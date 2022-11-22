Оккупанты хотят обустроить линию обороны в заповеднике "Каменные могилы", - Андрющенко
Возле Мариуполя враг хочет обустроить фортификационные сооружения и линию обороны на территории заповедника "Каменные могилы", куда он отвел часть своих войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие спутниковые снимки.
"В результате отслеживания движения колонны военной техники и пока живой силы оккупантов в направлении Никольское – Розовка в количестве около 350 единиц установлено, что колонна до Розовки не дошла. Перед селом Кальчиновка колонна свернула с трассы вправо на грунтовую дорогу в сторону Заповедника "Каменные могилы". На повороте на грунтовую дорогу также установлен шлагбаум и охрана, что делает невозможным дальнейшую фиксацию. Это может указывать на обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника, который удобно расположен в отдалении от населенных пунктов", - написал Андрющенко.
Он отметил, что в случае проведения захватчиками подобных действий, это может привести к уничтожению еще одного природно-исторического памятника Украины.
"Считаем, что подобное варварство в случае подтверждения должно быть освещено и попасть в список военных преступлений России. Поэтому обращаемся к журналистам, которые имеют доступ к спутниковым данным, за помощью в установлении реального состояния заповедника "Каменные могилы", - подчеркнул советник мэра.
Каменные могилы – отделение Украинского государственного степного природного заповедника. Комплексный заповедник расположен возле села Назаровка в Никольском районе Донецкой области и Розовском районе Запорожской области вдоль правого берега реки Каратыш, левого притока реки Берды. Основан 5 апреля 1927 года. В 2008 году заповедник "Каменные могилы" попал в топ-21 всеукраинского конкурса "Семь природных чудес Украины".
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камяні могили? свинособакам хіба що.-болотяні могили
тих хто турбує спокій стародавніх культових місць і поховальних курганів - той наврочує собі кару...
так що - кара в карму, дикуни кацапські...
Це ЕКОЦИД !!!
Вона набагато старше пірамід Єгипту і легендарного Стоунхенджа. Це місце в Приазовської степу було «Меккою» могутніх жерців давнини, які назавжди залишили тут свої релігійні сакральні знаки, що не втратили сили і до цього дня.
Сюди двічі приїздив ДАЛАЙ ЛАМА для медитації!!!
Таємниця схована буквально під ногами … І в цьому, напевно, її сила. Помічено: коли люди занадто близько підбираються до потаємнх знань, включаються невідомі механізми, що зупиняють людину у самого порога відкриття.
Вони робили якісь замальовки та записи, виносили звідси якісь креслення. Але яку інформацію він звідси виніс ніхто достеменно не знає або ж поки від нас приховують. Відомо лише, що в Гроті Собаки німецьким експертам вдалося прочитати 40 «протошумерських написів».
Подейкують, що святилище має свій енергетичний захист від «вторгнення» в його простір.
Можливо, людство просто не готове до таємниць, які приховує древнє святилище?
Це урочище на р.Кальчик відоме тим, що поблизу 31 травня 1223 року відбулася битва на Калці, за участі війська київського князя Мстислава Романовича та монголо-татарської орди.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8