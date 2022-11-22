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Оккупанты хотят обустроить линию обороны в заповеднике "Каменные могилы", - Андрющенко

маріуполь

Возле Мариуполя враг хочет обустроить фортификационные сооружения и линию обороны на территории заповедника "Каменные могилы", куда он отвел часть своих войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал соответствующие спутниковые снимки.

"В результате отслеживания движения колонны военной техники и пока живой силы оккупантов в направлении Никольское – Розовка в количестве около 350 единиц установлено, что колонна до Розовки не дошла. Перед селом Кальчиновка колонна свернула с трассы вправо на грунтовую дорогу в сторону Заповедника "Каменные могилы". На повороте на грунтовую дорогу также установлен шлагбаум и охрана, что делает невозможным дальнейшую фиксацию. Это может указывать на обустройство фортификационных сооружений и линий обороны на территории заповедника, который удобно расположен в отдалении от населенных пунктов", - написал Андрющенко.

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Оккупанты хотят обустроить линию обороны в заповеднике Каменные могилы, - Андрющенко 01

Он отметил, что в случае проведения захватчиками подобных действий, это может привести к уничтожению еще одного природно-исторического памятника Украины.

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Оккупанты хотят обустроить линию обороны в заповеднике Каменные могилы, - Андрющенко 02

"Считаем, что подобное варварство в случае подтверждения должно быть освещено и попасть в список военных преступлений России. Поэтому обращаемся к журналистам, которые имеют доступ к спутниковым данным, за помощью в установлении реального состояния заповедника "Каменные могилы", - подчеркнул советник мэра.

Каменные могилы – отделение Украинского государственного степного природного заповедника. Комплексный заповедник расположен возле села Назаровка в Никольском районе Донецкой области и Розовском районе Запорожской области вдоль правого берега реки Каратыш, левого притока реки Берды. Основан 5 апреля 1927 года. В 2008 году заповедник "Каменные могилы" попал в топ-21 всеукраинского конкурса "Семь природных чудес Украины".

Автор: 

история (2017) Мариуполь (5726) памятник (2243) Андрющенко Петр (585)


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Топ комментарии
+9
Кам"яна могила - най могилою стане...
тих хто турбує спокій стародавніх культових місць і поховальних курганів - той наврочує собі кару...
так що - кара в карму, дикуни кацапські...
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22.11.2022 19:29 Ответить
+7
Заповедник жалко, но место для каZZапов самое подходящее.
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22.11.2022 19:07 Ответить
+6
Там Кучма хотів проводити розкопки.Їх ініціатор помер з нез'ясованих обставин.Там щось знайшли чи щось побачили.Розкопки припинили.Куди мокші лізуть?
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22.11.2022 19:48 Ответить
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Ну, що ж, панове, як то кажуть - не будемо заважати
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22.11.2022 19:06 Ответить
во во...цю наволоч в заповідник і по периметру колючий дріт...
камяні могили? свинособакам хіба що.-болотяні могили
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22.11.2022 19:06 Ответить
Заповедник жалко, но место для каZZапов самое подходящее.
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22.11.2022 19:07 Ответить
гарна назва для останього прихистка окупанта
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22.11.2022 19:09 Ответить
Пусть сразу курган какой-то натягают, чтобы все понимали где скот полёг..
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22.11.2022 19:11 Ответить
Кам:яні могили буде захищати отряд Дерев:яна Башка .
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22.11.2022 19:12 Ответить
Дааа.Там вночі не рекомендується знаходитись.Легенди говорять, що там знаходяться скарби царських скіфів.Намолене місце з прадавніх часів.Не заздрю я мокшанцям.Кам'яна Могила вбиває.
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22.11.2022 19:17 Ответить
Кам"яна могила - най могилою стане...
тих хто турбує спокій стародавніх культових місць і поховальних курганів - той наврочує собі кару...
так що - кара в карму, дикуни кацапські...
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22.11.2022 19:29 Ответить
Там Кучма хотів проводити розкопки.Їх ініціатор помер з нез'ясованих обставин.Там щось знайшли чи щось побачили.Розкопки припинили.Куди мокші лізуть?
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22.11.2022 19:48 Ответить
ідиётів навіть радіаційний Рудий ліс не відлякував...що вже про кургани казати
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22.11.2022 19:56 Ответить
Дуже таємниче місце, багато нез'ясованого.
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22.11.2022 20:11 Ответить
Та царскі скіфи перемогли царя Дарія десь під Мелітополем.А, тут орки...Предки українців стануть на захист своєї Вітчизни.Є таке повір'я.І воно збудеться .Вірю.
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22.11.2022 20:27 Ответить
Якщо там дійсно шумерське письмо, то це за кілька тисяч років до скіфів.
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22.11.2022 20:30 Ответить
Одне одному не суперечить.Там колиска нашої цивілізації.
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22.11.2022 20:34 Ответить
Наскільки пам'ятаю, місце зветься "Кам'яна могила". Ми з родиною там були - там є написи шрифтом схожим на шумерський. Це ж не просто історія, а майже максимально прадавня історія цивілізації (коли писемність з'явилась). Врешті-решт, це ж і їхня історія теж, хоч трошки поваги - не до нас, до себе.
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22.11.2022 20:10 Ответить
Свинособаки хочуть загидити заказник своїм гниючим м'ясом.
Це ЕКОЦИД !!!
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22.11.2022 20:28 Ответить
Кам'яна могила - є одним з найпотужніших енергетичних центрів планети, вважають її дослідники, археологи та вчені!!!

Вона набагато старше пірамід Єгипту і легендарного Стоунхенджа. Це місце в Приазовської степу було «Меккою» могутніх жерців давнини, які назавжди залишили тут свої релігійні сакральні знаки, що не втратили сили і до цього дня.

Сюди двічі приїздив ДАЛАЙ ЛАМА для медитації!!!
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22.11.2022 20:48 Ответить
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22.11.2022 20:50 Ответить
Тут є портал, в який попадають люди. Місцеві розповідають, що дівчинка йшовши до школи через Кам'яну могилу зникла аж на дві доби. Хоча дитина стверджувала, що запізнилася в школу лише на пару хвилин. І це дійсно вражає!!!
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22.11.2022 20:51 Ответить
Деякі дослідники прийшли до висновку, що під товщею землі знаходиться цілий комплекс прямокутних залів та кімнат. Вірогідно, що в них криються якісь таємниці людства.

Таємниця схована буквально під ногами … І в цьому, напевно, її сила. Помічено: коли люди занадто близько підбираються до потаємнх знань, включаються невідомі механізми, що зупиняють людину у самого порога відкриття.
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22.11.2022 20:53 Ответить
Є така інформація, що Гітлер також досліджував це місце. В роки окупації України інтерес до Кам'яної могили виявив куратор інститут «Аненербе» рейхсфюрер СС Гіммлер. Він розглядав Кам'яну могилу як найдавнішу сакральну пам'ятку … аріїв. Ось чому, коли восени 1941 р. вермахт захопив Мелітополь, сюди прибули експерти «Аненербе», які організували в 1942-43 рр. розкопки Кам'яної могили.

Вони робили якісь замальовки та записи, виносили звідси якісь креслення. Але яку інформацію він звідси виніс ніхто достеменно не знає або ж поки від нас приховують. Відомо лише, що в Гроті Собаки німецьким експертам вдалося прочитати 40 «протошумерських написів».
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22.11.2022 20:54 Ответить
Це нічим не доведене припущення наших істориків, точніше Тішина. Аненербе на території України проводили розкопки лише на Хортиці та в Криму.
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22.11.2022 23:27 Ответить
Багато разів археологи робили спроби розкопок на древньому святилищі. Та щоразу експеременти закінчувались трагедією для дослідників. Одна з найпоширеніших версій дослідників полягає в тому, що Кам'яна Могила - це скіфський некрополь. А турбувати предків не варто!

Подейкують, що святилище має свій енергетичний захист від «вторгнення» в його простір.

Можливо, людство просто не готове до таємниць, які приховує древнє святилище?
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22.11.2022 20:55 Ответить
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22.11.2022 20:56 Ответить
найкраще місце для тих, хто хоче глибше зрозуміти себе самого, усвідомити свою місію у всеосяжному Всесвіті.
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22.11.2022 20:58 Ответить
Гість з храму предків Автор: Лев Силенко
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23.11.2022 00:01 Ответить
Окупанти хочуть облаштувати лінію оборони в заповіднику "Кам'яні могили", - потрібно щоб ЗСУ втілили бажання кацапів в реальність
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22.11.2022 21:11 Ответить
Й ніхто не дивується, навіщо раднику голови Маріуполя про події біля Мелітополя повідомляти, а нічого що міста ті в різних областях знаходяться? А в тексті ж вказано, що пам'ятка "Кам'яні могили", поблизу Маріуполя розташована - то на межі Запорізької і Донецької областей, а та, яку всі коментують - під Мелітополем, й то різні заповідники Приазов'я зі схожими назвами.

Це урочище на р.Кальчик відоме тим, що поблизу 31 травня 1223 року відбулася битва на Калці, за участі війська київського князя Мстислава Романовича та монголо-татарської орди.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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22.11.2022 23:28 Ответить
 
 