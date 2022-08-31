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Оккупанты планируют уничтожить археологический памятник - курган Дед в Мариуполе, - Андрющенко

курган

В захваченном Мариуполе российские оккупанты задумали уничтожить историческую достопримечательность V тыс. до н.э. - курган Дед. На его месте захватчики планируют начать строительство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своем канале в Telegram сообщил советник законного городского головы Петр Андрющенко. Историческая достопримечательность расположена на улице Пилипа Орлика.

По его словам, только в прошлом году власти Мариуполя приняли решение о сохранении этого памятника.

Андрющенко подчеркнул, что сопротивление передало копии документов, свидетельствующих о застройке в месте расположения кургана, что полностью его уничтожит.

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Оккупанты планируют уничтожить археологический памятник - курган Дед в Мариуполе, - Андрющенко 01

За уничтожение кургана ответственным назначен гражданский оккупант - застройщик Ящук Донат Всеволодович из Таганрога.

"Это еще одно преступление против человечества со стороны России. Так уничтожается история Украины. Так уничижается история мира. Необольшевистский фашизм России на марше", - написал советник.

Оккупанты планируют уничтожить археологический памятник - курган Дед в Мариуполе, - Андрющенко 02

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Оккупанты планируют уничтожить археологический памятник - курган Дед в Мариуполе, - Андрющенко 03

Автор: 

история (2017) Мариуполь (5704) наследство (35) памятник (2238) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+10
больше, больше гуманитарных виз оркам
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31.08.2022 22:39
+9
Так закопайте їх під Курганом. А то пишуть про плани орків,як на роки. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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31.08.2022 22:40
+5
Навіщо? В нас тепер є партія росіян, де Арєстовіч з російськими нацистами буде іти у ВР. Замість віз - паспорти
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31.08.2022 22:47
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больше, больше гуманитарных виз оркам
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31.08.2022 22:39 Ответить
Навіщо? В нас тепер є партія росіян, де Арєстовіч з російськими нацистами буде іти у ВР. Замість віз - паспорти
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31.08.2022 22:47 Ответить
Так закопайте їх під Курганом. А то пишуть про плани орків,як на роки. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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31.08.2022 22:40 Ответить
Вірно, накрити на кургані, дід точно подякує
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01.09.2022 00:57 Ответить
финны примут к себе этих деятелей, гуманитарно
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31.08.2022 22:46 Ответить
У орків теж є своє Велике будівництво.
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31.08.2022 22:49 Ответить
"Ящука Доната Всеволодовича" - second name "донат" means "еврєй, раб руської імперії".
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31.08.2022 23:01 Ответить
А на расєє є архітектурні знахідки,датовані 5 тис.до нашої ери? Скоріш за все нема,ось вони і нищать українські.
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31.08.2022 23:15 Ответить
Ще з древніх часів відомо, що племя, до якого відносить ЧеПушилін (мокша та єрзя), називалось андрофагами (пожирателями себе подобних). Ну а кургани почав ворушити ще князь Урусов, бо хотів знайти спорідненість андрофагів з словянами з точки зору антрпологіії, але таки не знайшов. А що цей прищ хоче знайти ? Родіну слонов ?
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31.08.2022 23:22 Ответить
Новітня більшовицька Орда нищить все до чого дотягуються руки. Їм потрібна пустеля і раби
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31.08.2022 23:47 Ответить
Твари, хотят полностью уничтожить историческую память. А где же министр культуры? Мог бы и обратиться в Юнеско.
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01.09.2022 10:28 Ответить
 
 