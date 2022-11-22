Почти 20 миллионов украинцев получают выплаты или пользуются социальными услугами, - Шмыгаль
Украина продолжает выполнять социальные обязательства. Социальными выплатами и услугами охвачено почти 20 млн украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
"Почти 20 миллионов украинцев сегодня получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами", - подчеркнул премьер-министр.
Он напомнил, что в этом году, несмотря на всю сложность ситуации, не было задержек с выплатами пенсий и социальных пособий. С марта по октябрь было выплачено 387 млрд грн пенсий, к тому же проиндексированных.
Кроме того, почти 6 млн граждан Украины были охвачены разными видами социальных пособий, которых в общей сложности в течение десяти месяцев было выплачено более 137 млрд грн.
"В этом месяце социальных выплат будет осуществлено на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью", - подчеркнул Шмыгаль и добавил, что государство и правительство продолжат помогать украинцам.
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Зелень бреше! Як завжди!
"Золоті Яйця Долі"
Учителів Подільська змушують перераховувати одноденний заробіток на рахунок фонду, яким керує «слуга народу».
За даними порталу «Опендатабот», благодійну організацію «Благодійний фонд «Загальна справа», на рахунки якого освітянам належить відправляти гроші, засновано 16 фізичними особами, більшість із яких так чи інакше пов'язані зі «Слугою народу«.
»Добрий день, шановні колеги!
Необхідно написати заяву про утримання одноденного заробітку для ЗСУ.
Заява має бути завтра обов'язково. Заява пишеться від руки».
Такі повідомлення вже тиждень отримують подільські вчителі. Хтось у приват, хтось у чати. Причому випадок це далеко не перший. На умовах анонімності вчитель української мови та літератури розповів «Думській» подробиці цієї скандальної історії.
«Спочатку зняли на канікулах частину зарплати, але тільки у вчителів Подільська. Я питав колег із району - вони з повним окладом. Мало того, зараз змушують обов'язково заяву йти писати. Батрачиш у цій школі, а зарплата все менша», - скаржиться наш співрозмовник.
Є, безумовно, й ті, хто відмовляється, з такими окремо розмовляє керівник міського управління освіти Володимир Самборський (він відомий нашим читачам передусім завдяки публікаціям про жахіття, що коїлися в притулку «Світанок»). Але «бунтарів» не так багато, нарікає він.
А тепер найпікантніша подробиця - благодійний фонд, на рахунки якого вчителі перераховують гроші, безпосередньо пов'язаний із керівництвом міста.
Так, керує фондом «зелений» депутат Подільської міськради Максим Вакула, одна із засновників - Лілія Вакула.
Олександр Задорожний - друг головного «слуги» району Олега Албанського, його однопартієць і за сумісництвом чоловік першої віцемера Людмили Задорожної.
Крім того, засновники - депутати міськради: Марія Тепла (та її чоловік Дмитро Теплий), Володимир Кузін та Ірина Малохович. Є там і інші «наближені». Наприклад, Роман Прокопчук - смм-спеціаліст, він веде сторінку міста в соцмережі.
Ще один момент - заснований БФ - 3 листопада, тобто якраз під цю «акцію».
Після того, як ця історія спливла в соцмережах, вчителів знову почали збирати. Звинувачувати в тому, що не тримають язика за зубами, дорікати невдячністю, і знову просити писати заяви про перерахування одноденного заробітку.
Звернули увагу на скандал і в керівництві області. Поки, щоправда, тільки на словах.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!