Але «бунтарів» не так багато, нарікає він.

А тепер найпікантніша подробиця - благодійний фонд, на рахунки якого вчителі перераховують гроші, безпосередньо пов'язаний із керівництвом міста.

Так, керує фондом «зелений» депутат Подільської міськради Максим Вакула, одна із засновників - Лілія Вакула.

Олександр Задорожний - друг головного «слуги» району Олега Албанського, його однопартієць і за сумісництвом чоловік першої віцемера Людмили Задорожної.

Крім того, засновники - депутати міськради: Марія Тепла (та її чоловік Дмитро Теплий), Володимир Кузін та Ірина Малохович. Є там і інші «наближені». Наприклад, Роман Прокопчук - смм-спеціаліст, він веде сторінку міста в соцмережі.

Ще один момент - заснований БФ - 3 листопада, тобто якраз під цю «акцію».

Після того, як ця історія спливла в соцмережах, вчителів знову почали збирати. Звинувачувати в тому, що не тримають язика за зубами, дорікати невдячністю, і знову просити писати заяви про перерахування одноденного заробітку.

Звернули увагу на скандал і в керівництві області. Поки, щоправда, тільки на словах.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
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22.11.2022 19:50 Ответить
*******
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22.11.2022 20:32 Ответить
Я получаю. В октябре к пенсии добавили 9гр. Что обрадовало в декабре 21 г столько же было---всё стабильно. Субсидия этим летом= 48гр. Прошлым летом примерно 406--420гр была. А вот индексация в марте была 541гр. В прошлом марте 21 г=340гр. Таковы реалии. По жене не стану---там капец позорный на фоне пенсии на сегодня 2048гр. Получает в среднем на 20гр больше от минималки пенсии по стране. Мечтает что когда в декабре минималка пенсия станет 2093гр. У неё прорвёт на уровень 2105гр. тогда и закуражим под новый год рокфором под флакончик Мартеля! Дожить бы!
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22.11.2022 21:27 Ответить
 
 