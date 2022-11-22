Оккупанты хотят обустроить линию обороны в заповеднике "Каменные могилы", - Андрющенко

Возле Мариуполя враг хочет обустроить фортификационные сооружения и линию обороны на территории заповедника "Каменные могилы", куда он отвел часть своих войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие спутниковые снимки.

"В результате отслеживания движения колонны военной техники и пока живой силы оккупантов в направлении Никольское – Розовка в количестве около 350 единиц установлено, что колонна до Розовки не дошла. Перед селом Кальчиновка колонна свернула с трассы вправо на грунтовую дорогу в сторону Заповедника "Каменные могилы". На повороте на грунтовую дорогу также установлен шлагбаум и охрана, что делает невозможным дальнейшую фиксацию. Это может указывать на обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника, который удобно расположен в отдалении от населенных пунктов", - написал Андрющенко.

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Он отметил, что в случае проведения захватчиками подобных действий, это может привести к уничтожению еще одного природно-исторического памятника Украины.

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"Считаем, что подобное варварство в случае подтверждения должно быть освещено и попасть в список военных преступлений России. Поэтому обращаемся к журналистам, которые имеют доступ к спутниковым данным, за помощью в установлении реального состояния заповедника "Каменные могилы", - подчеркнул советник мэра.

Каменные могилы – отделение Украинского государственного степного природного заповедника. Комплексный заповедник расположен возле села Назаровка в Никольском районе Донецкой области и Розовском районе Запорожской области вдоль правого берега реки Каратыш, левого притока реки Берды. Основан 5 апреля 1927 года. В 2008 году заповедник "Каменные могилы" попал в топ-21 всеукраинского конкурса "Семь природных чудес Украины".