Оккупанты планируют уничтожить археологический памятник - курган Дед в Мариуполе, - Андрющенко
В захваченном Мариуполе российские оккупанты задумали уничтожить историческую достопримечательность V тыс. до н.э. - курган Дед. На его месте захватчики планируют начать строительство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своем канале в Telegram сообщил советник законного городского головы Петр Андрющенко. Историческая достопримечательность расположена на улице Пилипа Орлика.
По его словам, только в прошлом году власти Мариуполя приняли решение о сохранении этого памятника.
Андрющенко подчеркнул, что сопротивление передало копии документов, свидетельствующих о застройке в месте расположения кургана, что полностью его уничтожит.
За уничтожение кургана ответственным назначен гражданский оккупант - застройщик Ящук Донат Всеволодович из Таганрога.
"Это еще одно преступление против человечества со стороны России. Так уничтожается история Украины. Так уничижается история мира. Необольшевистский фашизм России на марше", - написал советник.
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